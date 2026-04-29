Liban Mohamed, elegido por la convención demócrata de Utah para el nuevo Primer Distrito

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Los votantes demócratas en el Primer Distrito del Congreso de Utah aún tendrán una boleta larga en junio. Cuatro candidatos avanzan a la primaria después de que los delegados del partido eligieran a sus opciones el sábado.

Fueron necesarias cinco rondas de votación para que Liban Mohamed lograra obtener una mayoría. Consiguió asegurar el 51.5% del voto de los delegados en Jordan High School en Sandy.

“La mayoría de los demócratas en Utah han tomado su decisión, y su decisión es que es nuestro momento de liderar”, dijo Mohamed después de que se anunciaron los resultados, poco antes de las 8 p.m. “Es el momento de que lideren los progresistas. Es el momento de que lidere la clase trabajadora”.

Aunque Mohamed superó al excongresista Ben McAdams , quien recibió el 48.5% de los votos al final de la votación, McAdams también aseguró suficientes apoyos para aparecer en la boleta electoral según los resultados de la convención.

Novato en la política, Mohamed obtuvo respaldos clave de organizaciones progresistas y de la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Angela Romero , en los días previos a la convención. Cree que fue el enfoque de su campaña en “resultados tangibles para nuestras comunidades y no en titulares” lo que inclinó la balanza a su favor.

“Necesitábamos este momento para enviar una señal de nuestra viabilidad, y creo que eso era lo único que nos detenía”, dijo. “Cada vez que tuve el privilegio de interactuar con los votantes, se emocionaron. Se sintieron inspirados”.

Sean Higgins / KUER El excongresista Ben McAdams destacó su experiencia en la política y apeló a los delegados en la Convención Demócrata de Utah, el 25 de abril de 2026, para enviar a Washington, D.C., al “candidato más fuerte y con mayor trayectoria comprobada”.

El discurso de McAdams ante los delegados fue interrumpido brevemente por una persona que lo increpó, gritando repetidamente que era un mentiroso por el tema de la guerra de Israel en Gaza. La persona fue escoltada fuera del auditorio, y McAdams pudo terminar su discurso entre fuertes aplausos.

Después de la primera ronda de votación, McAdams encabezaba a los candidatos con poco más del 40% del voto de los delegados, mientras que el resto se repartía en gran medida entre Mohamed y el senador estatal Nate Blouin .

McAdams consideró el resultado final como un “gran impulso de confianza” de cara a la primaria.

“Hemos tenido un apoyo sólido a lo largo de cada ronda de votación”, dijo. “Ya hemos empezado a ir de puerta en puerta y a hablar con los votantes de la primaria. Así que este es solo el siguiente hito en la campaña”.

A pesar de haber salido adelante en la convención, el camino de Mohamed para asegurar la nominación demócrata aún no ha terminado. Otros tres candidatos — McAdams, Blouin y Michael Farrell — cuentan con suficientes firmas verificadas para aparecer en la boleta de la primaria del Primer Distrito.

La campaña previa a la convención también estuvo marcada por el escándalo, ya que dos candidatos destacados se encontraron bajo el escrutinio público.

Sean Higgins / KUER El senador estatal Nate Blouin aún enfrenta las consecuencias después de que resurgieran publicaciones ofensivas en internet de hace más de una década. Obtuvo un tercer lugar en la Convención Demócrata de Utah, el 25 de abril de 2026.



Blouin ha estado lidiando con las consecuencias después de que resurgieran publicaciones ofensivas en internet de hace más de una década. Ofreció disculpas, pero pese a los llamados de otros demócratas para que se retirara de la contienda, decidió mantenerse en la carrera.

La concejala de Salt Lake City, Eva Lopez Chavez , fue acusada por cuatro personas de avances sexuales no deseados apenas días antes de la convención. Lopez Chavez niega haber cometido irregularidades y dijo que cooperaría plenamente con una investigación sobre las denuncias, además de continuar tanto con su campaña como con su cargo en el concejo municipal. No abordó la controversia en su discurso ante los delegados y fue eliminada en la primera ronda de votación.

A pesar de la sombra del escándalo, el ambiente en Jordan High School fue electrizante, con delegados llenando el auditorio de la escuela más allá de su capacidad. Por primera vez en años, el partido tiene una oportunidad real de enviar a un representante al Congreso.

Sean Higgins / KUER La cuestionada concejala de Salt Lake City, Eva Lopez Chavez, fue eliminada en la primera ronda de votación en la Convención Demócrata de Utah, el 25 de abril de 2026. Ha sido acusada de avances sexuales no deseados por cuatro personas, pero niega haber actuado de forma inapropiada.

Las delegadas primerizas Shalesse y Rebecca Huff dijeron que sintieron una energía que no habían experimentado en años.

“Simplemente es maravilloso sentir que por fin tienes una voz”, dijo Shalesse. “Y es genial ver a la gente realmente venir, actuar, involucrarse, ser parte de esto. … Fuimos al caucus progresista, y decían: ‘Hemos tenido años en los que solo han venido cuatro personas, y este año las salas están llenas’”.

Rebecca se mudó recientemente al estado desde Virginia, donde también estaba involucrada políticamente, pero dijo que aquí siente más entusiasmo.

“En realidad ha sido muy refrescante involucrarme en un lugar donde hay una lucha”, dijo. “De verdad he apreciado eso y me siento más involucrada que nunca”.

De hecho, señalaron que muchas de sus conversaciones antes de que comenzara el evento fueron con otros delegados primerizos. Según el presidente del partido estatal, Brian King, hubo casi 2,500 delegados en la convención.

Ese entusiasmo de una nueva camada de delegados se reflejó en las palabras de la presidenta del Partido Demócrata del condado de Salt Lake, Michele Rivera, quien dijo que la proporción de delegados demócratas provenientes del condado más poblado del estado se ha reducido, y que eso no es algo negativo.

Sean Higgins / KUER Delegados demócratas abarrotaron el auditorio de Jordan High School en Sandy para una larga jornada de discursos de candidatos y votaciones, el 25 de abril de 2026. Los asistentes dijeron que sentían más entusiasmo que nunca gracias a un Primer Distrito del Congreso ahora competitivo, que se suma al panorama tras la redistribución de distritos ordenada por un tribunal en Utah.

“Todos esperaban que yo estuviera molesta por eso”, dijo ante una multitud que vitoreaba. “Yo dije: ‘¡Claro que sí, eso es lo que necesitamos estar haciendo! Salt Lake no puede ser el único condado que esté logrando que la gente resulte elegida’”.

En los otros distritos del Congreso, los delegados demócratas eligieron a Peter Crosby para el segundo, a Kent Udell para el tercero y a Jonny Larsen para el cuarto.

La primaria se llevará a cabo el 23 de junio.