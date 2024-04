Al conectarse en español, Timpanogos Middle aprovechó el poder de los padres latinos

You can find an English-language version of this story here.

Cuando Alfonso Flores recibía las boletas de calificaciones de su hijo mayor, no entendía exactamente lo que le decían. ¿Le estaba yendo bien a su hijo? ¿En qué podría mejorar?

El padre de Heber City ha vivido en Utah durante más de 20 años, pero creció en México. Sin estar familiarizado con el sistema de calificaciones de EE. UU., se rio al recordar cómo confiaba en que su hijo le dijera cómo le iba en la escuela.

“Quiero decir, recuerdo que era un niño y simplemente era un punk”, dijo Flores.

Cuando su hija menor comenzó en la escuela secundaria Timpanogos en Heber City, Flores se involucró con “Padres y Madres Líderes” o los Padres Líderes Latinos.

Yuri Jenson fundó el grupo hace un par de años. Jenson es el coordinador de participación familiar y comunitaria de la escuela y un enlace para las familias de habla hispana. Ella estima que hay al menos 60 padres que se ofrecen como voluntarios y unos 40 que a veces participan en los eventos del grupo.

Hay reuniones mensuales en español donde los padres aprenden sobre lo que sucede en la escuela, la comunidad y cómo apoyar a sus hijos. Flores dijo que el idioma es a menudo la barrera más grande que impide que los padres latinos se involucren más en la escuela.

Para él, el programa también hizo que se sintiera menos intimidado por el sistema escolar y los maestros.

“Me ha dado más confianza para acercarme a ellos y hacerles preguntas”, dijo Flores. “Por ejemplo, no tenía idea de cómo funcionaban las calificaciones de matemáticas hasta que comencé a venir aquí. Y luego me di cuenta: 'Oh, así es como funciona'. Y lo que esperaba de mis hijos era totalmente diferente".

Flores cree que esto ha ayudado a sus hijos porque los hace más responsables. Y a veces, “incluso lo hace más divertido porque ahora [mis hijos] saben que, ‘Oh, mi papá entiende lo que está pasando y por eso podemos trabajar juntos'”.

Flores ha trabajado como intérprete judicial, por lo que tradujo para Nybrinis Hernández, madre de un compañero de Timpanogos, quien hablaba en español. Cuando Hernández emigró a Park City desde Colombia hace unos años, le preocupaban todos los cambios que estaba atravesando y cómo afectarían a sus hijos.

Ella quería participar cuando comenzaron la escuela en Park City, pero fue difícil.

“Al principio, cuando llegué aquí, no entendía nada”, dijo Hernández.

Después de que su familia se mudó a Heber City, su hijo de octavo grado comenzó en Timpanogos Middle. Ahí fue donde Hernández conoció a Jenson y le contó todas sus preocupaciones y desafíos.

“[Jenson] me dijo que al involucrarme en este programa [Latino Parent Leaders] yo iba a tener más confianza y comprendería mejor cómo puedo ayudar a mis hijos”, recordó Hernández.

Ahora se siente segura de poder ayudar a sus hijos a “resolver cualquier problema que tengan”. Ella también tiene una relación con la escuela, algo que no tenía antes.

“Tengo una participación directa en las actividades que realizan los niños aquí”, dijo Hernández.

Los padres del grupo también pueden capacitarse para convertirse en voluntarios oficiales de la escuela, a quienes se les puede ver caminando por el campus con camisetas negras con “Padres Líderes” o “Madres Líderes” estampado en amarillo en la espalda.

Ahora, Hernández dijo que puede ayudar a otras personas que “pueden tener esos mismos miedos [que ella alguna vez tuvo] a superarlos”.

Un padre le dijo a Jenson que su hijo se siente "orgulloso" cada vez que su padre usa una camiseta de voluntario.

Viridiana Hernández, de México y madre de un estudiante de octavo grado, asistió recientemente a una reunión por primera vez. Aunque era nueva, dijo que su hija ya se siente más apoyada en la escuela porque hay adultos que hablan español.

Marcela Durán, una colombiana con un hijo en octavo grado, se hizo eco de pensamientos similares y dijo que este programa ha hecho que su hijo se sienta más seguro y confiado en la escuela.

Si bien los estudiantes hispanos representan el 19% de la escuela, similar a la cantidad de estudiantes en todo el estado, el director Jim Judd dijo que esta base de padres voluntarios es “fácilmente cuatro veces más grande” que su red de padres no latinos.

“Cualquier director estaría abrumado de tener tantos padres dispuestos a venir y hacer lo que se les pida”, dijo Judd. "Es simplemente reconfortante".

En la reunión de marzo, Judd agradeció a los padres por todo el trabajo que habían hecho y dijo que benefició a todos los estudiantes, destacando los puntajes más altos en los exámenes.

“Porque les estás mostrando a tus hijos que estás involucrado, que estás comprometido y que te importa que les vaya bien. Y cada vez que a un estudiante le va mejor en la escuela, eso significa que en 10 años, en 20 años, a toda nuestra comunidad le irá mejor”, dijo Judd.

Flores destacó lo importantes que son programas como este, ya que el número de estudiantes latinos en las escuelas públicas de Utah seguirá aumentando.

“A medida que venga más gente, tenga ese conocimiento y tenga más capacitación para esos padres, será beneficioso para los niños”, dijo Flores..