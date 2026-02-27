La historia de Zion en el Green Book, la guía que ayudó a abrir los parques nacionales a todos

You can find an English-language version of the story here .

—

Para los viajeros afroamericanos en la época de las leyes “Jim Crow”, la segregación y la discriminación significaban que el viaje por carretera, tan característico de la experiencia estadounidense, estaba lejos de ser sencillo — especialmente en los amplios espacios del Oeste.

“Está el miedo. Está la violencia”, dijo la profesora Christine Cooper-Rompato, quien dirige a estudiantes en un laboratorio de humanidades de la Universidad Utah State que investiga la historia de los viajes de personas afroamericanas en Utah. “La gente ha contado que llevaba un balde para orinar dentro de su propio carro, por miedo de detenerse en un área de descanso. Llevando latas de gasolina extra en su carro, porque qué tal si llegan a una gasolinera donde no les van a dar servicio”.

Muchos viajeros afroamericanos dependían de guías que marcaban establecimientos como seguros y acogedores para huéspedes afroamericanos. El más famoso fue el Negro Motorist Green Book , publicado desde 1936 hasta 1967. El equipo de Cooper-Rompato también encontró hoteles y tiendas de Utah en libros similares, como el Go Guide to Pleasant Motoring y The Bronze American .

Las guías incluían negocios de personas afroamericanas que atendían a viajeros negros en su paso por Utah, dijo Cooper-Rompato, además de restaurantes asiáticos, talleres mecánicos de propietarios japoneses y una tienda de abarrotes judía en Ogden que servía a viajeros afroamericanos.

“Eso fue algo interesante que no esperábamos”, dijo ella. “Cómo grupos de personas no dominantes, en cierto sentido, se unieron o se ayudaron mutuamente”.

Pero las guías no ofrecían mucho más allá del Wasatch Front. Eden Marroquín, estudiante de la Universidad Utah State e investigadora en el laboratorio de Cooper-Rompato, dijo que había muy pocas opciones más allá de Salt Lake City.

“Recuerdo leer relatos de personas que se preparaban para tener que dormir en sus carros durante la noche, particularmente en el sur de Utah, simplemente porque la distancia entre los lugares donde las personas negras tenían alojamiento era larga y vasta”.

Por eso fue tan importante que en 1957 el Green Book añadiera la posada en el Parque Nacional Zion a su lista de hoteles aprobados.

The New York Public Library La página de Utah en la edición de 1957 del Negro Travelers' Green Book. Zion no fue el único parque nacional añadido al libro en 1957. Esa edición también incluyó alojamientos en Grand Canyon, Yellowstone y Bryce Canyon — aunque Bryce Canyon Lodge fue archivado por error bajo la ciudad de Brigham, Utah.

Para los viajeros afroamericanos que querían ver las famosas torres de roca roja, la posada era uno de solo dos refugios seguros que el libro de 1957 sugería en el suroeste de Utah. El otro era el Cedar Crest Lodge Motel en Cedar City, que desde entonces ha sido demolido .

Zion ha trabajado en reunir registros históricos, cartas y fotografías en los últimos años, dijo el supervisor de educación del parque, Jorge Hernández, para preservar la historia y ayudar a que los millones de visitantes actuales la entiendan.

“Es muy importante poder compartir esa historia”, dijo Hernández, “entender no solo los desafíos, sino la resiliencia y el progreso que seguimos logrando, para que cada ciudadano estadounidense pueda visitar sus parques nacionales y disfrutar sus tierras públicas”.

El Zion Lodge se construyó por primera vez en 1925, administrado por una subsidiaria del ferrocarril Union Pacific Railroad, que también vendía paquetes de viaje a los visitantes. La gente podía conducir directamente hasta el vestíbulo principal, cuya entrada estaba flanqueada por cuatro columnas de arenisca que sostenían un gran comedor en el segundo piso.

David Condos / KUER Una foto histórica de la vista desde el Zion Lodge, vista aquí el 11 de febrero de 2026, muestra que las torres de roca roja que atraen a los visitantes al parque han cambiado muy poco en las últimas décadas.

Sin embargo, en los primeros años de la posada, algunos clientes no eran bienvenidos. La colección de historia oral de Zion incluye un relato del concesionario de la posada que prohibía a los visitantes afroamericanos comer allí en la década de 1920.

