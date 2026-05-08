Residentes de casas móviles se sienten “atrapados” a la sombra del mall de Provo

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Según su mejor estimación, JR Colledge, de 68 años, ha vivido en el parque de casas móviles Shady Acres durante unos 20 años. Es parte de la vivienda más barata de la ciudad. Pero Shady Acres está amenazado por la inminente gran remodelación del centro comercial cercano Provo Towne Centre .

El bromista de cabello canoso vive con su gato naranja “psicópata”, Simba, y con su cuñado, con quien comparte la renta. A Colledge le preocupa encontrar un nuevo lugar donde puedan vivir todos que esté dentro de su presupuesto y en una buena zona.

“No veo que este proyecto vaya a ningún lado que no sea arruinar un montón de vidas”, dijo.

Sus vecinos Dave y Kay Larsen han vivido aquí una década más que Colledge. Ambos están en sus 70 años. Son dueños de su casa móvil de cuatro habitaciones tipo double-wide, pero moverla costaría alrededor de $10,000, según dijeron.

“Estamos sentados aquí, atrapados. No sabemos qué hacer. No podemos vender y no podemos permitirnos mudarnos y dejarla”, dijo Kay. “Tenemos mucho dinero invertido aquí”.

Pagan $450 al mes de renta del terreno, además de los servicios públicos. Viven de la Seguridad Social y creen que solo pueden pagar entre $800 y $900 al mes por un nuevo lugar. Eso no les alcanzará a los Larsen en Provo. Un lugar de tamaño similar cuesta, en promedio, $1,500, según Zillow .

Ciara Hulet / KUER Mudarse será difícil para JR Colledge, y no solo desde el punto de vista económico. Él y su cuñado tienen máquinas de oxígeno y andadores. “Iba a poner un letrero en la puerta que dijera ‘ala geriátrica, hable en voz alta’”, bromeó.

Los propietarios de casas móviles se encuentran en una situación única y vulnerable porque son dueños de su vivienda, pero no del terreno donde se encuentra, dijo la profesora de derecho de propiedad de la Universidad de Utah, Jenna Prochaska.

“Y por esa razón, muchos estados han promulgado protecciones sólidas dirigidas específicamente a este tipo de situación”, dijo. “Utah tiene algunas protecciones en la ley estatal, pero no son tan fuertes como las de muchos otros estados”.

Bajo la Ley de Residencia en Parques de Casas Móviles , Utah exige que el propietario del parque entregue un aviso por escrito a los residentes y permite desalojos por causas específicas, incluido un cambio en el uso del suelo. En este caso, el desarrollador del proyecto del centro comercial, Brixton Capital , quiere que el concejo municipal apruebe una reclasificación de terrenos del adyacente Shady Acres para construir casas adosadas allí.

La ciudad tampoco está obligada a ayudar — Prochaska dijo que no hay requisitos en la ley de Utah para ofrecer asistencia de reubicación. Pero la ciudad sí tiene la opción legal de usar el aumento en los ingresos fiscales provenientes de la reurbanización para ayudar a los residentes desplazados a mudarse, señaló.

Esta no es la primera vez que esto ocurre en Provo.

Ciara Hulet / KUER Una vista del exterior de Provo Towne Centre en su estado actual, el 4 de abril de 2026.

Cuando se construyó el centro comercial, arrasó con un parque distinto de casas móviles. En 1996, The Deseret News y The Daily Universe informaron que la ciudad compró o trasladó la mayoría de las casas móviles y asumió una gran pérdida en el proyecto. Luego vendieron el terreno a los desarrolladores.

Ahora que la historia se repite, dijo Kay Larsen, “Tienen que hacer algo para ayudarnos”.

Pero por ahora no hay indicios de que Provo vaya a intervenir para ayudar de esa manera a los residentes del parque de casas móviles esta vez. La alcaldesa de Provo, Marsha Judkins , dijo que cree en los derechos de propiedad, y que su primer enfoque es recurrir al desarrollador.

“Se trabaja con ellos, se habla con ellos”, dijo. “Pero tampoco se lo dejo solo a ellos”.

Judkins dijo que existen recursos en la ciudad y en el estado para asistencia con el alquiler, como la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Provo — y que también está trabajando con ellos.

“También creo firmemente que los gobiernos se instituyen para hacer cosas que el sector privado no puede o no quiere hacer”, dijo. “Todos pagamos nuestros impuestos, y creo que parte de esos impuestos es para brindar apoyo a personas que, ya sabes, están pasando por un momento realmente difícil por su cuenta”.

Brixton Capital rechazó la solicitud de entrevista de KUER. Pero en un correo electrónico, el ejecutivo del proyecto, Justin Long , escribió: “Si bien la ley ofrece flexibilidad, creemos que es importante ir más allá de los requisitos legales mínimos”. Agregó que están buscando enfoques que sean “tanto justos como viables”.

Al hablar en la reunión de trabajo del Concejo Municipal de Provo del 24 de marzo , Long dijo que no han aceptado a un nuevo inquilino en Shady Acres en al menos un año, y que se han comprometido a dar a los inquilinos actuales un aviso con 18 meses de anticipación.

“Realmente queremos trabajar con cada uno de ellos de manera individual para determinar cuál es la solución adecuada para cada caso, porque el abanico de deseos y posibles resultados varía ampliamente”, dijo al concejo. “Algunas de esas casas móviles son muy antiguas y quizá no puedan trasladarse”.

Ciara Hulet / KUER Un letrero en la entrada del parque de casas móviles Shady Acres, que se encuentra en el lado oeste de Provo Towne Centre.

Pero Prochaska, la profesora de derecho, no cree que deba dejarse en manos del desarrollador ni de la ciudad. Ella considera que Utah necesita protecciones más sólidas con una asistencia de reubicación sustancial como base.

“Pero incluso eso realmente no es suficiente, porque los residentes que pueden trasladar sus viviendas también necesitarán ayuda para identificar lugares cercanos donde puedan llevarlas”, dijo.

Si la reurbanización del centro comercial de Provo avanza según lo planeado, especialmente si los inquilinos no reciben mucha ayuda, ella espera que sea un catalizador para un cambio a nivel estatal.

Aunque algunas de las nuevas casas adosadas que Brixton quiere construir y vender se supone que serán asequibles, la alcaldesa Judkins sigue preocupada por la pérdida del parque de casas móviles. Dijo que es solo un ejemplo de las dificultades que enfrenta su ciudad con la vivienda profundamente asequible y la falta de vivienda.

“Esto está ocurriendo en todas partes, todo el tiempo, y realmente necesitamos ser conscientes de ello y tenerlo en cuenta cuando hacemos planes, ¿verdad?”

La falta de vivienda en Utah County aumentó un 34% en 2025, según el conteo anual “Point-in-Time” del Departamento de Servicios Laborales de Utah. Judkins dijo que la ciudad y el estado necesitan invertir más en apoyar a personas como las del parque de casas móviles Shady Acres.

El concejo municipal planea discutir el tema en otra sesión de trabajo que aún no está programada.