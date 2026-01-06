Presupuesto para cuidado infantil en Utah exige priorizar y ser creativo

You can find an English-language version of the story here .

Antes de que Callie Silver y Scott Houck recibieran a su hijo, Wesley, en junio, siempre se veían a sí mismos como padres que usarían guardería.

Resolver su situación específica de cuidado infantil siempre estuvo en la lista de pendientes durante el embarazo, pero la mayoría de las veces terminaban la conversación frustrados.

“Simplemente seguíamos diciendo algo como: oh, hablemos de eso la próxima semana”, dijo Silver en su casa cerca de Sugar House Park en Salt Lake City. “Solo seguía posponiéndose”.

La asequibilidad es el gran tema de conversación para muchas familias. El costo típico del cuidado infantil para bebés, el más caro, ronda los 1,100 dólares al mes en Utah.

Silver trabaja en una organización sin fines de lucro de educación, y Houck recientemente vendió un pequeño negocio local y está entre trabajos. Parte de su frustración continua, dijo Silver, se debía a esa incertidumbre profesional.

“Creo que estamos en esta especie de círculo vicioso en el que se encuentran muchas personas, donde realmente no quieres conseguir o pagar cuidado infantil, a menos que, ya sabes, ambos padres tengan empleo estable a tiempo completo”, dijo. “Pero entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo llegas a eso, a menos que tengas cuidado infantil?”.

Por ahora, su situación de cuidado infantil es lo que llaman un revoltijo. Tienen la suerte de tener abuelos cerca que ayudan dos días a la semana. El resto del tiempo, Silver trabaja menos horas y se turnan para cuidar a su hijo mientras Houck busca empleo.

“He tenido la oportunidad de pasar más tiempo con Wes, lo cual ha sido genial en cuanto al cuidado infantil hasta ahora”, dijo Houck. “Sin embargo, no deseo que esta sea la situación para siempre”.

Cuando empiecen a buscar más seriamente una guardería, no hay garantía de que todo salga bien. Eso se debe a que simplemente no hay suficientes cupos.

Según un informe de 2023 de la organización sin fines de lucro Voices for Utah Children , el estado solo tiene suficientes proveedores de cuidado infantil con licencia para atender aproximadamente al 36% de las familias trabajadoras con niños menores de seis años. Eso deja a casi dos tercios de las familias dependiendo de arreglos alternativos, como abuelos que ayudan o padres que cambian sus horarios laborales.

Un estudio del Center for American Progress encontró que, en 2019 , alrededor del 77% del estado vive en lo que se considera un “desierto de cuidado infantil”, el más alto del país. Un desierto de cuidado infantil se define como un área donde hay muy pocos cupos disponibles para la cantidad de niños que los necesitan.

Y cuando el Consejo del Condado de Salt Lake votó por un estrecho margen en octubre para cerrar sus programas de guardería subsidiada , las familias de 270 niños se quedaron buscando alternativas.

Susan Madsen, directora y fundadora del Proyecto de Mujeres y Liderazgo de Utah y profesora de negocios en la Universidad Utah State, piensa mucho en el estado actual del cuidado infantil en Utah.

“Si realmente somos un estado amigable con las familias, necesitamos hacer que todos los elementos de la vida familiar sean amigables”, dijo.

Ella llama a la escasez de cuidado infantil un fracaso del mercado.

“Es muy estresante para nuestras familias”, dijo. “Estamos realmente en un estado más conservador, y los estados más conservadores tienden a seguir creyendo que el cuidado infantil es un asunto privado, no necesariamente un asunto público”.

En el condado de Salt Lake, la mayoría republicana del consejo argumentó que proporcionar guardería de bajo costo no era función del condado, en su razonamiento para terminar el programa de cuidado infantil. Los legisladores estatales también rechazaron un proyecto de ley en la última sesión legislativa que habría permitido convertir edificios estatales obsoletos en centros de cuidado infantil.

En cuanto a la asequibilidad, Utah está en la mitad de la lista. Según datos del Economic Policy Institute, Utah ocupa el puesto 30 como el lugar más caro para el cuidado infantil en el país, incluyendo Washington, D.C.

Es más caro para los niños más pequeños. El costo típico del cuidado infantil para bebés en Utah ronda los 13,000 dólares al año. En comparación, eso es más caro que Mississippi, con 6,800 dólares, pero muy lejos de D.C., que cuesta más de 28,000 dólares al año.

El estado ha intervenido para compensar algunos costos. La Legislatura aprobó una ley en 2023 que permite un crédito fiscal de 1,000 dólares por cada niño menor de 6 años, aunque esa cantidad completa solo está disponible para hogares que ganan menos de 54,000 dólares al año.

También existe un programa de asistencia para el cuidado infantil administrado por el Departamento de Servicios Laborales que puede proporcionar estipendios mensuales a las familias que cumplen ciertos requisitos de ingresos.

Aunque Madsen dijo que la conversación sobre el cuidado infantil ha mejorado en los últimos años, todavía queda mucho por hacer.

“Creo que falta esa comprensión, esa apertura para decir que esta es una conversación que debemos tener en el ámbito público, no solo esperar que las familias se hagan cargo”, dijo.

Una pareja que ha logrado incluir el cuidado infantil en su presupuesto es Halli y Reid Jacobson. Su hija, Sophia, nació en marzo y asiste a una escuela Montessori en Salt Lake City.

Llegar allí, sin embargo, no fue nada fácil.

“Cuando quedé embarazada, seguíamos escuchando estas historias de terror de personas que estaban en listas de espera y terminaron pagando mucho más de lo que habían planeado porque no pudieron entrar donde querían”, dijo Halli.

Ella y su esposo comenzaron a visitar guarderías seriamente durante su primer trimestre de embarazo y dijo que su mejor consejo es inscribirse en listas de espera lo antes posible, idealmente antes de que nazca el bebé. Es raro encontrar una guardería con cupos inmediatos.

Cuando se trató de su presupuesto, una serie de conversaciones honestas llevó a cambios significativos. Reid comenzó un nuevo trabajo y ambos encontraron maneras de reducir gastos no esenciales.

“Si algo iba al carrito de Amazon, pero esperábamos un día, ¿podíamos vivir sin eso?”, dijo.

Otro cambio que hizo la pareja fue tan sencillo como agregar un paso adicional a las compras en línea.

“Una cosa que hice y que ayudó muchísimo fue eliminar mi tarjeta de Apple Pay y eliminar mi tarjeta de Amazon porque compartimos una cuenta de Amazon”, dijo Halli. “Eso por sí solo, ya sabes, si no prestas atención, no te das cuenta de cuánto se acumula todo eso”.

Eso, combinado con ser un poco más estrictos con artículos más costosos como viajes, hizo que el cuidado infantil que querían se convirtiera en realidad.