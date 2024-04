‘Mi casa es tu casa’: Esta clínica de Utah quiere ayudar a los latinos a romper los estigmas de la salud mental.

You can find an English-language version of this story here.

Cuando comenzó a tener ataques de pánico en la secundaria, Javier Morales recordó haberle contado a su mamá. Su reacción fue preguntar, ¿qué debemos hacer?

“Yo estaba como, 'No lo sé. No tengo ni idea¨

En lugar de consultar a un médico o un terapeuta, se dijo a sí mismo: "Realmente necesitas manejar esto mejor". Tratar de ignorar los problemas de salud mental sucede mucho con hijos de inmigrantes como él, dijo Morales. Ahora es terapeuta en Farmington, Utah, y lo ha visto en su práctica.

Utah aprobó recientemente una ley para facilitar que las personas se conviertan en proveedores de salud mental. Sin embargo, la población hispana y latina del estado tiene una gran necesidad de este tipo de atención y enfrenta otros obstáculos únicos para acceder a ella.

"Realmente no creo que los términos ansiedad o depresión se utilicen con mucha frecuencia", explicó. “Creo, más bien supongo, que la palabra en español sería como 'nervios', que significa, como, tus nervios. Son sólo mis nervios. Eso es lo que me hace sentir así”.

Morales ha tenido clientes que han tenido ataques de ansiedad o pánico y acudieron a solicitar atención de urgencia sin percatarse de lo que era. A menudo, "esa es su primera exposición a un médico que le dice que debería considerar hablar con un terapeuta".

Una encuesta nacional de 2021 mostró que solo 36% de los hispanos y latinos recibieron tratamiento de salud mental. Compare eso con el 52% de los blancos no hispanos. En Utah, las mujeres latinas tienen menos probabilidades de reportar problemas de salud mental o de ser diagnosticadas. Eso es de un informe del Proyecto de Liderazgo y Mujeres de Utah de 2022.

Mi casa es tu casa

Una barrera para obtener ayuda es encontrar un lugar donde las personas se sientan comprendidas, no sólo en su idioma, sino también culturalmente.

Latino Behavioral Health Services, una organización sin fines de lucro en Salt Lake City no es una clínica convencional de salud mental. La zona de espera tiene cocina, sofás y una gran mesa de comedor. Mapas brillantes de países de habla hispana se alinean en las paredes.

Mientras Natanael Choi, quien comenzó aquí como cliente, hacía un recorrido, notó el "ambiente de la sala de estar".

A veces la gente viene sólo para hacer los deberes. Los grupos de apoyo a menudo se reúnen para jugar, cenar y realizar proyectos de servicio. La sala es intencionalmente cálida y acogedora para facilitar la atención a los visitantes, dijo.

"Cuando alguien entra, se da el 'mi casa es tu casa'.

Para derribar aún más las barreras, la clínica enfatiza el apoyo a los iguales. Choi, quien ahora es el director de ese programa, dijo que esto le ayudó cuando estaba recibiendo tratamiento.

“Me ayuda saber que no estoy solo. Creo que la característica única del apoyo entre pares es que pueden compartir su propia historia”.

Para Olimpia Canizal, otra cliente convertida en empleada de la clínica, reunirse con un compañero le cambió la vida.

“Para mí era maravilloso porque yo sabía que alguien podía salir de donde estaba porque había luchado y tenía la experiencia para proveerme una salida”, dijo en español, su lengua materna.

Canizal dijo que fue “maravilloso” conectarse con alguien que luchó y superó sus problemas de salud mental. Su experiencia le mostró cómo ella también podía hacerlo.

Para ella y para Choi, el acceso a una clínica que no critique quiénes son ni el idioma que hablan es clave.

“Sé que cuando entre por la puerta, no me van a criticar por ser queer o por ser latino o por hablar español”, dijo Choi.

Ciara Hulet / KUER Latino Behavioral Health Services está decorado con tapices tradicionales de fabricantes textiles peruanos de Utah y artículos que el personal trae de sus países cuando los visitan.

Trauma generacional

Incluso aquellos que hablan inglés a menudo prefieren ver a un proveedor de servicios que también sea latino. Esto se debe en parte a lo que Amanda Martínez, directora de operaciones de la clínica, llama “trauma de inmigración”.

"Los caucásicos no saben lo que es eso", dijo. "Y por eso es muy difícil comunicarse o conectarse con personas que tal vez no tengan ningún conocimiento de lo que es el trauma de la inmigración".

Morales, el terapeuta de Farmington, ha visto esto a menudo en su práctica. Y ese trauma se puede transmitir a la siguiente generación, como pasó con él.

La mamá de Morales trabajaba en una fábrica de champú y él dijo que no se sentía respetada como gerente porque hablaba con acento. Su padre conducía camiones de basura y sentía que le hablaban de “manera discriminatoria o racista”. Entonces, cuando los niños planteaban un problema, no tenían energía para mucho. El mensaje de ellos “era más bien: 'Oye, estoy muy cansado'. Y tuve un día realmente difícil. Y ahora mismo estamos sobreviviendo'”.

Más allá de eso, muchos niños asumen aún más responsabilidad al traducir para sus padres, lo que puede "poner mucho estrés en los niños", dijo.

Latino Behavioral Health quiere crear conciencia para que la gente sepa a dónde acudir en busca de ayuda. Martínez dijo que intentan “buscar espacios donde estén las comunidades latinas y estar allí con una mesa”. Tienen clínicas en todo el estado y ahora van una vez al mes a zonas rurales como Moab y Price, donde los estigmas de la salud mental son aún mayores.

Canizal ha visto cómo sus vidas cambian gracias al apoyo de sus pares. Esa conexión con alguien de su comunidad abre la puerta a la curación.

“Ves cómo los ojos del cliente se iluminan y algo aparece en su rostro que dice: 'Está bien, tengo la esperanza de poder mejorar'”.