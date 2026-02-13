Arrestos de ICE en tribunales de Utah modificarán el trabajo judicial, afirma abogada

You can find an English-language version of the story here .

—

Después de múltiples arrestos federales de inmigración dentro del Tribunal Matheson de Salt Lake City esta semana, los defensores públicos temen que la interferencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos con el sistema de justicia penal impide que las víctimas denuncien y que se procesen a los infractores.

La abogada defensora Shannon Woulfe tenía un cliente detenido mientras estaba en un tribunal estatal el 10 de febrero.

“Yo estaba en el podio con esta persona y el fiscal hizo un gesto para que su caso fuera desestimado. El tribunal lo aprobó. El caso fue desestimado”, dijo. “Y cuando nos alejamos un poco del podio, estos dos individuos que habían estado en la sala aparecieron justo detrás de nosotros y le pusieron las esposas”.

Los hombres no llevaban uniformes que los identificaran como agentes del orden. Woulfe dijo que no le permitieron hablar con su cliente mientras lo llevaban a una celda de detención.

Ese mismo día, la abogada Melinda Dee acompañó a una clienta para su primera comparecencia en la corte. La llevó a un lado para explicarle lo que el juez planeaba hacer en su caso.

“El alguacil me pidió que hablara con ella en la celda de detención, lo cual es inusual, y ya había personas allí”, dijo Dee.

Cuando terminó de hablar con su clienta, dos hombres que estaban en la celda se acercaron, se identificaron como agentes de inmigración y dijeron que iban a arrestar a su clienta, relató Dee.

Más tarde, Dee rastreó a su clienta usando el localizador de detenidos de ICE.

Un portavoz de los Tribunales Estatales de Utah confirmó que los agentes de ICE realizaron arrestos en la corte ese día.

Y no fue un caso aislado. El día anterior, la defensora pública Lacey Singleton dijo que compareció con un cliente acusado de un delito menor de bajo nivel. Cuando se llamó el caso, el personal de la corte se acercó, esposó a su cliente y lo llevó a una celda. Agentes de ICE vestidos de civil los siguieron, dijo.

Singleton no sabe adónde llevaron a su cliente.

Arrestar a inmigrantes en tribunales penales, que son distintos de la corte de inmigración , no es una táctica nueva para el Departamento de Seguridad Nacional . El día después de la segunda investidura del presidente Donald Trump, ICE emitió nuevas directrices sobre arrestos en tribunales. Eso anuló una política de 2021 que limitaba los arrestos civiles de inmigración en tribunales a ciertas circunstancias.

Según las directrices provisionales, ICE puede realizar arrestos en o cerca de los tribunales mientras las leyes locales no lo prohíban.

Unos cuantos arrestos similares ocurrieron en tribunales de Utah a inicios de 2025. Pero la cantidad de casos esta semana preocupa a Singleton. Dijo que ha escuchado de colegas que también están ocurriendo arrestos de ICE en otros tribunales de Utah.

ICE tiene la autoridad para arrestar a cualquier persona que no tenga estatus legal, independientemente de si ha sido acusada o condenada por un delito.

En Utah, el 45% de los inmigrantes arrestados por ICE durante el segundo mandato de Trump, hasta mediados de octubre de 2025, no tenían condena penal .

La presencia de los agentes en el tribunal pone a los abogados en un dilema, dijo Singleton. No pueden aconsejar a sus clientes desobedecer órdenes judiciales y quedarse en casa, pero tampoco quieren verlos detenidos.

Singleton también tiene preocupaciones más amplias para el sistema de justicia penal de Utah.

Le preocupa que las víctimas sin estatus legal no testifiquen contra presuntos agresores porque temen ser arrestadas en la corte. Eso podría perjudicar las posibilidades de una víctima de llevar un caso hasta el final.

“El estado está básicamente maniatado en su capacidad para procesar casos porque las personas están siendo detenidas antes de que sus casos se resuelvan”, dijo.

Además, Woulfe dijo que las víctimas pueden perder la posibilidad de testificar contra alguien que está bajo custodia de ICE o fuera del país.

“Para algunas personas, ese proceso de testificar en la corte o al menos ser escuchadas a través de él puede ser lo que están buscando, ¿verdad?”

Una política de los Tribunales Estatales de Utah de febrero de 2025 establece que los tribunales “no tienen el poder de impedir que ICE lleve a cabo acciones de cumplimiento de la ley legales en o alrededor de los tribunales y no pueden interferir con los agentes de ICE ni con sus planes o acciones de cumplimiento”.

La directriz también dice que el personal no colabora con ICE, pero que “pedimos a ICE que coordine con el personal de seguridad para asegurar que el arresto ocurra de manera segura y protegida en áreas no públicas del tribunal. Sin embargo, no podemos exigirles que lo hagan”.

Woulfe dijo que los agentes de ICE usan partes del tribunal que no están abiertas al público general, como elevadores y el garaje privado. Y en el caso de Singleton, fue el personal del tribunal, no ICE, quien puso a su cliente bajo custodia.

“Ahora no está del todo claro, porque hay una diferencia entre no interferir y realmente ayudar en el proceso, ¿cierto?”, dijo Singleton.

Los alguaciles del Tribunal de Justicia Matheson forman parte de la Oficina del Alguacil del Condado de Salt Lake. Cuando una agencia externa de cumplimiento de la ley planea hacer un arresto en la corte, su protocolo ha sido esposar a la persona en representación de la agencia que realiza el arresto, según un comunicado de la oficina del alguacil.

Los alguaciles también pueden llevar a agentes de otras agencias a través de áreas seguras, según el comunicado.

Para Singleton, el aumento de arrestos en las cortes es aterrador, especialmente porque los acusados en casos penales se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

“Es simplemente horrible de ver y no poder hacer nada”, dijo.

ICE no respondió a las preguntas de KUER sobre las operaciones en los tribunales de Utah.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.