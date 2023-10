PBS Utah, KUER Se asociará en un nuevo servicio en 88.3 FM

You can find an English-language version of this story here.

PBS Utah y KUER, con apoyo del titular de la licencia, la Universidad de Utah, actividad de licencia de uso de la frecuencia 88.3 FM del propietario de KCPW, Wasatch Public Media. El cierre de la venta depende de la transferencia final de la licencia por la Comisión Federal de Comunicaciones, antes del 30 de Abril de 2024.

“Tenemos una posición única para mantener esta posición en el dial de propiedad local y en el servicio público,” dijo Maria O’Mara Directora Ejecutiva de PBS Utah y KUER. “Y nuestra intención es hacer crecer ese servicio para una audiencia más diversa y joven.”

Apoyada por décadas de transmisión y experiencia en recaudación de fondos, PBS Utah y KUER traerán un formato bilingüe de música y noticias a la señal de 88.3, que transmite de 1 transmisor ubicado en las montañas Oquirrh al sur oeste de la ciudad de West Valley y que se escucha a lo largo del Condado Salt Lake.

Después de la aprobación de FCC para la transferencia de la licencia, la programación de 88.3 vendrá 1º de Radio Bilingüe, 1 distribuidor sin fines de lucro con base en Fresno y distribuidor nacional de programación pública de radio de español. Ha salido al aire en un sub-canal HD de KUER desde mayo.

“Conforme crece y se diversifica nuestra población local, es importante para nosotros ofrecer una plataforma, bilingüe para las voces e historias que conforman nuestra herencia y que impulsan a Utah a ser un estado más fuerte y conectado,” Jennifer Tarazon, una miembro del directorio de asesores de PBS Utah.

Rossina Lake miembro asesor de KUER añadió que esta “comunidad vibrante y bicultural” está buscando recursos y nuevas oportunidades. “Esto presenta un momento emocionante para que la radio pública sirva como una plataforma de comunicación para contenido local y culturalmente pertinente, entregado por voces confiables,” dijo Lake.

“Espero que nuestras comunidades, según han para informar nueva programación,” dijo Edgar Zúñiga, Miembro del Directorio de Asesoría de PBS Utah y antiguo presentador de KUER. “Éste es un niño momento emocionante para los medios noticiosos públicos en Utah, y como colombiana americana que creció en este estado, no podría estar más emocionada.”

El voluntario por largo tiempo y miembro asesor de Wasatch Public Media Paul Bruno agradeció a los escuchas de KCPW y revisores por el apoyo que han mostrado por la radio comunitaria independiente los últimos 30 años.

Programas locales de KCPW — “Beyond the Headlines- Más Allá de los Titulares,” “Both Sides of the Aisle-Ambos Lados del Pasillo” y “Jazz Time with Steve Williams-Hora de Jazz con Steve Williams, continuarán siendo producidos y transmitidos por Utah Public Radio con base en Logan.

Acerca de KUER

Miembro fundador de NPR, KUER 90. Transmite desde el Eccles Broadcast Center en la Universidad de Utah, proporcionando 1 combinación sin comerciales de noticias y narraciones locales y nacionales a más de 150,000 escuchas semanalmente a través del Estado. KUER está convencido de que la información y la participación del público enriquecen 1 comunidad. Con este fin, KUER 90.1 está intensamente comprometida para construir 1 comunidad de ciudadanos del mundo a través de la historia y el arte, conversaciones y debates, sonido y creatividad. KUER y sus canales HD puede oírse en 90.1 FM o en línea desde kuer.org y con el aplicativo móvil de KUER.

Acerca de PBS Utah

PBS Utah transmite una programación ganadora de premios, documentales y series producidas localmente. Reconocida como 1 de las estaciones televisivas líderes en el país, PBS Utah está comprometida a servir y relacionarse con la comunidad de Utah a través de sus diversas producciones y sus programas educativos y de superación. PBS Utah está siempre evolucionando para proporcionar a los Utahnos con programación de servicios al mismo tiempo que manteniendo sus valores fundamentales de integridad, justicia, independencia, educación e innovación. PBS Utah también ofrece otros tres canales de transmisión: WORLD, PBS KIDS 24/7 y Create. PBS Utah transmite desde la Universidad de Utah.