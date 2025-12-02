Cox tiene un perfil más alto y un contrato para escribir un libro. No, él “no se postula para presidente”

You can find an English-language version of the story here .

—

Sí, el gobernador Spencer Cox ha firmado un contrato para escribir un libro con Penguin Press. No, eso no significa que vaya a buscar la Casa Blanca en 2028.

“Permítanme dejarlo muy claro, no me postulo para presidente”, dijo a los reporteros durante su conferencia mensual de prensa del 25 de noviembre. “No tengo ningún interés en postularme para presidente. Si me nominan, no serviré”.

Escribir un libro suele ser algo que hacen los posibles candidatos antes de una campaña presidencial. Cox fue enfático en que el próximo libro “no es eso”, sino que trata sobre la polarización y nuestra política. Es algo en lo que comenzó a trabajar hace aproximadamente dos años.

“Esto es simplemente algo que es muy importante para mí, es algo en lo que creo”, dijo. “Escribí mi primer artículo sobre despolarización para la Universidad de Utah en 2014 , y recuerdo con mucho cariño el 2014. Aquellos eran los buenos tiempos, y no se sentía así en ese momento”.

Cox ha visto aumentar su perfil nacional en los últimos meses, impulsado por su iniciativa de larga data Disagree Better (Mejorar el Desacuerdo) y sus comentarios sobre encontrar una “salida” para alejarse de la violencia política tras el tiroteo contra Charlie Kirk. Fue ampliamente visto como un ejemplo de liderazgo sólido frente a la tragedia.

Cox también participó en una entrevista amplia con NPR, donde habló sobre su respuesta a la muerte de Kirk y la creciente división partidista en el país.

“Sabes, siempre me gusta decir que, si no tengo amigos de verdad, al menos podemos odiar a las mismas personas juntos en Facebook o TikTok, y eso no reemplaza una conversación verdadera”, dijo al presentador de Morning Edition, Steve Inskeep. “Y creo que eso es peligroso. Y eso lleva a cosas como que asesinen a Charlie Kirk”.

Ese perfil nacional elevado, dijo Damon Cann , profesor de ciencias políticas en la Universidad Utah State, ha “echado un poco de gasolina al fuego de ‘recluten a Spencer Cox para presidente’, por así decirlo”.

“Spencer Cox ha sido considerado durante algún tiempo como un fuerte candidato potencial para presidente”, dijo. “La exposición nacional que recibió tras el tiroteo contra Charlie Kirk y su defensa de la civilidad y el respeto, y simplemente el diálogo civil sólido que ha estado promoviendo en Utah, básicamente desde que es gobernador, fueron nuevos en el escenario nacional”.

También es demasiado pronto para que cualquier aspirante serio a la presidencia indique su intención de postularse. La norma de larga data en la política estadounidense, dijo Cann, es esperar para anunciar una candidatura hasta después de las elecciones de medio término.

“Me parece que parte de esto es que ‘es la temporada para especular sobre quién va a postularse para presidente’”, dijo. “Así que es una pregunta natural. Nadie debería ser criticado por preguntarlo”.

En cuanto a cualquier posible candidato para 2028, Cann tiene el mismo consejo: “Diga que no está considerando postularse para presidente”. De esa manera, dijo, no atrae el escrutinio temprano donde “todos comienzan a revisar su historial”.

También está el panorama político nacional actual que Cox —o cualquier otro posible candidato— tendrá que tener en cuenta.

Si bien la marca de civilidad política del gobernador podría funcionar bien en Utah y en entrevistas nacionales, la realidad de un electorado en las primarias podría impedir que una candidatura nacional avance demasiado.

“[Cox] definitivamente tiene una vena pragmática y trata de averiguar qué se puede lograr, y eso se combina bien con su énfasis en el diálogo civil y el compromiso, trabajando juntos para lograr cosas”, dijo Cann. “Pero ese no es el tipo de mensaje que suele tener éxito en las elecciones primarias republicanas”.

El presidente Donald Trump arrasó en las primarias del Partido Republicano en 2016 y 2024 y aprovechó ese impulso para llegar a la Casa Blanca con su marca de política sin disculpas Make America Great Again. Es algo contra lo que Cox no ha dudado en pronunciarse en el pasado, a pesar de su sorpresivo respaldo a Trump después de un intento de asesinato en 2024.

Cox ha reconocido la diferencia en el tono. Cuando se le preguntó sobre el presidente en su conferencia de prensa, dijo que Trump no ha priorizado la civilidad y la unidad en su segundo mandato y “está bien”.

“Esto es algo que es importante para mí”, dijo Cox. “Me doy cuenta de que no es importante para todos, pero simplemente voy a seguir compartiendo mi mensaje”.

Por su parte, Cann dijo que es difícil saber si la negativa de Cox proviene de un deseo personal de no ser presidente o de una decisión pragmática basada en la política. De cualquier manera, dijo, pueden pasar muchas cosas entre ahora y cuando los candidatos de 2028 realmente comiencen a anunciar sus campañas.

“No sé si uno debería descartar que alguien cambie de opinión sobre este asunto”, dijo Cann. “Sabes, solo tienes que mirar a John Curtis , quien descartó una candidatura al Senado hace apenas un año”.

Curtis luego cambió de opinión , por supuesto, después de que la gente le preguntara qué se necesitaría para que reconsiderara. Finalmente, llegó a preguntarse: “Bueno, ¿y si sí?”