Utah perdió más de 63 mil afiliados a seguros de salud de la ACA tras vencer subsidios

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Más de 63,000 personas en Utah abandonaron su seguro médico desde que los subsidios federales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) vencieron en enero.

Datos federales publicados en junio y reportados primero por Associated Press ofrecieron una visión de cómo se han visto afectados los estados desde que esos subsidios terminaron.

La disminución en Utah representa el 15.8% de los 400,330 inscritos en el mercado federal de seguros médicos del estado en 2025, ubicándose a mitad de tabla en comparación con otros estados. Illinois solo registró una caída del 0.4%, pero estados como Ohio y Oklahoma perdieron casi una tercera parte de sus afiliados a la ACA. Los datos publicados por el gobierno federal solo analizaron el cambio en la inscripción entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Pero aunque la caída de Utah no fue la más pronunciada del país, Rachel Craig, gerente de asuntos gubernamentales de la Asociación de Salud Comunitaria de Utah , dijo que aún hay motivos de preocupación.

“Especialmente porque no sabemos con exactitud si eso será todo”, afirmó. “Porque todavía existe la posibilidad, básicamente hasta que veamos los datos de abril, de que más personas abandonen la cobertura”.

Craig explicó que abril es cuando se determina la “inscripción efectiva”. Esa medición contabiliza a las personas que han pagado las primas u otros costos necesarios para que su plan de seguro médico entre en vigor. Indicó que esos datos podrían no publicarse hasta finales de este año.

“Yo estimaría que probablemente llegaremos a una disminución general de alrededor del 20% en la inscripción al mercado de un año a otro, quizá del 25%, aunque eso podría ser un poco alto”, dijo.

Las personas que trabajan directamente ayudando a los residentes de Utah a inscribirse en cobertura médica señalaron que se encontraron con mucha incertidumbre y también con fuertes aumentos de precio cuando expiraron los subsidios.

“Lo que encontramos fue que muchas personas completaban el proceso de renovación solo para descubrir que el costo de su plan se había vuelto prohibitivo”, dijo Daryl Herrschaft, director de Take Care Utah . “Otro grupo tardó un poco más en darse cuenta de que el costo había aumentado debido a las renovaciones automáticas”.

La organización de Herrschaft se dedica a ayudar a los habitantes de Utah a acceder a seguros médicos. También dijo haber notado una disminución general en las consultas sobre el proceso del mercado de seguros, algo que, según él, podría indicar que algunos de sus clientes han dejado de intentarlo.

Los costos de los seguros médicos aumentaron en promedio un 22% para millones de estadounidenses inscritos en planes del mercado de seguros después de que el Congreso no extendiera los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible el año pasado.

Matt Slonaker, director ejecutivo del Utah Health Policy Project , dijo que estos aumentos no solo han provocado que más personas opten por quedarse sin seguro. También ha aumentado el número de quienes cuentan con una cobertura insuficiente.

“Había personas que realmente encontraban excelentes oportunidades en el mercado antes de que vencieran los subsidios ampliados”, dijo. “Pasaban de planes plata a planes oro y obtenían una cobertura excelente con muchas opciones. Ahora están pasando de plata a bronce, a planes bronce con deducibles altos o simplemente sin cobertura”.

Slonaker señaló que tener un seguro insuficiente puede ser tan riesgoso como no tener cobertura en absoluto, especialmente si el plan no reduce suficientemente el costo de la atención médica. Craig agregó que el aumento de costos podría generar un efecto acumulativo en el futuro, ya que algunas personas podrían dejar de ver valor en pagar por un seguro médico.

“El próximo año tal vez decidan: ‘No necesito esto. Estoy sana. Estoy bien’”, dijo. “Y todo eso está muy bien hasta que tienes un accidente automovilístico, una crisis de salud mental o te diagnostican una condición médica”.

Entre quienes trabajan en el sector existe poco optimismo de que la inscripción pueda recuperarse rápidamente. Slonaker dijo que tomó años lograr que 400,000 habitantes de Utah se inscribieran en cobertura médica a través del mercado federal, lo que convirtió a Utah en el cuarto estado con más afiliados a la ACA per cápita . Sin embargo, cree que tomará “probablemente más tiempo recuperar y volver a donde estábamos que el que tomó perder estos números”.

Craig dijo que no espera ningún alivio legislativo durante el próximo año. Slonaker tampoco. Señaló que no es muy optimista respecto a un posible regreso de los subsidios en el futuro, incluso si los costos de la atención médica ocupan un lugar central en algunas campañas de cara a las próximas elecciones de medio término.

“Eso ayudaría. Sería excelente. Pero ¿cambiaría las cosas de la noche a la mañana? Lamentablemente, no”, dijo. “Se necesita tiempo para que una especie de portaaviones psicológico cambie de dirección”.