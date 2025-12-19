El nuevo Parque Regional Glendale en SLC es un logro, pero faltan más áreas verdes

You can find an English-language version of the story here .

—

Los grandes paisajes naturales son una de las características más definitorias de Utah. Pero los pequeños espacios al aire libre también importan.

Investigadores de la Universidad de Utah analizaron recientemente datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos para ver quién tiene acceso a espacios verdes, como parques. Usaron los datos para examinar poblaciones con mucho más detalle que antes, algo que distinguió el estudio.

“Podíamos enfocarnos en, por ejemplo, descendencia nigeriana frente a, ya sabes, descendencia caribeña”, dijo Timothy Collins, coautor del estudio.

Un hallazgo nuevo fue que los estadounidenses de origen asiático tienen un acceso sustancialmente menor a espacios de parque en todo el país. Los únicos grupos por encima del promedio nacional de acceso a espacios verdes fueron los blancos no hispanos, nativos americanos y isleños del Pacífico.

En Salt Lake City, la historia es un poco diferente. Tyler Murdock , subdirector del Departamento de Tierras Públicas de Salt Lake City, dijo que los parques en realidad están más distribuidos entre las áreas diversas de la ciudad.

Pero Murdock dijo que esto no significa que el trabajo esté terminado.

“Para 2040, prevemos, según nuestra planificación actual, que necesitamos un mínimo de 90 a 100 acres adicionales de terreno para parques”, dijo.

No todos los parques son iguales. Por ejemplo, las áreas con poblaciones más altas de niños necesitan más parques infantiles, dijo Murdock. Y las nuevas instalaciones necesitan espacio para construirse.

Por eso, dijo, la ciudad está abriendo su primer parque regional nuevo en más de 60 años.

Glendale Regional Park es un nuevo espacio de 20 acres que celebró su gran inauguración el 6 de diciembre. Está construido en terrenos de un parque acuático abandonado que cerró en 2018.

Turner Bitton , presidente del Consejo Vecinal de Glendale, dijo que el nuevo espacio verde es un modelo de cómo las ciudades deberían interactuar con sus comunidades.

“La comunidad está emocionada de ver que un espacio que había estado esencialmente muerto desde que el parque acuático se fue, se reactive”.

El parque, dijo Bitton, fue diseñado con una participación comunitaria significativa. Atribuye al comité asesor comunitario, creado para ayudar con las aportaciones, como una fuerza poderosa para hacer un parque que entusiasme a todos.

Uno de sus elementos más únicos, dijo Bitton, surgió de los recuerdos de infancia de una residente. En una sesión temprana de comentarios, una mujer habló sobre crecer en Glendale. Uno de sus primeros trabajos fue como salvavidas en el antiguo parque acuático.

“Y habló sobre cómo era en la tarde como salvavidas, cuando estaba en la cima de las torres, enviando a la gente por los toboganes al atardecer y mirando hacia el oeste, viendo la puesta de sol desde su vecindario en lo alto de esa colina”.

Así que la ciudad agregó una plataforma de observación a los planes. Ahora, dijo Bitton, la gente puede ver la puesta de sol y recuperar algo de lo que hace especial a Glendale.

Pero no siempre es fácil encontrar terrenos para transformar en espacios verdes utilizables, especialmente uno tan grande como Glendale Regional Park. Murdock dijo que la ciudad sabe que todavía hay lugares que necesitan parques, como el centro de Salt Lake City.

En 2018, dijo Murdock, la ciudad reservó alrededor de 2 millones de dólares para comprar terrenos, pero nunca hubo nada disponible.

Entonces, el equipo de tierras públicas comenzó a buscar fuera de los espacios convencionales.

“La idea del ‘green loop’ (circuito verde urbano), de la que quizá hayas oído”, dijo Murdock, “es esencialmente crear un parque en el centro en la calle”.

Dijo que encontrar maneras únicas de aumentar el acceso a espacios verdes es crucial mientras Utah sigue creciendo, y que la opinión de los residentes es tan importante para encontrar esas áreas como los esfuerzos de la ciudad.

Murdock dijo que algunos de sus lugares favoritos, como la laguna de pesca Fairmont, comenzaron gracias a la participación comunitaria.