El trauma del parto es común: una madre de Utah explica por qué se necesita más apoyo

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Es difícil ponerle una cifra exacta, pero en Estados Unidos, entre el 9% y el 44% de las mujeres describen haber tenido una experiencia traumática cuando dieron a luz. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah también dice que el trauma del parto en gran medida no se reconoce dentro de la atención de maternidad.

En un nuevo estudio de investigación con el Kem C. Gardner Policy Institute, encontraron que algo que podría ayudar es un mejor enfoque para las evaluaciones de salud mental después del parto. Muchas de las participantes del estudio, incluida Sadie Nielsen de Eagle Mountain, sintieron que el cuestionario que les dieron los trabajadores de la salud no fue útil.

En 2021, justo después del parto traumático de su primer hijo y de que le retiraran suturas metálicas de la zona de la cesárea, Nielsen recibió la evaluación.

“Y no pude realmente responder las preguntas de manera sincera o honesta porque estaba con muchísimo dolor”, dijo. “Tenía tanto miedo, y sentía que en ese momento — a nadie realmente le importaba lo que exactamente acababa de pasarme”.

Sintió que la persona que la entrevistó no estaba tomando las preguntas en serio. Para Nielsen, parecía más como si estuvieran hablando del clima o charlando sin importancia. Dijo que recibió el Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), que incluye preguntas sobre pensamientos de suicidio o autolesiones. Utah recomienda una evaluación diferente llamada Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), pero dice que el PHQ-9 también es válido.

Otras mujeres del estudio, que analizó al estado en su conjunto y no evaluó ni mencionó hospitales específicos, también sintieron que el proveedor de atención veía el cuestionario como un trámite en lugar de una oportunidad para identificar síntomas. Algunas también sintieron que sus emociones fueron descartadas como los comunes “baby blues” (tristeza posparto leve y temporal), o no sentían que el proveedor pudiera abordar sus desafíos de salud mental. Otras madres temían que admitir problemas de salud mental pudiera llevar a que les quitaran a su bebé.

Participar en el estudio fue un momento muy importante para Nielsen.

“Significó muchísimo para mí sentirme realmente escuchada y sentir de verdad que este va a ser el comienzo de un hermoso nuevo inicio para Utah para ayudar a mitigar el trauma del parto”, dijo entre lágrimas. “Sentí que al final todo valió la pena. Significa mucho para mí poder, con suerte, ayudar a otras mujeres en el futuro”.

Las mujeres de Utah que experimentan trauma por el parto pueden encontrar ayuda y recursos en birthtrauma.utah.gov .

Esta transcripción de la entrevista ha sido editada por motivos de extensión y claridad.

Ciara Hulet: ¿Qué fue traumático de tu experiencia durante el parto?

Sadie Nielsen: Tuve que pujar durante cinco horas, y al inicio de la quinta hora fue cuando mi doctor dijo: “Oye, vas a necesitar una cesárea”. Y ese momento fue tan aterrador para mí, porque no tenía idea de lo que estaba pasando. Una enfermera también entró y dijo: “Existe la posibilidad de que tu bebé necesite ir a la UCI neonatal”. Y en ese momento sentí que no podía respirar. Sentí que mi vida, básicamente, estaba perdiendo el control.

Y además de eso, sabía que necesitaba medicamentos contra la ansiedad. Pero ni una sola vez mientras estuve en el hospital una enfermera me recomendó: “Oye, puedo ver que estás teniendo algunas dificultades ahora mismo. ¿Puedo ayudarte a ver a un médico que te ayude a conseguir medicamentos contra la ansiedad?”. Y no fue sino hasta después de que salí del hospital y mi mamá vino a mi casa y me dijo: “Necesitas poder dormir”. Porque no estaba durmiendo. Dormía tal vez dos horas por noche. Así que cuando ella pudo ayudarme a conseguir ese medicamento contra la ansiedad, fue cuando realmente pude comenzar mi proceso de sanación.

CH: Esto fue durante la pandemia de COVID-19. ¿Crees que eso pudo haber contribuido a cómo se desarrollaron las cosas para ti?

SN: Cien por ciento. Mientras estuve en el hospital, había procedimientos que cambiaban constantemente y nuevas formas de manejar el COVID, lo cual creo que contribuyó mucho a que las enfermeras se sintieran agotadas, tratando de, ya sabes, hacer lo mejor que podían con lo que se les había proporcionado. Pero creo que fue muy difícil también para las enfermeras. Y pienso que es un aspecto importante de esto reconocer que las enfermeras también necesitan apoyo para poder apoyar a sus pacientes. Entonces, cuando los hospitales no hacen su trabajo de apoyar a sus enfermeras y capacitarlas para ayudar a pacientes con trauma por el parto, las pacientes sufren aún más.

CH: ¿Cómo crees que deberían evaluarse los problemas de salud mental después del parto?

SN: Acabo de tener a mi segundo hijo, y la forma en que este hospital abordó el cuestionario de salud mental fue que una trabajadora social entró y me hizo las preguntas. En lugar de que yo simplemente llenara una hoja de papel, ella las repasó conmigo. Fue muy empática con las cosas que yo había experimentado antes. Y me hizo preguntas serias, pero de una manera que yo sabía que, si respondía de una forma que indicara que esta vez necesitaba ayuda, ella le daría seguimiento. También me dieron recursos al final del cuestionario, y yo sabía que podía ir y comunicarme con alguien específicamente y hablar si necesitaba ayuda, a diferencia de la primera vez, cuando sabía que no iba a tener esa opción.

CH: El estudio de Utah también encontró que el apoyo después del parto disminuye drásticamente, y muchas participantes pensaron que debería haber visitas de seguimiento sobre salud mental. ¿Qué valor crees que tendría eso?

SN: El seguimiento lo es todo, porque normalmente las mujeres solo reciben ese chequeo de seis semanas con su doctor. Y en ese chequeo de seis semanas no hay una evaluación profunda de lo que te está pasando. Es solo otra lista de verificación. Y siento que múltiples seguimientos provenientes de múltiples fuentes beneficiarían muchísimo a las mujeres y las ayudarían a sentirse mucho menos solas.