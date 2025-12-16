Personas en Utah con condiciones preexistentes enfrentan alzas del seguro de salud

You can find an English-language version of the story here .

En el sótano amueblado de una casa en Highland, Utah, Brick Williams sostenía su guitarra, punteando lentamente acordes junto con su estudiante.

“Puedes usar una púa, le dará más fuerza”, explicó, moviendo sus manos por el diapasón. Su estudiante lo imita, tocando la melodía de “ Navidad para vaqueros ” de John Denver.

Williams ha dado clases de guitarra por todo Utah County durante los últimos 24 años, viajando para ver a entre 50 y 60 estudiantes cada semana. Es su propio jefe. No trabajar para un empleador significa que compra su seguro médico en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Muchos estadounidenses, fuera de quienes tienen cobertura a través de su trabajo, adquieren seguro médico para cubrir imprevistos, como una enfermedad inesperada o un brazo roto. Para Williams no hay imprevistos.

“Nací con una enfermedad llamada inmunodeficiencia común variable ”, dijo, agregando que a los médicos les tomó 19 años descubrir qué le pasaba.

Su juventud estuvo llena de visitas al hospital para encontrar una respuesta a sus problemas respiratorios.

“Estaban empezando a ver tejido cicatricial en mis pulmones”, dijo. “Todavía recuerdo que el médico dijo: ‘Tienes los pulmones de un hombre de 88 años, y tienes 19 años, y vas a morir si esto no se atiende’”.

Después de “muchas pruebas”, los médicos finalmente pudieron diagnosticar lo que le ocurría: un trastorno genético que debilita gravemente su sistema inmunológico.

“Es solo mala suerte, eso es todo”, dijo.

Para vivir, Williams necesita dos infusiones cada pocas semanas que cuestan alrededor de 12,500 dólares al mes. Desde el principio, alcanza fácilmente su máximo anual de gastos de bolsillo.

“Las infusiones se hacen a partir de plasma”, explicó. “Así que si donas plasma, eso es lo que usan para salvar a personas como yo y mantenernos vivos”.

Los créditos fiscales de la era de la pandemia para el mercado de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio vencen el 31 de diciembre. Si el Congreso decide no extenderlos, Williams dijo que sus primas se duplicarán con creces.

“Va a subir a unos 1,450 dólares al mes, y hemos estado pagando 600”, dijo. “1,450 es el mínimo, porque es solo si mi esposa y mis dos hijas, que aún viven en casa, no tienen problemas de salud”.

Por ley, las compañías de seguros dentro del mercado no pueden negar cobertura a clientes costosos como Williams con condiciones médicas preexistentes. Fue uno de los pilares de la ley cuando el presidente Barack Obama la firmó en 2010. Este no es el caso de las compañías que operan fuera del programa gubernamental.

“Para las personas que están gravemente enfermas, el asegurador puede negarse a emitir cobertura. No hay nada en la ley de Utah que lo impida”, dijo Tanji Northrup, subcomisionada del Departamento de Seguros de Utah.

Y dijo que no sería tan simple como redactar un proyecto de ley para evitar que las aseguradoras rechacen cobertura.

“Lo que escuchamos mucho es que las aseguradoras simplemente optarán por salir del mercado”, dijo.

Las compañías de seguros usan lo que se conoce como financiamiento mediante fondo de riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud, las primas de un grupo grande y diverso cubren los costos médicos de todos. Depende de que la mayoría de las personas solo necesiten atención rutinaria durante el año, considerando la ocasional emergencia médica importante. Esto distribuye el riesgo y hace que los pagos sean predecibles.

“Cuando un asegurador no tiene un grupo lo suficientemente grande para distribuir el riesgo, no puede permitirse ofrecer el producto y simplemente abandona el mercado”, explicó Northrup. “Es un equilibrio muy difícil para todos: las personas y las aseguradoras que brindan la cobertura”.

Por ahora, Northrup dijo que las únicas opciones para los 400,000 habitantes de Utah que usan el mercado son sombrías.

“Conozco a alguien que tiene un problema de salud importante; le pasó a mi hermanastro, y le dije: ‘Vas a tener que trabajar para un empleador el resto de tu vida’”, relató.

Williams está considerando opciones similares.

“Hemos estado tratando de averiguar cómo aumentar los ingresos o qué hacer en cuanto a cambiar de trabajo, cambiar de carrera. No lo sé, pero en eso estamos, tratando de resolverlo”, dijo.

Hugo Rikard-Bell / KUER Williams enseña “Navidad para vaqueros” de John Denver a uno de sus estudiantes para que puedan tocarla en la fiesta navideña de su familia el 4 de diciembre de 2025.

Nadie parece tener una respuesta clara al problema que enfrentan millones de estadounidenses, ni siquiera el Congreso, que encara la fecha límite de fin de año. Las votaciones sobre planes partidistas rivales, como se esperaba, fracasaron en el Senado.

El representante Mike Kennedy representa el 3er Distrito Congresional de Utah y es médico de familia.

“Es un tema que me frustra mucho, porque soy un congresista novato”, dijo. “Los demócratas en 2021 establecieron esta fecha límite, y nadie habló de ello hasta después del cierre”.

Cuando se le preguntó si una extensión a corto plazo de los créditos fiscales podría dar tiempo a los legisladores para redactar un proyecto de ley más eficaz, le dijo a KUER que la idea “no está descartada”.

“He visto algunas propuestas que hablan exactamente de eso”, dijo.

“Es cuestión de si tienes los votos para hacer lo necesario. Y en el caso de algunas personas, como el individuo del que hablamos”, dijo, refiriéndose a Brick Williams, “ese tipo de oportunidades podrían ser transformadoras”.

Kennedy duda que el Congreso pueda hacer el trabajo antes del 31 de diciembre.

“En las próximas dos semanas, no confío en que podamos hacer lo que se necesita para todos, pero sé que podemos hacer algunas cosas”, explicó.

Una idea que le llamó la atención fue parte del plan republicano que no obtuvo suficientes votos en el Senado: agregar apoyo federal a la Cuenta de Ahorros para la Salud de una persona. La propuesta, aunque redactada por Bill Cassidy, R-La., y Mike Crapo, R-Idaho, no permitía usar el dinero para pagar primas de cobertura.

“Creo que si buscamos la oportunidad de inyectar apoyo federal en las cuentas de ahorros para la salud (HSA) y luego permitir que los pacientes busquen programas fuera del intercambio de Obamacare que puedan funcionar para ellos, creo que podría ser una gran innovación”, dijo.

Para Brick Williams y los más de 45 millones de estadounidenses bajo el paraguas de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, sus primas van a subir, y se tendrán que tomar decisiones difíciles a menos que el gobierno vote por extenderlas.

La inscripción abierta para el seguro médico a través del mercado cierra el 15 de diciembre para planes que comienzan el 1 de enero.