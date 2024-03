Falta de doctores y residencias médicas impactan en la salud de las zonas rurales

La ira, la devastación y la preocupación por sus pacientes se apoderaron de la doctora Bridget Martinez cuando se enteró de que iban a cerrar su programa de capacitación de residencia en la zona rural del noreste de Nevada.

La residente recordó haberle dicho a uno de sus pacientes que, para julio de este año, ya no sería su médica. Martinez había estado tratando al paciente durante meses en un centro local por una variedad de problemas físicos y mentales.

“Estaba como, ‘No sé lo que voy a hacer’”, dijo Martínez. “Diría que casi la hizo retroceder al punto de partida. Es muy angustioso para un paciente”.

Martinez y otros tres médicos residentes constituyen más de un tercio de los proveedores de medicina familiar en una clínica de salud en Elko, una ciudad de unos 20,000 habitantes en el tramo mayormente rural de 500 millas entre Reno, Nevada, y Salt Lake City.

Otra paciente lloró y dijo que no estaba segura de quién sería su proveedor una vez que Martínez regresara a Reno para terminar su residencia.

Establecido en 2017, el programa de capacitación en medicina familiar rural en Elko está cerrando por una variedad de razones: dificultades financieras, la falta de un sistema de apoyo, y una carencia histórica de inversión en atención médica en el área.

Expertos dicen que los factores sistémicos son barreras comunes para establecer y mantener programas de capacitación para médicos en las zonas rurales de Estados Unidos.

Más de 100 millones de personas, o casi un tercio de la nación, tienen problemas para acceder a la atención primaria, según un estudio reciente publicado por la Asociación Nacional de Centros Comunitarios de Salud.

Este número casi se ha duplicado desde 2014. La pandemia empeoró la escasez de proveedores en todo el país, pero el problema es más crítico en las áreas rurales, que durante mucho tiempo han luchado para reclutar y retener profesionales de salud.

Los investigadores dicen que la relativa falta de proveedores es una de las razones por las que las personas que viven en áreas rurales experimentan peores resultados de salud que las que viven en áreas urbanas.

Expertos dicen que expandir la cantidad de programas de capacitación de residencia médica en áreas rurales es clave para llenar los vacíos en la atención porque muchos médicos, incluida más de la mitad de los de medicina familiar, se establecen dentro de las 100 millas de donde se capacitan.

Y aunque la cantidad de programas de capacitación ha aumentado en las áreas rurales durante los últimos años, las investigaciones muestran que el 98% de las residencias en todo el país se encuentran en áreas urbanas.

Congresistas han presentado varios proyectos de ley para abordar la escasez de proveedores de salud, pero aún no han avanzado.

Mientras tanto, los programas de capacitación médica rural necesitan más inversión estatal y federal para crecer y seguir siendo sostenibles, dijo la doctora Emily Hawes, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill y subdirectora del Programa federal de Planificación y Desarrollo de Residencias Rurales.

Hawes dijo que ha habido hitos positivos, como las disposiciones de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021 que crearon más flexibilidad en el financiamiento y la acreditación para los hospitales rurales que desean establecer programas de residencia.

El Congreso también creó el Programa de Planificación y Desarrollo de Residencia Rural, que Hawes ayuda a dirigir. La iniciativa financió su primer grupo en 2019. Desde entonces, la agencia matriz del programa, la Administración de Recursos y Servicios de Salud, ha donado más de $43 millones a 58 organizaciones en 32 estados para lanzar programas de residencia médica rural.

Hasta el otoño pasado, los beneficiarios habían creado 32 programas de capacitación acreditados en medicina familiar, medicina interna, psiquiatría y cirugía general, y recibieron aprobación para más de 400 nuevos puestos de residencia en áreas rurales.

Pero aún no es suficiente, dijo Hawes.

Para empezar, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no reembolsan a los hospitales rurales por los programas de residencia médica al mismo ritmo que a los hospitales urbanos, a pesar de que los centros rurales enfrentan costos similares o más altos.

