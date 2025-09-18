Tyler Robinson, sospechoso del tiroteo contra Charlie Kirk, enfrenta la pena de muerte

ou can find an English-language version of the story here .

—

Tyler Robinson, el sospechoso de 22 años acusado de matar a tiros a Charlie Kirk en Utah Valley University, enfrentará siete cargos — incluyendo asesinato agravado, un delito grave de primer grado, y uso delictivo de un arma de fuego.

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, dijo que buscará la pena de muerte.

“No tomo esta decisión a la ligera, y es una decisión que he tomado de manera independiente como fiscal del condado, basada únicamente en la evidencia disponible, las circunstancias y la naturaleza del crimen”, dijo Gray tras anunciar los cargos en la acusación .

Después del asesinato de Kirk pero antes del arresto de Robinson, el gobernador Spencer Cox dijo repetidamente que el estado buscaría la pena de muerte y llamó al asesino de Kirk un “ser humano malvado”. La administración Trump también dijo que quería la pena de muerte.

Tras varios días de investigación, los fiscales presentaron una imagen más clara de la evidencia que respalda los cargos contra Robinson y su presunto motivo.

“El estado también alega factores agravantes en los cargos uno y dos, porque se cree que el acusado apuntó a Charlie Kirk debido a la expresión política de Charlie Kirk, y lo hizo sabiendo que había niños presentes y que presenciarían el homicidio”, dijo Gray.

La gran pregunta tras el arresto de Robinson fue qué lo motivó a conducir treshoras y media desde su casa en el condado de Washington y presuntamente asesinar al activista de derecha.

Los documentos de acusación dicen que Robinson supuestamente le dijo a sus padres que lo hizo porque “hay demasiada maldad y el tipo [Charlie Kirk] difunde demasiado odio”.

Las autoridades acusan a Robinson de disparar una sola vez, alcanzando a Kirk en el cuello el 10 de septiembre frente a una gran multitud. Kirk estaba en Orem, en Utah Valley University, respondiendo preguntas y debatiendo con asistentes en la primera parada de su “ American Comeback Tour ”. Aproximadamente 15 minutos después de iniciado el evento, Kirk fue baleado tras responder una pregunta sobre personas transgénero y tiroteos masivos. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. La policía dice que el tirador disparó desde el techo de un edificio del campus, a unas 150 yardas de distancia. Imágenes de vigilancia muestran a una persona saltando del techo y huyendo del campus tras el disparo. Robinson se entregó a la policía después de una persecución de 33 horas.

Durante la presentación de los hallazgos de la investigación, Gray leyó una serie de mensajes de texto entre Robinson y su compañero de cuarto. Gray dijo que los padres de Robinson confirmaron que Robinson tenía una relación romántica con su compañero de cuarto, quien es transgénero, y que los fiscales llamaron “un hombre biológico” en los documentos de acusación.

Después del tiroteo, Gray dijo que Robinson le envió un mensaje de texto a su compañero de cuarto y le dijo que mirara debajo de un teclado, donde había una nota que decía: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a tomar”.

Luego siguió un intercambio de mensajes en el que el compañero de cuarto, no identificado, preguntó: “¿No fuiste tú quien lo hizo, verdad????” Robinson confirmó, escribiendo: “Sí, lo siento”. Cuando le preguntaron por qué, escribió: “Ya tuve suficiente de su [Kirk] odio. Hay odios que no se pueden negociar”.

Robinson continuó: “Si logro tomar mi rifle sin ser visto, no dejaré evidencia. Voy a intentar recuperarlo, ojalá ya se hayan ido. No he visto nada sobre que lo hayan encontrado”.

Robinson se disculpó por involucrar al compañero de cuarto y dijo que el rifle era de su abuelo. También le dijo que las inscripciones en las balas eran “en su mayoría un gran meme”.

El cartucho disparado tenía grabado: “NoTices Bulge OWO What’s This?”

También se encontraron tres cartuchos sin disparar con inscripciones. Uno decía “Hey Fascist! Catch” y tenía un símbolo de flecha hacia arriba, una flecha hacia la derecha y tres flechas hacia abajo. El segundo decía “O Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao Ciao, ciao!” Y el último decía “If you Read This, You Are GAY LMAO.”

“Se encontró ADN consistente con el de Robinson en el gatillo, otras partes del rifle, el casquillo disparado, dos de los tres cartuchos sin disparar y la toalla”, dice la acusación.

Robinson también le pidió al compañero de cuarto que borrara los mensajes de texto y escribió: “Eres lo único que me preocupa, amor”. La policía dijo que el compañero de cuarto entregó los mensajes a las autoridades. El domingo , el gobernador Cox dijo que el compañero de cuarto y la familia de Robinson estaban cooperando con la policía.

