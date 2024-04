Incluso con la ley DEI, he aquí por qué las universidades de Utah pueden ser 'instituciones al servicio de los hispanos'

You can find an English-language version of this story here.

Varias universidades de Utah esperan algún día obtener la designación Federal de ser una institución al servicio de los hispanos.

Weber State University y Salt Lake Community College están trabajando para lograr ese estatus. Funcionarios de cada escuela dicen que la nueva ley estatal anti-DEI, la cual entra en efecto el 1 de julio, no les impedirá convertirse en HSI.

Para convertirse en una HSI, según lo define la ley federal, una escuela debe ser una organización sin fines de lucro y al menos el 25% de sus estudiantes universitarios de tiempo completo deben ser hispanos.

600 escuelas cumplen este criterio a nivel nacional, pero ninguna está en Utah. SLCC se convirtió en la primera escuela de Utah en convertirse en una ¨HSI emergente” cuando su matrícula hispana/latina alcanzó al menos el 15%.

Obtener la designación abre puertas para que las universidades soliciten mayor subvención federal. La ley anti-DEI recientemente aprobada en Utah establece una excepción para las subvenciones y programas federales. Curiosamente, las escuelas que reciben el dinero de la subvención no están obligadas a utilizarlo para mejorar las cosas específicamente para los estudiantes latinos, señaló Erin Doran, profesora de la Universidad Estatal de Iowa, cuya investigación incluye instituciones al servicio de los hispanos.

Históricamente, los colegios y universidades para negros, por ejemplo, se consideran instituciones impulsadas por una misión, dijo Doran, y las HSI se basan en la inscripción. Para las escuelas que reciben dinero de HSI, Doran dijo que a menudo “lo que están haciendo es tratar de reforzar las prácticas y programas que terminan beneficiando a todos” en el campus.

La directora ejecutiva de Iniciativas HSI en Weber State, Yudi Lewis, y el director de Iniciativas de Servicio Hispano en SLCC, Tranquilino “Kino” Hurtado, dijeron que la HB261 no impedirá que sus escuelas obtengan la designación federal.

“Todo lo que diseñamos no es racialmente exclusivo de los estudiantes hispanos/latinos. En realidad, está diseñado para servir a todos los estudiantes”, dijo Hurtado.

“El gobierno federal tiene este énfasis en servir intencionalmente a los estudiantes latinos, a los estudiantes hispanos. Pero no lo aplicamos con intenciones tan rígidas. Es un sector muy, muy amplio para todos los estudiantes”, dijo.

Lewis dijo que Weber State y otras escuelas de Utah están esperando la orientación del Sistema de Educación Superior de Utah para comprender cómo la ley DEI "impacta la forma en que nos conectamos con los estudiantes, con todos los estudiantes".

Sin embargo, “la HB261 no ha cambiado mi objetivo fundamental de ayudar a los estudiantes”, afirmó Lewis.

En cuanto a su efecto en los esfuerzos específicos de las universidades de Utah para reclutar y retener mejor a los estudiantes latinos, aún no está claro. Después de que reciban la orientación, dijo Lewis, será una “oportunidad para replantear la forma en que servimos a todos los estudiantes en Weber State” y volver a la mesa de dibujo para descubrir la mejor manera de hacerlo.

Una de las mayores críticas de algunos académicos sobre el programa HSI, dijo Doran, es que no hay suficientes medidas de rendición de cuentas para garantizar que el dinero beneficie a los estudiantes hispanos y latinos, a pesar de que las escuelas reciben el "dinero racializado" porque Estamos inscribiendo a más estudiantes de ese grupo demográfico.

Si bien Doran dijo que parte del lenguaje sobre el dinero de HSI podría hacer que alguien esté en contra de DEI, dijo que “los resultados y las áreas de uso de este dinero no están tan explícitamente racializados como creo que la gente piensa cuando escuchan sobre la financiación del Título V [HSI]”.

Weber State tiene el objetivo de convertirse en una institución al servicio de los hispanos para el otoño de 2025. La Universidad de Utah también ha dicho que quiere convertirse en HSI.