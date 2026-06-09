Karianne Lisonbee arremete populista contra Blake Moore en debate del 2.º Distrito

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La política en todo Utah ha estado dominada por el centro de datos hiperescalar de Box Elder, pero el proyecto propuesto estaría ubicado en el 2.º Distrito Congresional. Por eso no fue sorpresa que el representante federal Blake Moore y la legisladora estatal y retadora Karianne Lisonbee enfrentaran preguntas en el debate de las primarias republicanas sobre el proyecto en su propio distrito.

Lisonbee, quien abrió el debate de forma contundente al señalar que vive en el distrito, canalizó a sus electores en sus respuestas y arremetió contra la falta de transparencia en torno al proyecto.

“Utah tiene muchos centros de datos y, mientras la Legislatura ha estado lidiando con este tema, aprobamos un proyecto de ley este año, el HB507 , para garantizar que con estos centros de datos de gran consumo no estemos otorgando incentivos fiscales fuera de control a multimillonarios mientras gravamos con impuestos a los mecánicos de Main Street”, dijo.

Lisonbee ha calificado al centro de datos como un “ fracaso del proceso ” en redes sociales y durante el debate dijo que había demasiadas “preguntas sin responder”. Tal como están las cosas, no apoya el proyecto.

En cuanto al proceso, Moore coincidió en gran medida con Lisonbee. Pero argumentó que Estados Unidos “no puede perder esta carrera frente a China”. Al señalar la historia de Box Elder con el ferrocarril y el programa espacial, dijo que es posible hacer las cosas bien y “seguir siendo un líder mundial”.

“El agua es primordial. Tenemos que asegurarnos de que estemos protegiendo muy bien ese recurso”, dijo. “Hay oportunidades de hacer las cosas de una manera más gradual, en la que no tengas que abarcar tanto de una sola vez”.

Una de las principales preocupaciones expresadas sobre la propuesta del centro de datos es el impacto ambiental en el menguante Gran Lago Salado. Cuando se le preguntó cómo garantizaría que el esfuerzo de financiamiento de 1.000 millones de dólares del presidente Donald Trump realmente llegara al lago, Moore dijo que ya estaba trabajando en ello.

“Acabo de tener una reunión privada con el director de presupuesto, Russ Vought, sobre este tema exacto”, dijo.

Francisco Kjolseth / Salt Lake Tribune, pool El candidato Blake Moore participa en el debate de las primarias republicanas del 2.º Distrito Congresional en Salt Lake City, el 1 de junio de 2026.

Moore añadió que él y la representante republicana Celeste Maloy, quien forma parte del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, están trabajando para asegurar los fondos.

En comparación con las reacciones de otros legisladores de Utah, Lisonbee se mostró particularmente reservada sobre los 1.000 millones de dólares de Trump para el Gran Lago Salado y cuestionó de dónde saldría ese dinero.

“¿Es eso más gasto deficitario que va a elevar los precios para los habitantes de Utah en las cosas que necesitan a diario?”

Dijo que está “agradecida por cualquier recurso que se destine al Gran Lago Salado”, pero añadió que es importante saber qué programa fue recortado para obtener ese dinero.

Gran parte de las críticas de Lisonbee al Congreso estuvieron vinculadas a la deuda nacional y al gasto innecesario. En cuanto al agua, dijo que Utah también debe asegurarse de que se priorice en las negociaciones sobre el río Colorado.

El enfrentamiento entre Lisonbee y Moore se gestó a partir de los años de redistribución de distritos en Utah, que dieron lugar a un nuevo 1.º Distrito Congresional con inclinación demócrata. Lisonbee ve a Moore como una figura clave en cómo se repartieron las cartas con los mapas el año pasado.

“Realmente no puedo saber si es ingenuo o si está engañando a la opinión pública”, dijo. “De verdad, sugerir que porque Blake regaló un escaño del Congreso a los demócratas en Utah, Gavin Newsom ahora va a decidir mágicamente darle un escaño a los republicanos en California, o el estado azul que se quiera elegir, simplemente no es una buena política.”

Las críticas han apuntado a Moore por su participación en la saga de redistribución de distritos del estado. Antes de llegar al Congreso, copresidió el comité detrás de la iniciativa electoral de 2018, la Proposición 4, para limitar la manipulación de distritos electorales en el estado.

Desde entonces, Moore se ha distanciado de la iniciativa, pero en su momento dijo que “la mayoría de los estados” avanzaban hacia una reforma independiente de la redistribución de distritos. Subrayó que no estuvo de acuerdo con la decisión del juez sobre la redistribución y que la autoridad constitucional para trazar los mapas recae en la Legislatura.

Francisco Kjolseth / Salt Lake Tribune, pool La candidata Karianne Lisonbee participa en el debate de las primarias republicanas del 2.º Distrito Congresional en Salt Lake City, el 1 de junio de 2026.

A lo largo de la campaña, Moore ha reunido más apoyo del Partido Republicano a nivel nacional, debido a su tiempo en el Congreso y a su cargo de vicepresidente en la Conferencia Republicana de la Cámara. Lisonbee se ha concentrado en ganarse a los votantes del norte de Utah al retratar a su oponente como un político forastero con vínculos limitados con el distrito.

Al hablar con reporteros después del debate, Moore rechazó esa caracterización.

“Me postulé porque conozco el norte de Utah, soy producto del norte de Utah”, dijo, y explicó que nació y creció en Ogden y estudió en la Universidad Utah State.

Moore explicó que él y su esposa han encontrado un “lugar perfecto” para su hijo, que está dentro del espectro autista, en términos de educación. Por eso no se mudó cuando los distritos cambiaron el año pasado.

“Simplemente no puedo estar mudando a la familia cada dos años cuando cambian los límites”, dijo.

Desde 2017, Lisonbee ha tenido una carrera exitosa en la Legislatura de Utah, presidiendo comités y aprobando una gran cantidad de proyectos de ley. Pero en Utah, ella opera dentro de una supermayoría favorable. Si llega al Congreso, probablemente estaría en una Cámara con márgenes extremadamente ajustados y con muchos demócratas o republicanos moderados.

Cuando se le preguntó por qué sentía que estaba mejor preparada que su oponente, Lisonbee dijo a los reporteros que “el liderazgo no es solo un título”, y que era necesario alguien que representara al norte de Utah y se enfocara de manera más efectiva en las necesidades de los votantes. Acusó a Moore de decirles a los votantes lo que quieren escuchar y luego regresar al Congreso y votar de manera diferente.

“Los estadounidenses están cansados de escuchar una cosa y ver otra. Necesitamos líderes que hagan lo que dicen que van a hacer”.

La elección primaria de Utah es el 23 de junio, y las boletas se enviarán por correo la primera semana de junio.