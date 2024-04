El Condado Washington espera ampliar su conservación de agua con llegada a los hispano hablantes

You can find an English-language version of this story here.

El condado Washington necesita conseguir tantos residentes como sea posible para alcanzar sus objetivos de conservación de agua. Es por ello - que por primera vez - está expandiendo su mensaje para llegar a los hispano hablantes de la comunidad.

En un evento reciente en el centro de St. George, un pequeño grupo llegó al salón social de una iglesia Católica para una clase llamada De Césped a Escénico. Es el primer taller en español del Distrito de Conservación de Agua del Condado Washington acerca de su programa de reembolso de césped, el cual paga a los residentes y negocios por reemplazar su césped de hierba con paisajes menos sedientos de agua.

Para asistentes como Oscar Loya, el futuro del agua del condado se mantiene como una preocupación conforme la región se transforma con el crecimiento.

¨Esto es súper importante porque no tenemos agua y hay demasiada construcción, demasiadas casas,¨ dijo él. ¨No sé dónde encontrarán agua, y esto es un serio problema porque estamos en el desierto.¨

Él ya ha convertido parte de su césped en plantas tales como cactus y palmeras y se siente bien acerca de la poca agua que requieren. Ahora él quiere más información para transmitirla a los hispano hablantes de su círculo, especialmente los paisajistas.

David Condos / KUER Los esfuerzos de conservación son vitales para los planes de largo plazo de conservación del agua. El Distrito de Conservación de Agua del Condado Washington cree que expandir el mensaje para llegar a los hispano hablantes de Utah es una forma de alcanzar esas metas.

Otro asistente, Salvador Guido, ha visto el peor de los casos de lo que puede suceder cuando la gente no se toma en serio la conservación del agua en una comunidad del desierto. Donde él vivió en un área rural de México, él dijo que el río del que dependía el pueblo desapareció.

¨Recuerdo haber crecido viendo este río hermoso y prístino lleno de vida. Piensas que nunca se secará. Bueno, ¿Qué crees? SI lo administras mal por suficiente tiempo, se seca completamente,¨ dijo. ¨Así que guardo eso en mi corazón, y ahora que veo la oportunidad de ayudar a enseñar a las personas que eso no debe ocurrir, estoy más que dispuesto.¨

Guido, quien es parte de esta congregación de esta iglesia católica y ha ayudado a promover la clase, está en el proceso de eliminar algo del césped en su casa, por lo que se alegró de recibir algunos consejos de jardinería. Aún más importante, él vino a aprender cómo ayudar a otros a hacer el cambio.

Cerca del 12% de la población del condado Washington es hispana o Latina, pero ese número es probablemente mucho mayor entre los profesionales del paisajismo, dijo. Es vital asegurar que reciban más detalles acerca del programa de reembolso porque tienen mucha influencia en lo que sucede en los patios de las personas.

¨Creo que es genial que el distrito esté tomando el esfuerzo y tratando de comunicarse en el idioma de los paisajistas. Así que estoy muy agradecido que estén tratando de hacerlo.¨

Intensificar la conservación no es simplemente un objetivo agradable, es una parte integral del plan hídrico de 20 años del distrito. Se espera que el programa de reembolso de césped y otros esfuerzos similares entreguen aproximadamente un cuarto de los 46,615 acres-pies-alrededor de 30 billones de galones - de agua adicionales que el condado Washington necesitará por año para mantener su crecimiento hasta el año 2040.

David Condos / KUER Salvador Guido, uno asistente al taller espera difundir la palabra acerca del programa de conservación de agua con otros hispano hablantes en St. George, el 21 de marzo, 2024.

EL condado ha reemplazado más de un millón de pies cuadrados de césped desde que empezó el programa a fines del 2022. El distrito quiere duplicar esos números para el 2024.

Llegar más a los no anglohablantes del condado podría ayudar a que ese objetivo sea una realidad, dijo Bryan Loya, asistente del programa de conservación del distrito. Loya lideró el taller y comparte un vínculo familiar con Oscar Loya. Él hubiese querido que la primera clase atrajese un grupo más grande, pero eso ilustra la difícil tarea de lanzar un nuevo esfuerzo como éste.

¨Es un mercado diferente, un grupo diferente de personas, y uno tiene que cambiar de estrategia para llegar a ciertos grupos,¨ Dijo Loya. ¨Así que ese es el reto.¨

Pero esta clase es tan sólo un primer paso, dijo.

El distrito evaluará formas de mercadear mejor futuros talleres para la comunidad hispano hablante y llevar el mensaje adonde ya se encuentra la gente teniendo una mayor presencia en festivales y eventos de la comunidad. Él espera que el distrito pueda eventualmente traducir el mensaje de conservación del agua en más idiomas también.

Todo es parte de enviar el mensaje que la conservación es para todos.

¨No se trata tan sólo de los anglohablantes aquí en el condado Washington; Es la gente que habla español. Y no podemos simplemente dejarlos a oscuras sobre la conservación sólo porque les estamos explicando la conservación en inglés”.