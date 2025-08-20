Distritos escolares de Ogden y Salt Lake City buscan que alumnos inmigrantes se sientan seguros

You can find an English-language version of the story here .

—

Los distritos escolares de Ogden y Salt Lake City quieren que las familias se sientan cómodas enviando a sus hijos a la escuela este otoño, sin importar su estatus migratorio.

“No queremos que la gente tenga miedo. No queremos que la gente tenga temor de venir a la escuela”, dijo el superintendente de Ogden, Luke Rasmussen.

Este invierno, Ogden, junto con el Distrito Escolar de Salt Lake City , reafirmó su resolución de escuelas seguras de 2017 . Ambos distritos enfatizan el derecho de cada estudiante a recibir educación, sin importar su estatus de ciudadanía.

Durante sus nueve años en las escuelas de Ogden, Rasmussen dijo que no tiene conocimiento de que oficiales de inmigración hayan ido alguna vez a un campus.

“Eso es algo con lo que no nos hemos topado, y no prevemos toparnos con eso, como que un agente de ICE entre, o que un oficial de inmigración entre a la escuela buscando a alguien”, dijo.

Las conversaciones con las agencias locales de seguridad le han dado confianza de que las escuelas son un lugar seguro.

Sin embargo, si oficiales de inmigración llegaran a una escuela de Ogden, el personal no respondería preguntas sobre el estatus legal de ningún estudiante, en parte porque no llevan registro de esa información. Si los oficiales buscaran a un estudiante específico, el personal notificaría al padre, madre o tutor del menor, dijo.

En las escuelas de Salt Lake City, un agente tendría que registrarse en la oficina principal como cualquier otro visitante, y la vocera del distrito, Yándary Chatwin, dijo que probablemente se llamaría al asesor legal del distrito. Su objetivo es mantener a los estudiantes seguros mientras se cumple la ley.

“Queremos asegurarnos de que cualquier documentación que los oficiales puedan tener sea la que se requiere”, dijo.

Incluso las escuelas públicas pueden exigir que los visitantes, incluidos los agentes federales, se registren, dijo el abogado de inmigración en Utah, Adam Crayk.

“Uno querría ver si hay una orden judicial — una orden judicial, no una orden ejecutiva, no una orden del Artículo I, sino una orden judicial — para entrar más allá de la entrada.”

A pesar de que la administración de Trump eliminó en enero el estatus de “áreas sensibles” para escuelas e iglesias, lo que significa que ICE ahora puede hacer arrestos en estos lugares, Crayk aún no espera que los agentes se presenten en escuelas de Utah.

“En conversaciones pasadas con agentes de ICE, y he hablado específicamente con ellos, han sido bastante claros en que no tienen el deseo de entrar a las escuelas”, dijo. “Simplemente no quieren hacerlo porque deja un mal sabor de boca en todos.”

La excepción sería un joven sospechoso de estar involucrado en actividades de pandillas, agregó. En ese caso, los agentes probablemente arrestarían al estudiante en su camino hacia o desde la escuela.

La resolución del Distrito Escolar de Ogden solicita que los agentes de ICE notifiquen al distrito siete días antes de entrar a sus instalaciones. Crayk espera que los agentes den aviso previo, pero probablemente solo con unas horas de anticipación.

“¿Creo que sería con siete días de anticipación? Ni pensarlo.”

Aunque Crayk cree que ICE evitará las escuelas por ahora, la Patrulla Fronteriza es un factor que complica la situación. Algunos agentes fronterizos están aplicando leyes de inmigración en Utah, dijo, como en otras partes del interior de Estados Unidos . No tiene contacto con ellos, así que no sabe qué esperar.

“¿Podrían entrar a una escuela? Sí. Ahora bien, ¿lo han hecho hasta ahora? No lo he escuchado. No lo he visto. Pero, de nuevo, no tengo contacto con ellos.”

Y Utah no tiene leyes que limiten la actividad de ICE en las escuelas, dijo Crayk.

“No tenemos nada que proteja a nadie de ICE”, dijo, señalando que más agencias de seguridad en Utah están firmando acuerdos 287(g) con ICE .

A medida que avanza el año escolar, las escuelas de Ogden y Salt Lake City están prestando atención a la asistencia y a las necesidades de los estudiantes. Chatwin dijo que hay “cierta preocupación” de que el miedo relacionado con la inmigración pueda impedir que los estudiantes asistan a clases.

“Estamos atentos y escuchando de cerca para asegurarnos de que estamos prestando atención a lo que preocupa a las familias, y que estamos ayudando en lo que podamos”, dijo.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.