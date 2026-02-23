Utah enfrenta problemas de imagen corporal, y universidades buscan contrarrestarlos (83)

You can find an English-language version of the story here .

Utah encabeza el país en búsquedas de Google para “aumento de senos” y “aumento de busto”, según un estudio reciente del Women and Leadership Project de Utah State University. El estado también ocupa el décimo lugar a nivel nacional en número de miembros activos de la American Society of Plastic Surgeons, y una investigación de 2024 encontró que los Santos de los Últimos Días se realizan más cirugías cosméticas que el estadounidense promedio.

Pero hay un movimiento creciente que lucha contra eso — más de 100 personas de todos los tamaños y edades se reunieron recientemente en Utah Valley University para aprender a amar sus cuerpos tal como son. Fue el segundo evento anual “ Beauty Beyond the Mirror ” de la universidad.

Durante el discurso principal, todos repitieron juntos: “Mi cuerpo es un instrumento, no un adorno”.

La estudiante Yissella Bringhurst asistió por crédito extra para una clase y no esperaba mucho. Sin embargo, dijo que el evento fue un soplo de aire fresco.

“Es tan raro ver a personas que realmente te invitan a mirar tu cuerpo de una manera diferente”, dijo Bringhurst. “En vez de verlo como un objeto, verlo como algo que es real y que es mucho más profundo que solo cómo te ves por fuera”.

La oradora principal Lexie Kite pidió al público de UVU que levantara la mano si alguna vez habían evitado un evento porque no les gustaba cómo se veía su cuerpo. La mayoría de las manos en la sala se alzaron.

Ciara Hulet / KUER Durante su discurso principal, la autora de “More than a Body” Lexie Kite dijo al público que redefiniera la salud y la condición física prestando atención a cómo se sienten.

Kite y su hermana gemela, Lindsay, obtuvieron doctorados en estudios sobre imagen corporal en la University of Utah y coescribieron un libro llamado “ More than a Body ”. También fundaron una organización sin fines de lucro llamada Beauty Redefined . En una entrevista antes del evento, dijo que las mujeres invierten mucho tiempo, esfuerzo y miles de millones de dólares en sus cuerpos, a costa de invertir en otras cosas.

“El mundo está perdiéndose a niñas y mujeres”, dijo. “El mundo se está perdiendo lo que podemos decir, quiénes somos, lo que podemos hacer para contribuir a un mundo que desesperadamente necesita nuestros puntos de vista, nuestras voces, nuestro poder”.

La investigación muestra que las mujeres que se autoobjetivizan — que se ven a sí mismas como un objeto que debe ser observado — obtienen peores resultados en pruebas de matemáticas y no pueden lanzar una pelota tan lejos . Y la insatisfacción corporal puede conducir a trastornos alimentarios , que pueden ser mortales.

Kite cree que el problema es más agudo en Utah, en parte porque es tan homogéneo — cuando todos se parecen a ti, es más fácil compararte y hay menos diversidad de belleza. Además, cree que el énfasis en la modestia en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días puede hacer que algunas mujeres y niñas se obsesionen más con sus cuerpos . Ella cree que cuando las religiones priorizan las voces y el poder de los hombres , las mujeres buscan poder en otra parte.

Ciara Hulet / KUER Alexia Oswald, a la derecha, coloca imágenes de colchas en su collage de atención plena porque le recuerda estar envuelta en algo cálido.

“En el mormonismo, descubrimos que muchas niñas y mujeres encuentran su valor a través de sus cuerpos y su atractivo sexual hacia los hombres”, dijo.

Kite es optimista porque algunos cambios están ocurriendo. Dijo que ella y su hermana se reunieron con líderes de la iglesia hace más de una década para hablar sobre lo que encontraron dañino en el folleto Para la Fortaleza de la Juventud de la iglesia. La iglesia SUD lo actualizó en 2022 para dar a las niñas más libertad para elegir lo que consideran modesto, y un cambio en 2025 en la prenda del templo permite a las mujeres usar camisetas sin mangas.

