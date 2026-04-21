Aficionados del hockey se despiden de los Utah Grizzlies después de 31 años

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En una tarde dominical gris y ventosa, se podía escuchar a la multitud del Maverik Center, casi a su máxima capacidad, desde el estacionamiento.

Si su único acercamiento al hockey profesional es el ambiente pulcro y de grandes presupuestos de la Liga Nacional de Hockey, no se equivoque. Esto son las ligas menores, la East Coast Hockey League. Durante 31 años , se podía ver la versión “de clase trabajadora” del hockey de los Utah Grizzlies por alrededor de $20.

El aficionado de larga data Dylan Hardman lo describió como “hockey áspero, duro y emocional”, y agregó que es difícil describir el ambiente de un partido de ligas menores.

“Aquí todos están peleando básicamente por sus vidas y sus carreras, ya sabes, quieren ascender”, dijo.

Él y su familia “han estado aquí desde el principio”, pero este partido contra los Rapid City Rush de Dakota del Sur será el último.

“¿Cuántos llevamos, 30? ¿31 años? Es duro”.

Hugo Rikard-Bell / KUER Más de 7.000 aficionados asistieron al último partido de los Utah Grizzlies, el 12 de abril de 2026.

Desde 1995, los Utah Grizzlies habían sido el único equipo profesional de hockey del estado, hasta que Salt Lake City consiguió una franquicia de la NHL el año pasado, los Utah Mammoth . Los Grizzlies fueron vendidos a Pro Hockey Partners, LLC, un consorcio de 14 miembros formado para llevar el hockey profesional a Trenton, Nueva Jersey, el nuevo hogar del equipo.

Para Hardman, su familia y el hockey local son sinónimos. Dijo que supo desde el momento en que llevó a su hija Lily a un partido de los Grizzlies cuando era una niña pequeña que el hockey sería su deporte.

“Fue genial verla, en realidad, cuando los jugadores se peleaban, y ella tenía, creo, tres años, y empezó a gritar y a emocionarse”, dijo sonriendo. “Yo pensé: ‘sí, es aficionada al hockey’”.

De pie en el área de concesiones antes de dirigirse a sus asientos en la esquina de la pista, Hardman y su esposa Carin llevan puesto el jersey del equipo de Lily, las Utah Lady Grizzlies . Es un equipo juvenil de nivel Tier 2 que viaja a competir, y ella y el equipo acaban de regresar de los Nacionales. El equipo no está afiliado a los Utah Grizzlies ni a la ECHL.

“Aunque no llegamos muy lejos, fue una locura que siquiera hayamos llegado”, dijo, y agregó que su pasión por el hockey comenzó cuando su papá la llevaba a los partidos.

“Empecé a jugar hockey por los Grizzlies. O sea, fui a un partido cuando era más joven y pensé: ‘Oh, de verdad quiero hacer eso’”, dijo Lily. Ella y su hermana menor Elly llevaban camisetas de los Grizzlies salpicadas de firmas de jugadores de distintos años.

Hardman dijo que ver a su hija crecer como portera, la misma posición que él jugó, es “la sensación definitiva como papá”. Dijo que Lily ya es “mucho mejor” de lo que él era.

Dijo que su hija juega en 14 torneos al año.

“Si sigue con la trayectoria que lleva, posiblemente podría pagarse un poco de la universidad con eso”, dijo.

Y cree que podría llegar aún más lejos.

“Ahora las chicas tienen una liga profesional, la PWHL , y eso es algo a lo que por lo menos pueden aspirar”, dijo.

Cuando los Utah Grizzlies saltaron al hielo por última vez, ofrecieron un verdadero espectáculo. Venían de una racha de seis victorias consecutivas, la más larga desde el 2021.

La noche anterior, habían vencido a los Rapid City Rush seis a tres, y el equipo visitante venía con sed de revancha. Los Grizzlies iban perdiendo cuatro a uno al entrar al tercer periodo.

Pero la afición no bajó la intensidad. Vestidos de verde, blanco y negro, cantaron y corearon juntos canciones como ‘Sweet Caroline’. Y no dudaron en hacerle saber al árbitro cuando sentían que había cometido un error de juicio.

A medida que el reloj avanzaba, los Grizzlies anotaron dos goles rápidos. Ahora solo estaban abajo por un punto y los más de siete mil aficionados estaban de pie. Abrazándose, conteniendo el aliento ante las jugadas fallidas y las salvadas defensivas, hasta que finalmente, cuando el partido entró en los últimos dos minutos, Evan Friesen anotó para empatar el marcador.

Después de que el partido se fue a tiempo extra, Rapid City anotó, apagando la posibilidad de un final de cuento de hadas para la carrera de 31 temporadas de los Grizzlies en Utah. Los aficionados se quedaron de pie, incrédulos. Las lágrimas corrían por los rostros, jóvenes y viejos.

Pero no porque perdieran. Para los Grizzlies y sus aficionados, fue el final de una era.

“Es triste, porque siempre se podía contar con eso hasta que ya no”, dijo Hardman, con el brazo alrededor de su hija Lily.