“Solo se les permitía entrar si eran los choferes de las personas que se hospedaban en la posada”, dijo Paige Hoskins, curadora del museo de Zion. “Y si entraban, comían por separado”.

Otros parques nacionales tenían baños y cabañas segregadas en las décadas de 1930 y 40. Pero en 1945, el gobierno federal emitió una directiva para poner fin a la discriminación racial en los alojamientos de los parques a nivel nacional.

En los años siguientes, el Servicio de Parques Nacionales trató de difundir la noticia del cambio, publicando avisos en importantes publicaciones negras que invitaban a la gente a probar los parques. Un aviso de 1950 en la sección de viajes del periódico Afro-American de Baltimore transmitía un mensaje del gobierno federal de que “todas las áreas del servicio de parques nacionales están abiertas para todos los ciudadanos”.

“Ese es el primer esfuerzo para tomar esta regla que se publicó en el 45 y llevarla al público”, dijo Hoskins.

The Afro-American, page 5, July 8, 1950 / Newspapers.com La sección de viajes del periódico Afro-American de Baltimore incluye un aviso sobre la apertura de los parques nacionales para todos los ciudadanos, el 8 de julio de 1950.

Otro aviso en el Afro-American se publicó en 1956 — el año antes de que Zion apareciera en el Libro Verde — con el titular “Parques federales abiertos para todos”. Incluía una cita del concesionario del servicio de parques confirmando que todas las instalaciones del país estaban abiertas para todos, sin importar la raza, y dando la bienvenida a comentarios si los visitantes encontraban algún problema.

Algunos viajeros ya habían puesto a prueba esa oferta.

En 1948, Adolph Hodge, un maestro y operador turístico afroamericano de Nueva York, llevó a más de dos docenas de visitantes a parques del Oeste, incluido Zion, Bryce Canyon y Cedar Breaks en el sur de Utah. Después, Hodge escribió una carta al Secretario del Interior diciendo que recibieron una cálida bienvenida del personal del parque.

The Afro-American, page 20, Sept. 18, 1948 / Newspapers.com Un artículo en el periódico Afro-American presenta una foto del grupo turístico de Adolph Hodge en Cedar City durante su visita a los parques nacionales de Utah, el 18 de septiembre de 1948.

El viaje hizo que el grupo se sintiera “orgulloso de ser parte de la ciudadanía estadounidense”, dijo Hoskins citando la carta de Hodge.

Aunque el personal pudiera haber sido acogedor, otros relatos de historia oral de esa época documentaron a visitantes blancos en los parques de Utah que no lo fueron tanto y usaban lenguaje racista cuando hablaban cerca de familias negras, dijo Jada Yolich, una investigadora que dirigió un proyecto en 2023 con la Greening Youth Foundation para catalogar la historia de los viajes de personas afroamericanas en Zion.

Muchos de los visitantes afroamericanos de Zion en ese tiempo venían de la costa este, dijo Yolich. A menudo eran más acomodados, con estudios universitarios y líderes prominentes o dueños de negocios en sus comunidades, dijo ella. Muchos traían a sus hijos.

“Muchas familias iban porque sentían que eso les daba mucha privacidad que no encontraban en otras formas de ocio”, dijo Yolich. “Entonces, había un gran atractivo para muchas personas y familias, en particular”.

Registros de periódicos afroamericanos de esa época indican que había una tendencia de viajar a los parques nacionales de California para la luna de miel, así que algunos quizá se detuvieron en los parques de Utah de camino.

Más allá de la relajación, Yolich dijo que muchos de los primeros visitantes afroamericanos de Zion soportaron el arduo viaje al Oeste porque buscaban algo más espiritual. En una época en la que podían haber sido excluidos de otros aspectos del sueño americano, querían verse reflejados en estos paisajes icónicos.

“Al hacer este viaje y recuperar el ocio de una manera que funcionaba para los afroamericanos”, dijo, “los hacía sentirse más reflejados en el tejido de Estados Unidos”.

Aun así, hay barreras hoy en día. Los afroamericanos representaron apenas el 1% de los visitantes de parques nacionales en 2018, según datos del servicio de parques. Otros informes han puesto ese número entre el 2% y el 6%.

“La desegregación de la recreación al aire libre es una lucha muy multifacética, de décadas, en este país”, dijo Jocelyn Imani, directora sénior de historia y cultura negra en el grupo de conservación Trust for Public Land .

