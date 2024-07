‘El idioma del corazón’: los intérpretes españoles suplen las carencias en los pueblos de montaña

You can find an English-language version of this story here.

A medida que las comunidades de la región montañosa del oeste crecen, también crece la necesidad de intérpretes de español. Esto es especialmente cierto en las ciudades turísticas en auge, donde los latinos impulsan las economías y también necesitan acceder a los servicios.

Algunas personas, como Celia Pérez, están dando un paso adelante para llenar ese vacío lingüístico.

Pérez ha interpretado entre inglés y español de alguna manera desde la escuela primaria.

“Realmente no me di cuenta de la diferencia entre los idiomas en casa y en la escuela”, dijo, sentada en un sofá de gamuza marrón en su apartamento de Victor, Idaho.

Dijo que se mudó a la región de Tetons en la década de 1990. Era parte de una generación nacida en México pero criada en los EE. UU. “Hablaba ambos idiomas y mi mamá me entendía”, dijo. “Crecí un poco más y noté que ella necesitaba ayuda en la tienda o que mi papá necesitaba ayuda para pedir algo”.

Hanna Merzbach / Wyoming Public Media Celia Pérez en su apartamento en Victor, Idaho. Está iniciando un nuevo negocio de interpretación llamado Teton Language Services.

Ahora, Pérez tiene cinco hijos propios, todos varones, y esta habilidad lingüística se ha convertido en una carrera en toda regla. Se ha capacitado en interpretación comunitaria y médica y está iniciando su propio negocio, Teton Language Services.

Dijo que es especialmente necesario ya que las organizaciones sin fines de lucro locales estiman que la población de la región es aproximadamente un 30% latina.

“Si tengo la capacidad de ayudar a alguien, ¿por qué no?”, dijo Pérez.

Al otro lado de Tetons, en Jackson, Wyoming, Giovanna Carriero-Contreras dijo que la industria se ha vuelto mucho más profesional, ya que más personas aprenden el oficio.

Ella vive cerca de Denver, pero ha pasado su carrera viajando por todo el país capacitando a personas en todo tipo de interpretación.

“No se trata solo de escuchar”, dijo en una clase en Jackson. “Se trata de escuchar activamente”.

Carriero-Contreras caminaba de un lado a otro por una sala de conferencias el primer día de una sesión de capacitación de una semana de duración. Estaba hablando ante 12 trabajadores de la salud, agentes de policía y empleados de aerolíneas y hoteles bilingües.

Hanna Merzbach / Wyoming Public Media Giovanna Carriero-Contreras dirige una capacitación de intérpretes comunitarios en One22 Resource Center, una organización sin fines de lucro que ayuda a brindar acceso al idioma en Jackson, Wyoming y organiza estas capacitaciones.

Dijo que lo que han estado haciendo hasta ahora es simplemente repetir lo que alguien ha dicho, pero eso no es suficiente.

“Hay muchos procesos cognitivos que ocurren a nivel cerebral antes de que podamos hacerlo”, explicó.

Eso significa comprender los dialectos regionales y no solo decir lo que alguien dijo, sino decirlo como lo dijo. Estas son cosas que Google Translate o alguien que es bilingüe y no ha tenido ninguna capacitación puede pasar por alto.

Con más personas tomando capacitaciones como estas, han surgido empresas de interpretación en todas partes, desde Salt Lake City hasta Santa Fe.

En la Western Slope de Colorado, Antonio Rodríguez ha estado interpretando para gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro en el área de Telluride durante aproximadamente seis años. Para él, la interpretación tiene que ver con la justicia lingüística.

“Como si pudieras hablar en el idioma en el que naciste o en el idioma de tu corazón”, dijo Rodríguez.

Antonio Rodriguez Antonio Rodríguez vive en Montrose, Colorado. Ha estado brindando servicios de interpretación allí, en Telluride y en la región desde 2018.

Para los inmigrantes como él, dijo, puede ser difícil expresar sus pensamientos en reuniones gubernamentales y otros entornos públicos.

La interpretación ayuda, pero dijo que los funcionarios locales también deben hacer más trabajo de divulgación entre las comunidades latinas.

“Ellos piensan que, como habrá un intérprete, todo el trabajo está hecho, y yo les digo: ‘No, realmente necesitan hacer esa conexión’”, dijo.

En Tetons, Blanca Moye ha estado haciendo esa divulgación con organizaciones de servicio social durante más de 20 años.

“Siempre hay alguien que busca ayuda, y yo siempre levanto la mano”, dijo Moye, riendo, sentada en el vestíbulo de la Biblioteca Pública del Condado de Teton.

Ella dijo que en los años 90 eso incluía interpretar para la policía cuando detenían a hispanohablantes. Actualmente es la coordinadora bilingüe de una organización sin fines de lucro que aboga por la vivienda asequible y ofrece interpretación en eventos en vivo.

Hanna Merzbach / Wyoming Public Media Blanca Moye interpreta un evento en vivo de Shelter JH en la iglesia episcopal en Jackson a principios de 2024. Habla en español en voz baja a través de un micrófono y un puñado de personas con auriculares pueden escucharla.

Hoy en día, dijo que hay muchos más procesos formales y los intérpretes están dando un paso adelante para ayudar. Aun así, la necesidad de acceso al idioma está siempre presente en las empresas y organizaciones privadas, y con la gente que se muda aquí todo el tiempo por trabajo y como forma de vida.

La interpretación sigue siendo necesaria incluso para los residentes de larga data, dijo Moye.

"Todavía necesitan ayuda, ya sabes, porque simplemente pasan el tiempo trabajando".

Hanna Merzbach / Wyoming Public Media Un puñado de personas escuchan la interpretación en español de Blanca Moye a través de auriculares en el evento en vivo de Shelter JH en Jackson. Esta es una forma común de brindar interpretación simultánea.

