March 1— Voces y visiones de Weber

What is Utah journalism missing about Weber County’s Hispanic/Latino communities? We want to hear from you! Join KUER bilingual communities reporter Macy Lipkin, news director Elaine Clark and Cultura & Craft’s Leon Araujo for a conversation about what matters most to you.

Saturday, March 1, 2025

10:30 a.m. to 11:30 a.m.

El Changarro Loco3037 Washington Blvd, Ogden

Light refreshments will be served

What does Utah journalism get wrong about Weber County’s Hispanic/Latino communities? What are the biggest strengths of the communities? What are the biggest challenges? In this hour-long listening session, your voices and vision will help guide our reporting for 2025.

KUER is Utah’s largest and oldest public radio station, delivering news and information to audiences across the state. Macy Lipkin recently joined our newsroom as the bilingual communities reporter based in Ogden. Macy grew up in Massachusetts, but fell in with mountains and bilingual reporting while working at a public radio station in Ecuador, Radio Pública Cotacachi.

Please RSVP so we can have enough refreshments to make everyone feel at home!

¿Qué le está faltando al periodismo en Utah acerca de las comunidades hispanas/latinas en el condado Weber? ¡Queremos escucharlo de ti! Únete a Macy Lipkin, reportera de las comunidades bilingües con KUER, la directora de noticias Elaine Clark y León Araujo de Cultura & Craft para conversar acerca de lo que te interesa más a ti.

Sábado, 1ro de marzo, 2025

10:30 a.m. a 11:30 a.m.

EL Changarro Loco

3037 Washington Blvd, Ogden

Se servirán refrigerios.

¿En qué se equivoca el periodismo de Utah con respecto a las comunidades hispanas/latinas del condado de Weber? ¿Cuáles son las mayores fortalezas de las comunidades? ¿Cuáles son los mayores desafíos? En esta sesión de escucha de una hora de duración, tus voces y tu visión nos ayudarán a orientar nuestros informes para 2025.

KUER es la mayor y más antigua estación pública de radio de Utah, entregando noticias e información a audiencias de todo el estado. Macy Lipkin se unió recientemente a nuestra sala de redacción como reportera de comunidades bilingües con sede en Ogden. Macy creció en Massachusetts, pero se familiarizó con las montañas y los reportajes bilingües mientras trabajaba en Radio Pública Cotacachi en Ecuador.

¡Sírvete RSVP para que tengamos suficientes refrescos y hacer que todos se sientan como en casa!