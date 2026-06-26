Si un incendio en Utah obliga a evacuar, ¿tienes lista tu mochila con tus 'P'?

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Si se desata un incendio cerca de su casa y hay una orden de evacuación, ¿qué toma primero?

“Una forma sencilla de ayudar a la gente a prepararse es decirles que empaquen sus ‘P’ (en inglés)”, dijo Sierra Hellstrom, del Equipo de Manejo de Incidentes Tipo 3 del Norte de Utah. “Sus medicamentos recetados (en español: pastillas), sus mascotas (perritos y peluditos), sus documentos importantes (papeles) y sus fotografías (portarretratos, para conservar la regla de las ‘P’), es decir, esos recuerdos que quieren conservar.”

Con varios incendios que han provocado órdenes de evacuación en los últimos días, expertos como Hellstrom dicen que es importante estar preparados.

"Yo personalmente mantengo todas mis medicinas recetadas en una pequeña canasta dentro de un gabinete en mi casa, para que si alguna vez lo necesito, pueda tomarlas y salir", dijo. "Todas mis fotos están en un álbum junto a mi caja fuerte, donde también guardo toda mi documentación; mi testamento, mis hipotecas y los títulos de todos mis vehículos y cosas así".

Como gerente del Centro de Información Conjunta de Manejo de Emergencias del condado de Salt Lake, Tina Brown tiene los incendios forestales constantemente en mente. Ella agregaría dos ‘P’ más a la lista de Hellstrom (en inglés): personas y teléfonos (en español, podríamos pensar en portátiles).

"Así que, personas: queremos pensar no solo en la ropa que llevamos puesta hoy, sino en ropa para pasar los próximos días o incluso una semana", dijo. "Quiere zapatos que sean resistentes y cómodos. No sabe cuánto tiempo estará evacuado o fuera de su casa".

Los teléfonos y una forma de cargarlos son esenciales, dijo, no solo como medio de comunicación, sino porque mucha información importante de emergencia puede llegar por mensajes de texto o notificaciones.

"Inscríbase para recibir alertas de emergencia", dijo. "Asegúrese de recibir no solo las alertas de su ciudad; asegúrese también de poder recibir las alertas del sistema integrado de alertas y advertencias públicas".

Brown dijo que tener un plan de comunicación familiar también es fundamental. Preguntas como a quién contactar si todos son desplazados, cómo reencontrarse y a quién más podrían necesitar contactar en una emergencia deben tener respuesta y practicarse con anticipación.

Además de documentación como testamentos e hipotecas, Brown también recomienda mucho empacar los registros de vacunación de las mascotas, ya que algunos refugios de emergencia podrían exigirlos antes de permitir el ingreso de un animal. También es importante recordar llevar prueba de domicilio para cuando se les permita regresar a casa.

"Recomiendo esto porque, si lo evacúan, puede que esté fuera por bastante tiempo, y los socorristas y las autoridades quieren asegurarse de que usted es residente de esa propiedad antes de dejarlo entrar", dijo.

La regla principal de Brown es tener suficientes suministros listos para sobrevivir por cuenta propia las primeras 96 horas de una evacuación. El agua y algunos bocadillos no perecederos y altos en proteína, como mezcla de frutos secos o carne seca, son sus favoritos. Eso también incluye al menos medio tanque de gasolina para poder trasladarse a donde sea necesario.

"Conozca sus rutas de evacuación con anticipación y practíquelas", dijo. "Recomendaría más de una ruta de evacuación, porque la que planea usar podría estar cerrada debido al incendio".

Y no solo las personas que viven cerca de áreas silvestres deben estar atentas y preparadas para los efectos de los incendios. Una evacuación puede ocurrir en cualquier lugar de Utah.

"La verdad es que todos vivimos en una zona de interfaz urbano-forestal, así que todos deberían estar pensando en los incendios forestales y en cómo prepararse mejor para ellos y para una posible evacuación", dijo Brown. "No es inmune solo porque esté en medio de concreto y espacios verdes".

Brown dijo que cualquier persona preocupada por lo que podría pasar si tuviera que evacuar debería empezar poco a poco. Eso significa conocer a los administradores de emergencias de su ciudad o localidad.

"Antes que nada, comuníquese con su jurisdicción local", dijo. "Puede que ya tengan zonas de evacuación previamente planificadas, así que empezar por ahí sería mi primer consejo".