Existe el acceso legal a las tierras públicas. Y luego está el sentido de dónde sienten las personas afroamericanas que pueden ir con seguridad.

David Condos / KUER Jorge Hernández, de Zion, sostiene una copia del Green Book frente al Zion Lodge, el 11 de febrero de 2026.

Imani, ex guardabosques del parque, vivió esto de primera mano en un viaje por carretera desde la costa este hasta su trabajo en el Parque Nacional Grand Canyon en 2016. En el camino, se perdió durante una tormenta en una zona rural del sur de Illinois sin servicio celular. Si eso hubiera ocurrido durante la época de Jim Crow, dijo, quizá habría terminado de manera muy distinta para ella.

“Sentí un miedo como nunca lo había sentido”, dijo Imani. “Recuerdo que fue la primera vez que entendí el Green Book y el propósito del Green Book”.

Eso resalta una de las barreras que pueden mantener a algunos afroamericanos alejados de los parques nacionales hoy, dijo. Algunos podrían no ver las áreas rurales y remotas como seguras debido al trauma intergeneracional ligado a actos de violencia racista que sus antepasados vivieron en entornos similares.

Para otros, ideas culturales sobre la recreación al aire libre o el costo del equipo pueden mantenerlos alejados. Pero Imani ha visto que eso cambia a medida que generaciones más jóvenes de afroamericanos lideran sus propios grupos, como Outdoor Afro , para salir juntos al aire libre.

“Luego volvemos a la ciudad y les contamos a nuestros amigos de la ciudad lo grandioso que fue y les mostramos fotos”, dijo Imani. “Así que estamos viendo que eso ocurre cada vez más”.

Los parques también están haciendo esfuerzos para acercarse al público. El programa Every Kid Outdoors ofrece a estudiantes de cuarto grado y a sus familias entrada gratuita a cualquier sitio de parques nacionales. El programa Concrete to Canyons en Zion lleva a estudiantes de quinto grado de Las Vegas y Mesquite, Nevada, al parque para viajes de campamento.

Cuantos más niños negros tengan contacto con la naturaleza, dijo Imani, más probable es que crezcan para asumir roles de liderazgo en los parques o en la recreación al aire libre — reduciendo las barreras para la próxima generación.

“Eso me da esperanza”, dijo Imani. “Creo que al asegurarnos de que los afroamericanos tengan acceso, y otros grupos étnicos tengan acceso, en última instancia estamos creando un espacio donde todos se sientan más seguros, más cómodos”.

Courtesy Zion National Park, Museum Catalog Number ZION 15933 Una foto histórica del Zion Lodge, que lo muestra tal como lo habrían visto los visitantes en la década de 1950. El edificio principal fue reconstruido después de un incendio en 1966. Los terrenos también solían tener una piscina, pero fue retirada en 1976.

Destacar la larga historia de la presencia afroamericana en los parques puede ser un paso importante hacia ese objetivo. Al mismo tiempo, el Servicio de Parques Nacionales ha sido criticado por eliminar información sobre la historia de la esclavitud y los derechos civiles en algunos de sus sitios por orden de la administración Trump.

En lo que respecta a la historia de los viajes de personas afroamericanas en Utah, aún quedan muchas incógnitas.

Los siguientes pasos para el equipo de investigación de la Universidad Utah State serán aprender más, como si los autobuses concesionados que llevaban a los viajeros a Zion estaban segregados o no. También quieren recopilar historias orales de afroamericanos que viajaron a los parques nacionales de Utah antes de 1970. El equipo ha presentado algunas de sus conclusiones en exhibiciones de museos itinerantes en asociación con la Sema Hadithi Foundation y espera convertirlas en una exhibición permanente.

La historia de Utah normalmente se cuenta a través de una sola perspectiva — la de los pioneros mormones, dijo la investigadora Marroquín. Entender el viaje de los viajeros afroamericanos podría ampliar la perspectiva.

“Siento que la gente se incomoda un poco cuando hablamos de una historia en Utah que no está directamente vinculada a la Iglesia”, dijo Marroquín. “Realmente no puedes tener una imagen completa de Utah, o de cualquier lugar, si no estás incorporando otras historias que son igual de importantes”.

Producido con asistencia del Public Media Journalists Association Editor Corps , financiado por la Corporation for Public Broadcasting , una corporación privada financiada por el pueblo estadounidense.