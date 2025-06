Utah conoce los riesgos físicos del calor. ¿Y los de la salud mental?

You can find an English-language version of the story here .

Las advertencias por calor se emiten debido a los peligros físicos de los días calurosos del verano en Utah, pero no por el impacto que pueden tener en la salud mental de una persona.

Cuando las temperaturas superan los 98 grados durante varios días seguidos, Steve Sugden, profesor de psiquiatría en la Universidad de Utah, dijo que las investigaciones muestran que puede tener un efecto devastador.

“Ellos [las personas] presentaban tasas más altas de ideas suicidas, síntomas de ánimo empeorados, síntomas psicóticos empeorados, síntomas maníacos empeorados, y un mayor consumo de sustancias”, dijo.

El calor excesivo puede agravar síntomas de salud mental ya existentes y llevar a más visitas al hospital, agregó Sugden. A medida que Utah sigue experimentando veranos más calurosos, Sugden espera que también aumenten los problemas de salud mental relacionados con el calor.

A pesar de su prevalencia, un nuevo estudio encontró que los problemas de salud mental asociados con el calor rara vez se incluyen en campañas de concientización pública y planes de acción contra el calor. El estudio, publicado en Current Environmental Health Reports , analizó 83 planes de 24 países, incluidos Estados Unidos. De esos planes, el 75.9% mencionaban la salud mental, pero “solo el 31.3% reconocía sus impactos específicos y el 21.7% incluía intervenciones dirigidas”.

“Creo que parte de la brecha es que la gente no se da cuenta de que los eventos de calor extremo pueden afectar su salud mental”, dijo Allison Stewart-Ruano, autora principal del estudio y estudiante de doctorado en ciencias de la salud ambiental en la Universidad de Columbia.

Las olas de calor, dijo, también pueden desencadenar nuevas condiciones de salud mental. Eso no le sorprende a Sugden porque el calor puede actuar como un factor estresante adicional, y eso “es cuando tienden a ocurrir más episodios psicóticos iniciales”. Parte de ese aumento se debe a que el cuerpo tiene dificultades para aclimatarse y enfriarse. Además, el calor está relacionado con la pérdida de sueño, lo cual es especialmente cierto para personas sin acceso fácil a medidas de enfriamiento, como quienes viven en situación de calle o tienen bajos ingresos.

A medida que los eventos de calor extremo se vuelven más comunes, Stewart-Ruano cree que los problemas de salud mental serán más visibles. Pero la falta de planes de acción contra el calor que aborden la salud mental es algo que tanto Sugden como Stewart-Ruano creen que debe cambiar.

“Realmente depende de los gobiernos locales o regionales implementar estos planes a nivel más local, ya que no existe una respuesta nacional estandarizada”, dijo Stewart-Ruano.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah dijo que el estado no tiene un plan de acción contra el calor. Si existen, son responsabilidad de los municipios y condados crearlos. Y el estado no lleva un registro de las ciudades que sí los tienen.

Stewart-Ruano reconoce que puede ser beneficioso implementar estos planes a nivel local porque los líderes tienen un mejor entendimiento de las distintas necesidades de su comunidad. Aun así, no parece haber muchos planes en marcha a nivel local en Utah, y si los hay, las medidas de mitigación son bastante limitadas.

El condado de Salt Lake abre centros de enfriamiento en distintos edificios del condado para que las personas puedan refugiarse del calor. El problema es que estos centros tienen horarios restringidos y muchos no abren los fines de semana. Algunos de los lugares más calurosos del estado, como el condado de Washington, no tienen centros públicos de enfriamiento. Aunque se espera que el calor extremo afecte más a las zonas rurales de Utah , Moab es el único pueblo con un centro de enfriamiento.

Hay varias agencias estatales, como el Departamento de Seguridad Pública de Utah, que lanzan campañas de concientización sobre el calor. Aun así, esas campañas no mencionan la salud mental y se centran en las manifestaciones físicas del calor, como la deshidratación, el golpe de calor y el agotamiento. Además, según el conocimiento del departamento, el gobernador nunca ha declarado un estado de emergencia por calor extremo.

“Desafortunadamente, no consideramos el calor como un desastre”, dijo Sugden. “Creo que si clasificáramos los impactos del calor como un desastre, entonces llamaría más la atención de la gente y tendríamos más estrategias de mitigación”.

Algunas de esas estrategias, dijo Stewart-Ruano, podrían incluir revisar el estado de vecinos vulnerables, incorporar consejería de salud mental en centros urbanos como las zonas de enfriamiento, crear más espacios verdes y lanzar campañas educativas más amplias sobre la salud mental y los peligros del consumo de sustancias durante las olas de calor. Dijo que sería útil estandarizar algunas de las directrices para ayudar a países, estados y localidades a construir un plan de acción contra el calor.

Sugden dijo que los albergues para personas sin hogar también pueden desempeñar un papel.

“Se necesitan casi tanto durante los meses de verano como en los meses de invierno”.