Los veranos más calurosos en Utah dificultan jugar al aire libre, pero aún es posible.

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En una soleada mañana de verano en St. George, la zona de juegos acuáticos de Town Square Park está repleta.

Algunos niños gritan mientras corren entre los chorros de una fuente. Otros se recuestan sobre una cascada artificial o saltan entre piedras para cruzar el agua.

Quienes los cuidan los trajeron aquí por una buena razón: no hay muchas opciones seguras de actividades al aire libre cuando la temperatura máxima alcanza los 103 grados. Y con un par de meses más de calor extremo todavía por delante en el sur de Utah, esto es apenas el comienzo.

“No estoy lista para el calor del verano, pero llega de todos modos”, dijo la residente de St. George, Sayon Coburn, mientras observaba a su hija de 4 años correr y jugar en el arroyo poco profundo del parque.

A su hija le encanta jugar en el agua, así que Coburn dijo que llevarla a una zona de juegos acuáticos o a una piscina es una excelente manera de que gaste energía y evite aburrirse.

Pasar tiempo al aire libre durante las vacaciones de verano ofrece grandes beneficios para los niños. Pero a medida que el cambio climático hace que los veranos de Utah sean más calurosos , puede ser difícil para los padres equilibrar el tiempo al aire libre de sus hijos con su seguridad.

Los niños son particularmente vulnerables a los efectos del calor extremo sobre la salud. Por eso, salir de casa requiere algo de planificación adicional.

“Trato de mantenerla hidratada tanto como puedo”, dijo Coburn. “Le recuerdo que tome agua, comemos algunas frutas y permanecemos a la sombra tanto como sea posible”.

David Condos / KUER Sayon Coburn se sienta con su hija en el parque acuático del centro de St. George el 25 de junio de 2026.

Cerca de allí, Briana Williams observaba a sus hijos jugar en el agua. Está de visita desde el condado de Salt Lake con sus hijos, de 12, 10 y 7 años, y no quería que las altas temperaturas del sur de Utah impidieran que su familia disfrutara del viaje.

“El protector solar es fundamental. También usar camisetas que se puedan mojar”, dijo Williams. “Siempre tenemos bebidas disponibles para ellos”.

También ayuda que la casa de alquiler donde se hospedan tenga piscina, agregó.

Este junio fue uno de los más calurosos registrados en la historia de St. George y forma parte de una tendencia de calentamiento. Siete de los diez meses de junio más cálidos registrados en la ciudad han ocurrido desde el año 2000.

Los datos climáticos muestran que los habitantes más jóvenes de Utah están creciendo con más episodios de calor extremo que las generaciones anteriores. Y los científicos coinciden en que el cambio climático, impulsado por las emisiones causadas por la actividad humana, está haciendo que las olas de calor sean más intensas y más probables .

Las temperaturas promedio de junio en Salt Lake City han aumentado 5.7 grados desde 1970, según un análisis de la organización de investigación Climate Central , lo que convierte a la ciudad en una de las que más rápido se está calentando en Estados Unidos durante ese mes.

Climate Central Las temperaturas de junio en Salt Lake City han aumentado casi 6 grados desde 1970, como muestra este gráfico de la organización de investigación Climate Central. Los científicos coinciden en que el cambio climático está haciendo que las olas de calor sean más intensas y más probables.

La clave más importante en los días calurosos es mantener a los niños bien hidratados, dijo la pediatra de University of Utah Health, Lauren Ferguson. También es fundamental tomar descansos, ya sea en interiores o bajo la sombra.

Eso significa que la vieja costumbre de enviar a los niños a jugar afuera todo el día y decirles que regresen a casa para la cena quizá ya no sea la mejor manera de mantenerlos seguros en este mundo cada vez más cálido.

“Si los niños pasan horas al aire libre, probablemente no estén tomando suficientes descansos para mantener una temperatura corporal adecuada ni se estén hidratando lo suficiente”, dijo Ferguson. “Así que ya no es exactamente como en los buenos tiempos”.

Pero eso no significa que las familias deban permanecer encerradas.

Los niños se benefician de pasar tiempo al aire libre durante todo el año, afirmó Ferguson, y eso es especialmente cierto en verano, cuando tienen menos actividades programadas. Cuando pasan largos períodos ininterrumpidos dentro de casa, los niños tienden a pasar más tiempo frente a las pantallas y menos tiempo usando su imaginación.

“Al aire libre, les resulta mucho más fácil ejercitar esas capacidades”, dijo Ferguson, “además de sus músculos y su sistema musculoesquelético”.

Recomienda salir temprano, antes de que el calor alcance su punto máximo. Los lugares con sombra pueden ser opciones ideales a media mañana, cuando las temperaturas comienzan a subir. También es buena idea que los niños usen sombreros y ropa holgada que cubra la piel, especialmente los bebés menores de 6 meses, que no deberían usar protector solar .

Aunque un niño tenga una botella de agua a la mano, probablemente necesite muchos recordatorios para beber suficiente líquido. A pesar de la amplia publicidad de las bebidas azucaradas con electrolitos, Ferguson dijo que el agua sigue siendo la mejor opción para hidratarse. Esto se debe a que las desventajas de consumir tanta azúcar superan los beneficios de los electrolitos adicionales.

Las actividades acuáticas, como las piscinas y las zonas de juegos acuáticos, son una excelente alternativa porque estar mojado ayuda a que el cuerpo se enfríe mediante la evaporación. Sin embargo, sigue siendo fundamental vigilar de cerca a los niños, señaló, especialmente a los bebés y pequeños, que pueden ahogarse en apenas dos pulgadas de agua .

“Hay mucho contenido en las redes sociales sobre bebés que asisten a clases de natación, pero existen datos que sugieren que las lecciones de natación para niños menores de dos años no necesariamente reducen su riesgo de ahogamiento”, dijo Ferguson. “No se debe asumir que un niño pequeño supuestamente ‘entrenado para nadar’ está a salvo y, por lo tanto, prestarle menos atención”.

Al pasar tiempo al aire libre en un día caluroso, dijo, quienes cuidan a los niños deben estar atentos a señales de deshidratación, como irritabilidad o sudoración excesiva. Los síntomas de una afección más peligrosa, el agotamiento por calor , incluyen confusión, dolor de cabeza y fiebre. Si un niño comienza a sentir náuseas o a vomitar, la situación se convierte en una emergencia y se debe buscar atención médica de inmediato.