Después de que la policía publicara fotos del presunto tirador, los fiscales dijeron que la madre de Robinson llamó a su hijo. La madre le preguntó dónde estaba, y Robinson dijo que estaba en casa enfermo el día del tiroteo.

“La madre de Robinson expresó preocupación a su esposo de que el tirador sospechoso se parecía a Robinson. El padre de Robinson estuvo de acuerdo”, dice la acusación. “La madre de Robinson explicó que en el último año, Robinson se había vuelto más político y había empezado a inclinarse hacia la izquierda — volviéndose más pro-gay y a favor de los derechos trans”.

Tras escuchar la descripción del arma, los fiscales dijeron que el padre de Robinson pensó que sonaba como un arma que le había regalado a Robinson. El padre le pidió a Robinson una foto de su rifle, pero Robinson no la envió.

El padre habló por teléfono con Robinson, quien “dio a entender que planeaba quitarse la vida. Los padres de Robinson lograron convencerlo de reunirse en su casa”. Sus padres lo convencieron de hablar con un amigo de la familia que era un alguacil jubilado. Después de eso, Robinson fue con sus padres y el amigo de la familia a entregarse en la oficina del alguacil del condado de Washington.

Los fiscales no comentaron explícitamente si Robinson fue motivado por la retórica de Kirk contra los derechos transgénero. En 2023, Kirk supuestamente dijo en un discurso que “es como sacarle el dedo a Dios, es lo que está pasando con lo transgénero en Estados Unidos ahora mismo”.

Al inicio de la conferencia de prensa, Gray dijo que no especularían ni entrarían en la dinámica política de este caso porque, para “Utah County, este es un caso de asesinato”.

Gray no dijo si otras personas podrían ser acusadas por conexiones con el tiroteo, pero no descartó la posibilidad. Todavía están investigando si alguien sabía del plan para el tiroteo. En un mensaje de texto con el compañero de cuarto, según la transcripción de la acusación, Robinson escribió que lo había estado planeando durante aproximadamente una semana.

Los siete cargos que enfrenta Robinson son:

Asesinato agravado, delito grave capital/de primer grado 76-5-202

Uso delictivo de un arma de fuego causando lesiones corporales graves, delito grave de primer grado 76-11-210(2)+(3C)

Obstrucción de la justicia, conducta de delito grave capital/de primer grado, delito grave de segundo grado 76-8-306(2)+(3A) (por ocultar o retirar el arma utilizada en el tiroteo)

(por ocultar o retirar el arma utilizada en el tiroteo) Obstrucción de la justicia, conducta de delito grave capital/de primer grado, delito grave de segundo grado 76-8-306(2)+(3A) (por destruir u ocultar la ropa usada durante el tiroteo)

(por destruir u ocultar la ropa usada durante el tiroteo) Manipulación de testigos, delito grave de tercer grado 76-8-508 (por ordenar al compañero de cuarto borrar los mensajes de texto)

(por ordenar al compañero de cuarto borrar los mensajes de texto) Manipulación de testigos, delito grave de tercer grado 76-8-508 (por ordenar al compañero de cuarto guardar silencio si era interrogado)

(por ordenar al compañero de cuarto guardar silencio si era interrogado) Delito violento cometido en presencia de un menor, delito menor Clase A 76-3-203.10(2)

“¿Por qué somos reacios a compartir los detalles de la investigación y comentar sobre el caso? Porque quiero asegurar un juicio justo e imparcial”, dijo Gray.

No pudo comentar si se presentarían cargos federales.

Robinson continuará detenido sin derecho a fianza en la cárcel de Utah County, donde ha estado desde el 12 de septiembre, tras su arresto el día anterior.

Al comentar sobre el asesinato de Kirk, Gray lo calificó como “una tragedia estadounidense”.

Robinson tuvo su primera comparecencia virtual ante el tribunal unas horas después de que se presentaran los cargos. Apareció por video desde la cárcel de Utah County en Spanish Fork. Parecía estar usando una prenda de prevención de suicidio.

La audiencia breve fue para leerle los cargos a Robinson y establecer si tenía representación legal. Mientras el juez del Cuarto Distrito Judicial de Utah, Tony Graf, le hablaba y leía los siete cargos, Robinson asintió y miró al frente, sin mostrar mucha reacción en su rostro. Robinson permaneció en silencio durante la audiencia, excepto cuando dijo su nombre a petición del juez.

Se nombrará un abogado para representar a Robinson. El juez dijo que revisó la declaración financiera de Robinson y determinó que es indigente, lo que significa que no tiene suficiente dinero para pagar un abogado por cuenta propia.

Graf también firmó una orden de protección solicitada por la viuda de Kirk, Erika Kirk. Esa orden prohíbe a Robinson contactarla directa o indirectamente.

La próxima audiencia virtual, dijo Graf, está programada para el 29 de septiembre a las 10 a.m.

Jim Hill de KUER contribuyó a este reportaje.