Utah ama las bodas. Y como todo lo demás, el precio sigue subiendo

Las bodas son un gran acontecimiento en Utah. Hubo más de 40,000 en 2025, lo que contribuyó con más de $1.5 mil millones a la economía del estado .

Según datos de The Wedding Report, una empresa de investigación independiente para la industria de las bodas, el costo promedio de una boda ha aumentado casi un 30% en la última década, llegando a un poco más de $37,000.

El director ejecutivo de Wedding Report , Shane McMurray, dijo que cada aspecto de una boda va a costar aún más este año, y que algunas parejas tendrán que tomar decisiones difíciles sobre qué incluir y qué excluir.

La futura novia Devon Cole y su prometido lo saben bien. Se van a casar en julio en Red Butte Garden , en las colinas con vista a Salt Lake City. Es un hermoso lugar al aire libre donde los invitados se sientan rodeados por el aroma de las rosas y una cascada cercana. A Cole le encanta, pero por muy hermoso que sea, no fue la primera opción de la pareja.

Cole dijo que el aumento del costo de las bodas significó alterar sus planes. Otros lugares al aire libre que consideraron, incluido uno en Logan donde la pareja se conoció, eran simplemente demasiado costosos. Así que tuvieron que ajustar sus expectativas.

“Red Butte era mucho más accesible”, dijo Cole. “Desafortunadamente es solo por cuatro horas, lo cual es un pequeño inconveniente para nosotros. Vamos a tener una ceremonia muy corta”.

A pesar de ahorrar en el lugar y mantener el número de invitados a 80 personas, aún se pasarán de su presupuesto por unos $10,000.

“De alguna manera pensé que podríamos tener algún tipo de evento realmente informal por $5,000, lo cual era completamente incorrecto. Estoy segura de que ahora estaremos gastando alrededor de $15,000”, explicó.

Aun así, es menos de la mitad del costo promedio de una boda en Utah en 2025, y Cole ha encontrado muchas maneras de lograrlo. La pareja hará sus propios arreglos florales, con flores de su jardín. También pedirán ayuda a la familia y no gastarán más de $500 en su vestido.

“Mi tío está a cargo de hornear el pastel, y mi vestido de novia probablemente será algo sencillo — probablemente de algún creador en Etsy o algo vintage”, dijo.

La pareja también ahorró dinero en su anillo de compromiso, obtenido de un pequeño vendedor en Montana que tiene su propia mina de zafiros.

“ El oro está realmente caro en este momento, así que eso también aumenta el costo”, dijo Cole. “Estamos tratando de decidir qué hacer con los anillos de boda. Si tal vez hay joyas familiares que podría reutilizarse”.

Su frugalidad creativa también incluye contratar a la banda de Logan llamada Entwood para tocar en su boda. El futuro esposo de Cole es amigo de uno de los integrantes de la banda.

“Van a tocar música en vivo para nosotros, después que terminen de tocar, probablemente solo tendremos a un amigo manejando una lista de reproducción de Spotify para bailar un poco más tarde en la noche”.

Pamela McCall / KUER Devon Cole, fotografiada aquí afuera de los estudios de KUER en la Universidad de Utah el 30 de diciembre de 2025, se casará en julio. El sobresalto por el aumento en el costo de las bodas la ha llevado a buscar maneras creativas de ahorrar dinero.

Maren Dawson es la principal planificadora y diseñadora de bodas en su empresa, Miramour en Bountiful. Dijo que a pesar del aumento en los costos de las bodas, las expectativas no han cambiado, y ahí es donde eventualmente tiene que entrar la realidad.

“Los costos de los materiales que usan los floristas, DJs y fotógrafos están aumentando, y muchos de esos costos se trasladan a nuestros clientes. Así que necesitamos ver cómo podemos reducir gastos de otras maneras”, explicó Dawson.

Para su propia boda en 2024, Dawson tuvo que tomar decisiones difíciles.

“La papelería era muy importante, pero no quería gastar miles de dólares en invitaciones. Así que usé plantillas gratuitas para crear un diseño personalizado. Usualmente recomiendo Walmart a mis clientes. Ellos venden sus tarjetas de cinco por siete pulgadas por alrededor de $1 cada una. Otro costo oculto en el que la gente no piensa es cuánto cuestan las estampillas y cuánto cuestan las invitaciones”, aconsejó.

Enviar menos invitaciones ahorrará dinero, y eso significa reducir la lista de invitados. Dawson dijo que es la manera más fácil de estirar el presupuesto.

“Definitivamente prioricen la cantidad de invitados y asegúrense de que las personas a quienes invitan sean personas que ustedes realmente quieren. El vecino del mejor amigo de la compañera de trabajo de tu mamá probablemente no necesita estar allí”, bromeó.

Courtesy Maren Dawson / Alexia Nilsen Photography Una foto de la planificadora de bodas Maren Dawson y su ahora esposo, Scott Erickson, tomada en el Capitolio del Estado de Utah en Salt Lake City el 17 de junio de 2024. Dawson tuvo que recortar gastos en su boda de 2024 e hizo sus propias invitaciones para ahorrar dinero.

Dawson dijo que con el precio de las bodas disparándose, piensa en cuando su abuela se casó hace 75 años y en lo simple y económico que fue.

“En su boda, ella no tuvo un vestido de novia, no tuvo un fotógrafo. Se casaron, comieron pastel y se fueron a casa. Y entonces, desde un cambio cultural, ahora la gente quiere toda una experiencia. Así que para lograr eso, inevitablemente, va a haber costos adicionales”