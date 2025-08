Qué saber sobre el sarampión en Utah mientras se acerca el regreso a clases

You can find an English-language version of the story here .

El aumento de casos de sarampión en Estados Unidos comenzó de forma leve a principios de este año y, para el verano, ya se había registrado la cifra más alta que el país ha visto en 33 años . Hay 1,333 casos en 39 estados hasta finales de julio.

Aunque Utah tiene una cifra relativamente baja este verano — 11 hasta ahora —, los niños pronto regresarán a la escuela. El especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de la Universidad de Utah, el Dr. Trahern “TW” Jones, anticipa que los casos aumentarán en Utah y a nivel nacional este otoño.

“Es muy importante recordar que el sarampión es el patógeno humano más infeccioso del planeta ”, dijo Jones. “Basta con que un niño con un caso activo de sarampión esté en un salón lleno de niños no vacunados o con vacunación incompleta para infectar literalmente a docenas de otros niños con una sola exposición.”

Y le preocupa la cantidad de niños que no han recibido las vacunas recomendadas para su edad.

En Utah y en todo el país , el porcentaje de padres que solicitan exenciones de vacunas para sus hijos —ya sea por razones médicas, religiosas o personales— ha aumentado drásticamente en los últimos años. El año escolar pasado , más del 10% de los estudiantes de kínder en Utah tenían una exención de vacunas, casi tres veces el promedio nacional de 3.6%.

El riesgo no es igual en todas partes de Utah.

Casi el 10% de los estudiantes de kínder en todo el estado no tenían documentación de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola el año escolar pasado. En el distrito de salud del suroeste del estado —que incluye los condados de Beaver, Garfield, Iron, Kane y Washington— ese número fue del 19.3%. También tiene la tasa más alta de exenciones de vacunas para ese nivel escolar en el estado. Ese distrito de salud también tiene cuatro de los casos de sarampión reportados en el estado. Utah County ha registrado siete casos.

Para los padres cuyo hijo no tiene la vacuna MMR, Jones recomienda que hablen con su médico.

“Es la mejor manera, y verdaderamente la más segura, de evitar que su hijo contraiga una enfermedad que puede ser muy peligrosa,” dijo.

Cuando los padres tienen dudas sobre las vacunas, Jones dijo que siempre quiere tener una conversación con ellos “porque estoy de su lado, en el sentido de que estamos aquí trabajando juntos para asegurarnos de que su hijo esté seguro.”

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah también se está preparando para el inicio del año escolar y cómo respondería en caso de que haya casos relacionados con las escuelas. La epidemióloga de sarampión del departamento, Amelia Salmanson, dijo que no quiere que las familias tengan miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Aunque algunas áreas son más preocupantes que otras, hay cobertura de vacunación en el estado.

En cuanto a lo que las familias pueden esperar este otoño, Salmanson dijo que si su hijo está expuesto al sarampión en la escuela pero está vacunado, el riesgo de contraer la enfermedad es muy bajo. Incluso con solo una de las dos dosis recomendadas de la vacuna MMR, Salmanson dijo que un niño aún tiene más del 90% de protección.

Si un niño no está vacunado y se expone al sarampión, Salmanson dijo que podría pedírsele que se quede en casa hasta por 21 días, a veces más, y que esté atento a posibles síntomas. El objetivo es evitar una mayor propagación debido a lo contagioso que es.

Si alguien va a la escuela con sarampión, Salmanson dijo que el departamento de salud local trabajaría con el distrito para identificar quién podría estar en riesgo y hacer recomendaciones a la comunidad.

Al igual que Jones, Salmanson está de acuerdo en que la mejor manera en que las personas pueden protegerse a sí mismas y a sus familias es recibir la vacuna MMR. Agregó que las personas deben quedarse en casa si están enfermas.

Los síntomas tempranos del sarampión suelen incluir fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos y llorosos. Jones dijo que generalmente aparece un sarpullido unos días después de la fiebre, comenzando con manchas rojas alrededor de la línea del cabello, que luego se extienden por todo el cuerpo. El sarampión puede causar hospitalización, diarrea, neumonía, inflamación cerebral, convulsiones, debilitamiento del sistema inmunológico y la muerte.

Si un niño no está inmunizado y desarrolla fiebre, Jones recomienda que los padres llamen a su médico, ya que los síntomas iniciales del sarampión pueden confundirse fácilmente con otras infecciones virales.