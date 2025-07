Los precios persistentes aún hacen de Utah el noveno mercado de vivienda más caro del país

You can find an English-language version of the story here .

Esto no es una sorpresa para quienes buscan una nueva vivienda, pero quizá deberías sentarte antes de seguir leyendo.

Utah es ahora el noveno mercado de vivienda más caro del país, con un precio promedio de vivienda de alrededor de $506,000 — pero el precio de las codiciadas casas unifamiliares se acerca a los $550,000.

Eso significa que el sueño de ser propietario sigue fuera del alcance para el 87% de los inquilinos del estado.

Aunque las soluciones han llegado de forma intermitente y los legisladores siguen presionando , el estado actual del mercado de vivienda en Utah es “aburridor”, en palabras de Dejan Eskic, investigador principal del Instituto de Políticas Kem C. Gardner.

Los precios de la vivienda aumentaron un 3.6% en el último año, según el nuevo informe del instituto. Y aunque el mercado está menos dinámicoque entre 2020 y 2022, cuando los precios se dispararon un 44% en solo dos años, a Eskic le resulta desconcertante lo difícil que es acceder a la propiedad.

“Hay menos compradores, hay más oferta”, dijo. “Lo cual es algo raro, porque normalmente, en un entorno normal, cuando la demanda se congela y la oferta sube, los precios bajan.”

Pero los precios no están bajando. Parte de eso, dijo Eskic, se debe a que el mercado de vivienda no se parece en nada al de la crisis financiera de 2008. Las personas que compran viviendas tienen buen crédito. No hay ejecuciones hipotecarias masivas ni pérdidas de empleo. La gente no está tratando de vender por presión financiera. En cambio, se sienten cómodos esperando al comprador adecuado que pague un precio más alto.

Aunque las ventas de viviendas existentes aumentaron un 7% en el último año, hay significativamente menos construcción nueva. Así que las viviendas que están en venta, dijo Eskic, probablemente ya tienen a alguien viviendo en ellas. Las nuevas unidades residenciales cayeron a 21,966, el nivel más bajo desde 2016, según el informe.

Hay varios culpables. Las tasas de interés están altas, lo que desanima tanto a compradores como a constructores. Además, los aranceles del presidente Donald Trump han frenado la construcción.

“Es difícil estimar cuáles van a ser tus costos en este momento debido a las políticas arancelarias”, dijo.

La falta de nuevas construcciones preocupa a Steve Waldrip , asesor principal en vivienda e innovación del gobernador Spencer Cox. Él cree que el mercado está en una especie de patrón de espera. Pero el problema podría empeorar, dijo Waldrip, especialmente porque Utah no ha logrado satisfacer la demanda actual de viviendas. Para lograrlo, dijo que el estado necesitaría agregar unas 28,000 unidades de vivienda de todo tipo cada año. Utah tiene un déficit de entre 30,000 y 40,000 unidades.

“Nos estamos quedando aún más atrás”, dijo. “[Esto] va a llevar a precios estancados, si no es que a precios en aumento en el futuro previsible.”

El gobernador estableció una meta de construir 35,000 viviendas iniciales con un precio inferior a $400,000 cada una para 2028, pero están lejos de alcanzarla. Los desarrolladores inmobiliarios contratados por el estado construyeron unas 5,000 viviendas en 2024. Waldrip dijo que el estado necesita construir unas 7,500 viviendas por año para cumplir con el plazo autoimpuesto.

Sin embargo, hay varios desafíos que se interponen en el camino. El mayor de ellos es la zonificación. Muchos municipios en Utah no autorizan lotes más pequeños ni viviendas de alta densidad. El tamaño promedio de una vivienda en Utah es de 2,800 pies cuadrados.

“Eso no es accesible para alguien que trabaja como enfermero, o como oficial de policía, bombero, o incluso una pareja casada donde uno es maestro y el otro enfermero”, dijo Waldrip.

Aflojar las regulaciones de zonificación, argumenta Waldrip, permitiría a los desarrolladores construir viviendas más pequeñas y de alta densidad, como condominios y casas adosadas tipo townhouse . Pero agregó que hay mucho temor en torno al impacto de la densidad, y ese temor “está impulsando las políticas locales.” Como resultado, dijo, “está perjudicando nuestro futuro a largo plazo.”

El gobernador no tiene el poder de cambiar las ordenanzas de zonificación. Eso está en manos de los gobiernos locales o de la Legislatura. Cox ha suplicado a las ciudades que faciliten la construcción de distintos tipos de vivienda, pero no ha habido muchas respuestas positivas.

Algunos legisladores han intentado repetidamente aprobar cambios amplios en la zonificación, incluyendo exigir tamaños de lote más pequeños o permitir unidades de vivienda accesorias en todo el estado, pero nunca llegan al escritorio del gobernador. Waldrip dijo que la Legislatura ha sido reacia porque “hay una gran preferencia por el control local y que cada comunidad determine sus propias necesidades.”

Waldrip dijo que están tratando de hacer todo lo posible con lo que tienen. Por ejemplo, dijo que la Legislatura aprobó una ley este año para convertir terrenos excedentes del Departamento de Transporte de Utah en viviendas asequibles. También dijo que hay terrenos estatales sin uso que podrían transformarse en viviendas.

“Estamos documentando y catalogando todas las tierras públicas que poseemos, y luego las vamos a poner en el mercado para ver qué podemos hacer con ellas para crear más oferta”, dijo.

Hay “literalmente miles de acres” que no están siendo utilizados, dijo. La esperanza es que un sitio web con los terrenos públicos esté disponible antes de fin de año.

Pero mientras Waldrip y su equipo intentan encontrar formas innovadoras de aumentar la oferta, está lanzando una señal de alarma sobre la vivienda. Dijo que solo el 8% de las personas que no son propietarias pueden pagar una vivienda con precio medio en Utah. Con la propiedad fuera de alcance, le preocupa profundamente que las personas no puedan construir riqueza generacional.

“Va a cambiar nuestra sociedad de forma fundamental, de maneras que harán que el sueño americano realmente desaparezca.”