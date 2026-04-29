Kennedy sale sin oposición de la convención republicana; Maloy y Moore irán a primaria

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Más de 3,500 delegados acudieron el sábado a Utah Valley University en Orem para la convención estatal del Partido Republicano. Lejos del tumulto que rodeó a los demócratas estatales en los días previos a su convención, los republicanos estaban de buen ánimo y aplaudieron una presentación de beatboxing antes de acomodarse para presenciar la larga jornada de discursos.

En la convención estatal, los delegados eligen a los representantes de su partido para la primaria de junio. Así quedaron los resultados.

Primer Distrito del Congreso de Utah

Cualquier candidato republicano del Primer Distrito enfrenta una contienda muy cuesta arriba en la elección general, al competir en un distrito recién rediseñado que concentra a la mayor parte del condado de Salt Lake en un escaño ahora confiablemente demócrata . A juzgar por los discursos en la convención, los republicanos de todos los distritos siguen inconformes con el cambio.

Stone Fonau, Riley Owen y Dave Robinson querían asumir ese reto.

Los delegados se inclinaron por Owen, quien obtuvo el 71.2% de los votos. También fue el único que reunió suficientes firmas para aparecer en la boleta electoral, independientemente de lo que ocurriera en la convención.

Hugo Rikard-Bell / KUER Un asistente a la convención observa el escenario en la convención de nominación del Partido Republicano de Utah en Utah Valley University en Orem, el 25 de abril de 2026.

Segundo Distrito del Congreso de Utah

Los nombres más destacados que se enfrentaron en el Segundo Distrito fueron la representante estatal de la Cámara, Karianne Lisonbee , y el representante federal en funciones, Blake Moore . Lisonbee ganó con el 61.5% del voto de los delegados, frente al 33.7% de Moore.

Cuando subió al escenario para pronunciar su discurso, un aplauso ensordecedor resonó en todo el edificio.

Lisonbee tiene la reputación de ser una de las voces más conservadoras del estado, y su candidatura al Congreso dependía por completo de los delegados de la convención. En su discurso, se centró en los puntos débiles de su oponente, Moore, destacando su participación en la redistribución de distritos.

“Mi oponente trabajó con los demócratas para convertir un escaño del Congreso de Utah confiablemente republicano en uno profundamente demócrata”, dijo, en referencia al papel de Moore como copresidente del comité detrás de la iniciativa anti‑gerrymandering de 2018 del estado, la Proposición 4.

La medida desencadenó una batalla de redistribución de distritos que se prolongó durante años y que terminó con un mapa que dejó al Primer Distrito del Congreso prácticamente imposible de ganar para su partido. Cuando Moore subió al escenario para dar su discurso, fue recibido con una mezcla de abucheos y aplausos.

Moore habló de su tiempo en el Congreso, donde ha servido desde 2021, y exhortó a los delegados a elegir a un candidato que conozcan.

“Siempre he sido un candidato respaldado por la convención, pero hoy les pido que me conviertan en el ganador absoluto”, dijo Moore. “Para que pueda pasar los próximos seis meses asegurándome de que cada estadounidense conozca la diferencia entre el sentido común y la locura”.

No siguieron su consejo.

Pero Moore ya aseguró un lugar en la boleta de la primaria tras reunir suficientes firmas, lo que garantiza un enfrentamiento en la primaria con Lisonbee.

Hugo Rikard-Bell / KUER La legisladora estatal Karianne Lisonbee y su familia después de que ganara el voto de los delegados para el Segundo Distrito del Congreso. Lisonbee y el representante Blake Moore ahora avanzan a la primaria de junio.

Tercer Distrito del Congreso de Utah

El Tercer Distrito estuvo muy disputado. Fue el único que pasó a una segunda ronda de votación después de que el resultado entre la representante en funciones Celeste Maloy y Phil Lyman fuera demasiado cerrado como para definirse. Al final, Maloy ganó con el 50.9% de los votos. Pero eso no fue suficiente para dejar fuera de la boleta a Lyman, quien recibió el 49.04%. Los candidatos aparecen en la boleta si obtienen más del 40%.

Cada uno tuvo la oportunidad de dar un segundo discurso a sus delegados. Maloy les recordó que forma parte de comités federales importantes, como Recursos Naturales y Apropiaciones. Dijo que está haciendo campaña por Utah.

“Estoy trabajando con el presidente Donald J. Trump para asegurar que recibamos el dinero que prometió para hacer que el Gran Lago Salado sea grande otra vez”, dijo. “Para lograrlo, se necesita alguien en el comité de apropiaciones. Utah tiene a alguien. Soy yo. Envíenme de regreso y déjenme terminar el trabajo”.

El discurso de Lyman fue breve y sencillo. Tras un breve mensaje a los delegados sobre el historial de votación de Maloy, enfatizó la necesidad de devolver el control local a Utah.

“Es momento de enviar un mensaje al establishment de que no controla toda la política en Utah”, dijo.

Maloy logró una victoria muy reñida en 2023 para llegar al Congreso y ya cuenta con las firmas necesarias para aparecer en la boleta de la primaria. Lyman, por su parte, ha sido durante años uno de los favoritos en las convenciones. Cuando se enfrentó al gobernador Spencer Cox en 2024, ganó la votación de la convención, pero perdió la primaria. Posteriormente, libró una larga batalla legal al afirmar que él era el candidato legítimo y que debía haber avanzado a la elección general.

Hugo Rikard-Bell / KUER La representante en funciones Celeste Maloy no logró frenar al aspirante Phil Lyman en una segunda ronda de votación en la convención de nominación del Partido Republicano de Utah, el 25 de abril de 2026. Ambos aparecerán en la boleta de la primaria de junio.

Cuarto Distrito del Congreso de Utah

El representante en funciones Mike Kennedy enfrentó a varios aspirantes, pero fue el único candidato republicano con experiencia política. Ganó de manera contundente el voto de los delegados con el 78.7%.

Los delegados salieron de las instalaciones de UVU riéndose y conversando entre ellos mientras se dirigían a sus autos. Ahora, rumbo a las primarias, que se celebrarán el 23 de junio de este año.