Guía de prevención del suicidio de Utah ahora se ofrece en español

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah, más del 90% de los Utahnos se han visto afectados por el suicidio de alguna manera. Después de lanzar suicide prevention playbook el año pasado, el departamento ahora está ofreciendo estos servicios en español.

El “Live On Spanish Playbook” estará disponible en las plataformas sociales de multimedia tales como Instagram, Facebook y YouTube. Actualmente, hay ocho lecciones cortas disponibles para proporcionar conocimientos y habilidades y para conectar a las personas con recursos para tener un efecto en las comunidades de habla hispana de Utah.

“[Latinos son] Es menos probable que busquen ayuda que la mayoría de los miembros de la unidad caucásica,” dijo Karla Arroyo, Directora ejecutiva de Multicultural Counseling Center. “No sabemos si es que los índices de suicidio son más altos o bajos¨. Pero si sabemos es que es menos probable que pidan ayuda.

Sean Higgins / KUER Expertos de salud mental y emocional dicen que las barreras culturales han existido en las comunidades latinas alrededor de conversaciones acerca de salud mental.

Arroyo dijo que la brecha es, en parte, cultural.

¨Lo que ha ocurrido cultural y tradicionalmente con la comunidad latina es de que se vierten hacia adentro,¨ dijo ella. ¨El asunto de la salud mental no se ha tratado con la comunidad latina porque es algo que se ha visto como como vergonzante. Es algo que siempre se ha mirado de costado como si fuese algo con lo que tiene que lidiar sólo la gente loca.

La otra parte de esa brecha podría ser un simple tema de traducción, darse una realidad que la Funcionaria de Información Publica en Español DHHS describe como ¨conocimiento innovador para nosotros.¨

Sean Higgins / KUER El “Live On Spanish Playbook” apunta a conectar a los hablantes hispanos y sus familias con el conocimiento, habilidades y recursos para ayudar a prevenir el suicidio.

¨Aprendimos que la barrera (de la comunidad latina) principalmente era que siempre hablamos acerca de salud mental y lo traducimos exactamente igual: ´Salud mental, ´ pero que de hecho está muy cercana a lo que la gente identifica como estar institucionalizado, ´ ella dijo.

En vez de ello, Hansen dijo que el departamento ahora usa términos tales como salud emocional¨ para abarcar mejor el amplio rango de problemas que alguien podría enfrentar, desde fatiga crónica hasta ansiedad.

¨Cuando les explicamos que quizá sentirse fatigado, o sentir que no queremos ir a jugar fútbol el domingo o quizá sentirnos cansados o que necesitamos una bebida energética cada día, quizá eso es nuestra salud emocional diciéndole que las cosas no están bien, ellos recibieron esto muy bien. ¨

Las comunidades hispanas y latinas de Utah están creciendo. La población del estado de minorías raciales y étnicas se ha más que duplicado desde 1990, de acuerdo con un censo análisis del Instituto Kem C. Gardner Policy Institute. Los expertos dicen que un tercio del Estado podría identificarse como minoría en las próximas décadas.

Con una población creciente, los recursos bilingües de salud mental y emocional podrían demostrar ser esenciales para los recién llegados al Estado.

“[Los inmigrantes] están enfrentando muchas barreras y muchas dificultades,” dijo Arroyo. “Y tienen que pasar por esto todo ellos por sí mismos¨

Esa ayuda se puede extender más allá de las fronteras del Estado porque muchas de las familias del Estado ¨aún tienen una gran red de ayuda en sus países nativos¨ dijo. Con frecuencia los padres ni siquiera tienen la aptitud para apoyar a sus hijos o sus esposas o esposos u otros miembros de la comunidad. Y creo que eso es la importancia de esto. ¨

De acuerdo con Hansen, podría haber más recursos en idioma español en el horizonte.

¨Reconocemos que nuestra comunidad ya no es tan homogénea como era hace décadas, ¨añadió Hansen. “Utah ha crecido. Está creciendo de manera diversa. Los hispanos siempre han sido el grupo más grande de las minorías raciales ... Espero que ocurran muchas más cosas. Estamos insistiendo en esto.¨