¿Es necesario hablar español para identificarse como latino en Estados Unidos?

Un informe indica que el 24% de los latinos en EE.UU. tienen dificultades al hablar español. Este artículo explora las experiencias de los latinos con el idioma.

Roberto Ortiz empezó su clase de español de los lunes por la tarde saludando a sus alumnos y preguntándoles cómo estaban. Pero les preguntaba en español.

Ortiz, profesor de la Universidad de Nevada, Reno (UNR), imparte una clase para estudiantes latinos con conocimientos limitados de español. Su clase también aborda la cultura y la identidad.

Esa tarde, la clase se centró en los estereotipos.

Ortiz preguntó a los alumnos en español cuáles son los estereotipos más comunes sobre los jóvenes latinos. Un estudiante dijo que los latinos son todos trabajadores de la construcción, y otro dijo que los latinos son todos "cholos".

"Cholo" en México se refiere a "miembro de una banda callejera", pero en otros países latinoamericanos, "cholo" es un término despectivo para referirse a alguien mestizo y con raíces indígenas, explicó Ortiz.

Los 27 alumnos de la clase tienen dificultades con el español a distintos niveles, y todos tienen al menos un padre o madre latino.

"Es una dinámica muy interesante en la que los estudiantes vienen de diferentes etapas de sus habilidades lingüísticas", dijo Ortiz en inglés. "Algunos son capaces de comunicarse bastante bien en español, y otros son tímidos y no hablan tanto".

Según un informe del Pew Research Center, el 24% de los adultos latinos en EE.UU. dicen que sólo pueden mantener una conversación en español un poco o nada. La tercera, cuarta y otras generaciones más jóvenes tienen más probabilidades de no aprender el idioma, pero Ortiz dijo que puede ocurrir antes.

"Desafortunadamente, especialmente en los últimos años, he visto a muchos estudiantes que están en la segunda generación, a veces incluso en la primera, y no son capaces de mantener sus habilidades como otras generaciones en el pasado", dijo.

Ortiz dijo que hay muchas razones por las que algunos latinos en los EE.UU. no hablan español, incluyendo no haber sido expuestos a la lengua a una edad temprana o haber tenido una mala experiencia.

"A veces se han burlado de ellos otros latinos en casa, sus familias. Tengo estudiantes a los que les dicen cuando están en secundaria o primaria, 'no hables español, habla inglés'", dijo.

Pero también puede depender de dónde se haya criado una persona, dice Ortiz. Mientras que hay comunidades con grandes grupos de habla hispana, algunos jóvenes latinos pueden venir de zonas rurales con una exposición limitada a la lengua, dijo.

La clase Spanish for Heritage Speakers proporciona un espacio seguro para aprender habilidades de escritura, vocabulario e identidad, dijo.

"Nuestros alumnos se encuentran en un entorno en el que pueden cometer errores. A veces leemos en voz alta y se ponen muy nerviosos porque tienen que pronunciar. Así que yo estoy ahí para guiarlos", dijo Ortiz.

¿Es necesario hablar español para ser considerado latino en Estados Unidos?

La identidad latina en Estados Unidos puede depender de muchos factores. Uno de ellos es hablar español, que algunos latinos utilizan para distinguir quién es latino y quién no.

Según el Pew Research Center, el 78% de los adultos latinos afirma que no es necesario hablar español para ser considerado latino, mientras que el 21% dice que sí lo es.

Wendy Ramírez, fundadora de Spanish Sin Pena, un grupo que empodera a los latinos para que vuelvan a conectar con su lengua y su cultura, dijo que la lengua no forja la identidad de un individuo, pero le ayuda a conectar con su herencia, incluidos abuelos, tíos y primos.

"Desde el primer día, hemos dicho 'eres suficiente, estés donde estés, no importa. Si no hablas español, tu identidad está ahí. Eres latina, latino, latina, hispana, como quieras autoidentificarte, es tuya"'.

Cortesía de Spanish Sin Pena Wendy Ramírez, a la derecha, y Jackie Rodríguez, a la izquierda, son fundadora y cofundadora de Spanish Sin Pena.

Los latinos se juzgan por su aspecto, dice Ramírez. Una persona con rasgos latinoamericanos siente más presión por hablar español.

"Para alguien que parece latino, es esa expectativa de 'deberías hablar español', y entonces no lo haces y la otra persona suspira. Pero, para la gente que es blanca y parece blanca, es como, 'oh, tú no eres latino', y cuando hablan español es como, 'oh, qué impresionante, ¿verdad? Es una reacción diferente basada en cómo te ves sin reconocer que venimos en todos los colores", dijo Ramírez.

Emily Stauss, una estudiante de 19 años de UNR que asiste a la clase de Ortiz, creció en un hogar latino. Su madre es de El Salvador y su padre de Estados Unidos. De pequeña ya sabía leer y hablar en español.

"Mis primeras palabras fueron en español", dijo Stauss. "Definitivamente he crecido en la cultura latina, aunque la gente no quiera identificarme como tal, lo soy. Pero una vez que empecé la escuela, mi madre se dio cuenta de que aprender español no me estaba ayudando en la escuela. Y entonces descubrimos que tenía dislexia. Entonces ella dijo: 'oh, esto no me está ayudando. Tenemos que dejarlo'".

No poder hablar español de adulta le ha causado frustración por cómo la perciben los demás, dijo.

Stauss aún entiende el idioma, pero le cuesta hablarlo. Su deseo de conectar con su familia y ayudar a su comunidad la animó a tomar la clase del profesor Ortiz.

Stauss terminará su clase con el profesor Ortiz a finales de año, pero espera seguir mejorando su español para conectar con su madre y sus abuelos, y para enseñar el idioma a sus futuros hijos, dijo.

Nunca es demasiado tarde para que un latino mejore su español, dijo Ortiz.

"Si tenemos una comunidad de apoyo, si tenemos miembros de la familia de apoyo y otras personas, en la escuela y en nuestra comunidad, entonces nuestros estudiantes van a ser capaces, o cualquier persona va a ser capaz de tener éxito", dijo.