Los volúmenes más bajos de pacientes de los hospitales rurales y las tasas más altas de pacientes con seguro insuficiente o sin seguro afectan la cantidad que paga el gobierno para financiar la educación médica de posgrado, o GME.

Hawes y otros médicos argumentaron en una investigación que a los hospitales rurales que participan en la capacitación de médicos residentes se les debe pagar el costo total de hospedar a los residentes, que asciende a por lo menos $160,000 cada uno al año.

El desafío de pagar los salarios de los residentes resultó ser parte del problema del programa en Elko.

Funcionarios del Hospital Regional del Noreste de Nevada decidieron, cuando lanzaron su programa de residencia hace seis años, no usar los fondos de los CMS para pagar salarios y, en cambio, pagar esos costos de su bolsillo. Eso ascendió a alrededor de $500,000 al año, explicó el doctor Daniel Spogen, profesor del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nevada-Reno y director del programa de capacitación de residencia médica en Elko.

En retrospectiva, piensa que hubiera sido mejor que él mismo y otros profesores hubieran presionado al hospital para que buscara financiamiento de los CMS, porque le habría dado al programa una base financiera más sólida.

En un comunicado de prensa de febrero, el hospital dijo que la decisión de cerrar el programa de capacitación médica fue difícil pero necesaria, debido al aumento de los costos y los mayores requisitos.

Al final, la comunidad y los residentes sufren las consecuencias, dijo Spogen.

Hawes dijo que las comunidades rurales y sus médicos residentes a menudo se benefician mutuamente: los residentes experimentan una capacitación más diversa e involucrada que en un hospital más grande, porque tener menos residentes y médicos significa que pueden asumir tareas más importantes. Martínez recordó haber tratado una herida de bala en la sala de emergencias, algo que dijo que probablemente no habría podido hacer en un hospital de Reno.

El cierre de cualquier programa de residencia médica rural pone fin a una oportunidad clave para ubicar médicos en las áreas donde más se necesitan, dijo Hawes. Martínez y su esposo, quien también está terminando su formación médica, habían planeado quedarse en Elko. Si bien eso no está descartado, dijo, ahora mantienen sus opciones abiertas.

Spogen dijo que las personas que viven en Elko volverán a depender de la atención de urgencia, que no sustituye a la atención primaria.

La ciudad más cercana con más recursos de atención médica, a 230 millas de distancia en automóvil, es Salt Lake City. Spogen dijo que los pacientes que trata a través del programa no tienen los recursos financieros para ir a otro parte.

Los programas de capacitación médica rural no tienen que terminar en dificultades, dijo Hawes. Parte de su trabajo con el Programa de Planificación y Desarrollo de Residencias Rurales es garantizar que los profesores, residentes y líderes de hospitales tengan los recursos, el apoyo y el conocimiento que necesitan para mantener sus programas.

Spogen estima que un médico residente genera alrededor de $600 por día para el hospital donde se capacita, lo que a su vez genera aproximadamente $190,000 en ingresos por año.

Los expertos dicen que cuando los programas tienen éxito, crecen rápidamente, como Wisconsin Collaborative for Rural Graduate Medical Education, parte de Rural Wisconsin Health Cooperative. Cuando se estableció la colaboración en 2012, había 25 puestos de capacitación de residencia médica rural en Wisconsin, dijo Lori Rodefeld, directora de desarrollo y apoyo de GME rural del grupo. El año pasado, la colaboración apoyó 51 puestos, más del doble que hace 11 años.

Además, agregó, el 65% de los residentes han permanecido en la práctica médica rural, más alto que el promedio nacional de médicos que hicieron sus residencias en áreas rurales.

“Somos muy, muy afortunados”, dijo Rodefeld. “No conozco muchos otros estados que tengan este tipo de modelo donde tengan asistencia técnica disponible para múltiples programas existentes y para aquellos que quieran comenzar”.

Martínez y su esposo eligieron a Elko para completar sus residencias médicas porque sabían que podían ayudar a satisfacer una necesidad.

“Es casi intoxicante”, dijo Martínez. “No quieres alejarte de algo así, especialmente cuando te sientes tan valorado”.

KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.