Huntsman Mental Health Institute abrirá pronto un centro juvenil de crisis 24/7

You can find an English-language version of the story here .

—

En 2023, el suicidio fue la segunda causa principal de muerte entre jóvenes de Utah de 10 a 17 años, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah. Para ayudar con esas dificultades de salud mental, el Huntsman Mental Health Institute (El Instituto de Salud Mental Huntsman) busca ofrecer apoyo 24/7 a niños y adolescentes de 5 a 17 años.

Un nuevo centro de crisis juvenil abrirá el 28 de julio en sus instalaciones en Salt Lake City para brindar apoyo inmediato ante emergencias de salud mental no médicas. El centro estará abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atención sin cita previa.

“La juventud y los niños de nuestra comunidad han estado enfrentando dificultades significativas”, dijo Dave Eldredge , director ejecutivo del Huntsman Mental Health Institute, durante una jornada de puertas abiertas.

En el caso de los pacientes jóvenes, los planes de tratamiento deben ser únicos, dijo Eldredge.

Elle Crossley / KUER Dave Eldredge, director ejecutivo del Huntsman Mental Health Institute, dijo que el objetivo final del centro es salvar vidas.

“Desde el punto de vista del desarrollo, un niño de 5 años estará en una etapa diferente que un adolescente de 16, por lo que la forma de intervenir también será distinta”, dijo. “La especificidad en pediatría es un servicio único, ya que no se aplican simplemente prácticas para adultos a los niños”.

El centro contará con médicos, trabajadores sociales, enfermeros, especialistas en apoyo entre pares y técnicos psiquiátricos para trabajar de cerca con los niños y sus familias.

A nivel nacional, las visitas a salas de emergencia relacionadas con salud mental juvenil casi se duplicaron entre 2011 y 2020, según un informe de 2023 de la revista Journal of the American Medical Association.

Natalie McClintock , trabajadora social clínica licenciada y gerente de ciencias del comportamiento en el Huntsman Mental Health Institute, dijo que el nuevo centro adopta un enfoque psiquiátrico ante las crisis, a diferencia de las salas de emergencia tradicionales.

“[Una] sala de emergencia realmente se enfoca en simplemente darles salida [a los pacientes] y no en brindar el mejor nivel de atención”, dijo McClintock. “Esto nos permite determinar el mejor nivel de atención a lo largo de todo el proceso de cuidado y facilitar el acceso a ello”.

Elle Crossley / KUER Natalie McClintock es trabajadora social clínica licenciada y gerente de ciencias del comportamiento en el Huntsman Mental Health Institute. Dijo que el centro de crisis está enfocado en brindar a cada paciente el mejor nivel de atención.

Los pacientes pueden permanecer hasta 23 horas, lo que convierte al centro en un puente entre la atención ambulatoria y la hospitalización.

“Estamos trabajando realmente en la seguridad, en una observación más profunda y en conectar con recursos comunitarios, ya sea manejo de medicamentos, terapia o cosas por el estilo”, dijo.

Mientras el centro se prepara para abrir, Eldredge dijo que espera que sus servicios puedan cambiar el estigma en torno a la atención de salud mental y aumentar la accesibilidad.

“Así que, en última instancia, queremos ser parte de ayudar a las personas con esperanza, sanación y salvar vidas.”

Si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en autolesionarse o suicidarse, llama o envía un mensaje al Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis .

Nota de la editora: KUER tiene licencia de la Universidad de Utah, pero opera como una organización de noticias editorialmente independiente.