Medios como “ La vida secreta de las mujeres mormonas ” han llamado más la atención sobre la cirugía cosmética , y esos procedimientos van en aumento . Kite dijo que nunca avergonzaría a alguien por hacerse algo como un aumento de senos porque sabe lo difícil que es ser mujer en nuestra sociedad.

“Y aun así, si aplaudimos a cada chica o mujer individual en nombre de arreglarse o embellecerse de alguna manera, estamos olvidando que no existimos en el vacío”, dijo, agregando que vivimos en una cultura que dice a las mujeres que sus cuerpos son proyectos.

El cambio sistémico empieza a nivel individual, dijo, con personas trabajando en su propia relación con su cuerpo. Kite plantea estas preguntas: “¿Cómo puedo demostrar que mis peores temores están equivocados? ¿Cómo puedo reducir un poco mi rutina de belleza? ¿Cómo puedo hacer un poco menos y aun así demostrarme que puedo presentarme, que puedo ser amada y que aún tengo el poder social que tenía antes?”

Agregó, “Ninguna cantidad de ocultar o arreglarte te ayudará a ganar la resiliencia que necesitas para vivir felizmente en un mundo que siempre te objetivará”.

El principal consejo de Kite en su discurso fue crear un entorno saludable de imagen corporal entrenando los algoritmos de redes sociales para que trabajen a tu favor — desliza rápido aquello que te haga sentir mal contigo misma.

Ciara Hulet / KUER Kerri Scott (tercera desde la izquierda) posa con Lexie Kite (segunda desde la izquierda) y el equipo que ayudó a realizar el segundo evento anual “Beauty Beyond the Mirror” de UVU.

Muchas personas están trabajando para ayudar a las mujeres de Utah a mejorar su imagen corporal. UVU , Brigham Young University y Salt Lake County organizan un programa gratuito de 4 semanas llamado “The Body Project”. Utah State University está realizando una semana de eventos del 21 al 24 de febrero llamada “ Powered by Your Body ”.

El centro de consejería de Southern Utah University acaba de iniciar un nuevo grupo de inquietudes sobre alimentación e imagen corporal , y Weber State University tiene un programa de aceptación corporal para empleados llamado The Confidence Project .

Además, la iniciativa A Bolder Way Forward del Utah Women and Leadership Project publicó recientemente hojas informativas para ayudar a padres y entrenadores a hablar con niñas sobre imagen corporal y trastornos alimentarios.

En el evento de UVU hubo una sesión para crear un collage con cosas que te traen alegría, sin importar cómo luzca tu cuerpo. Mientras armaba el suyo, Alexia Oswald, de 28 años, habló con su hermana menor sobre trajes de baño. Dijo que el traje de dos piezas de su hermana le queda bien, pero más importante aún, le ayuda a moverse mejor. Y entonces Oswald repitió lo que aprendió del discurso de Kite: “Así que ese es el objetivo, ser un instrumento y no un adorno”.

Oswald siempre ha tenido dificultades con sentirse mal acerca de su cuerpo, dijo, pero este evento le cambió la vida.

“Al volver a casa después de esto, podré verme como alguien que vale la pena”, dijo. “Como tantas oportunidades que se han perdido porque no sentía que me veía lo suficientemente arreglada para salir de la casa, o no me sentía lo suficientemente en forma para unirme a las personas que bailaban libremente en algún lugar”.

No es la única que ha cambiado. La organizadora del evento, Kerri Scott , directora de los programas de bienestar de UVU, dijo que ha escuchado a otras personas decir que han sido positivamente impactadas. Cree que eso tendrá un efecto dominó.

“Cada persona que aprende eso irá luego y se lo enseñará a quienes la rodean”, dijo. “Así que aunque se siente muy pequeño y estamos comenzando en un círculo pequeño, he podido ver los efectos, incluso en mi propia vida — yo poder enseñar eso, enseñar lo que he aprendido y lo que sé a mis hijos, y ellos enseñárselo a sus amigos”.

Y eso, cree ella, empezará a marcar la diferencia en el problema de imagen corporal de Utah.