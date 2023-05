Mexicanos viviendo en Estados Unidos ahora pueden tramitar matrícula consular en cualquier consulad

Read in English.

Desde el 4 de mayo, los mexicanos en Estados Unidos pueden tramitar la matrícula consular en cualquiera de las sedes consulares .

Anteriormente, las personas solo podían realizar el trámite en el consulado de su circunscripción.

Durante su visita a Reno, el cónsul de México en Las Vegas, Julián Escutia Rodríguez, dijo que el cambio hará que los mexicanos puedan obtener el documento con más facilidad.

“Los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos pueden tramitar la matrícula consular donde quieran”, dijo Escutia. “Ya no tienen que acudir al consulado que les corresponde. Esto va a ayudar mucho a los mexicanos y mexicanas que viven en Reno. Si les urge la matrícula pueden ir a Sacramento, con cita obviamente, o pueden ir a Boise, o donde ustedes quieran.”

Escutia recomendó que las personas hagan cita con el consulado por si mismas, ya que de lo contrario pueden ser víctimas de estafa.

“Invito a las personas a que no le paguen a nadie por hacerles la cita, porque las citas son gratis. Para que alguien te haga la cita, le das información personal y eso es muy riesgoso porque te pueden robar tu identidad”, dijo Escutia.

El consulado móvil mexicano visitará Elko el 20 y 21 de mayo, y Reno el 3 y 4 de junio.

Para hacer una cita, visite https://citas.sre.gob.mx/

