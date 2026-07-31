El optimismo en Utah choca con las experiencias económicas cotidianas de sus residentes

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La vida se siente menos asequible hoy en día y, en gran medida, es porque realmente lo es. Los precios de la gasolina suben y bajan mientras Estados Unidos e Irán mantienen tensiones. La vivienda , los alimentos y muchos otros artículos esenciales han resentido el impacto de la inflación y otras fuerzas económicas. Incluso el reconocido aprecio de Utah por las familias numerosas, según informes , se ha topado de frente con los costos del cuidado infantil y de una vida de clase media.

“No pertenezco en absoluto al llamado grupo de la ‘vibecesión’ ”, dijo Marshall Steinbaum, profesor de economía de la Universidad de Utah, refiriéndose a la brecha entre los indicadores económicos positivos y las percepciones pesimistas–las “vibras”–de los consumidores. “Las cosas están mal. Creo que los indicadores que muestran eso son reales”.

Para Steinbaum, es importante separar los indicadores tradicionales, como el crecimiento económico y el éxito del mercado bursátil , de la salud general de los consumidores y de la economía en su conjunto. Apoyarse en esas métricas y afirmar que la economía va bien, dijo, solo alimenta la división entre los estadounidenses más ricos y el resto de la población.

“La diferencia básicamente es: ¿posees un activo que está aumentando de valor o no posees ese tipo de activos?”, señaló. “Y creo que la gran mayoría de la población pertenece a esta última categoría”.

Un aspecto positivo, según James Feigenbaum, economista de la Universidad Utah State, es que los habitantes de Utah tienden a ser más optimistas sobre la economía que el resto del país.

“Diría que, en general, parece ser cierto que Utah está un poco más aislado de muchas de las cosas que ocurren a nivel nacional”, dijo. “Los habitantes de Utah suelen tener más confianza en la economía que el país en su conjunto, y eso podría estar impulsando las cosas aquí”.

Los datos respaldan esa afirmación. La confianza de los consumidores en Utah refleja las tendencias nacionales, pero es notablemente más alta que el promedio nacional . El optimismo cayó tanto a nivel nacional como en Utah a comienzos de 2025 y todavía no se ha recuperado. Dicho esto, Feigenbaum cree que sigue siendo importante la manera en que las personas interactúan con la economía. Esas sensaciones importan.

“Si todos se sienten bien respecto a cómo van las cosas, eso tiende a convertirse en una expectativa que se cumple por sí sola”, dijo. “Cuando todos están deprimidos y estresados, eso terminará afectando negativamente a la economía”.

No hay que mirar más allá de cómo Utah celebra sus altas posiciones en los rankings . Los líderes estatales se apresuran a destacar que Utah ocupa el primer lugar en la clasificación anual de estados de U.S. News & World Report. En sus métricas, Utah ocupa el segundo lugar del país en economía, con calificaciones altas en subcategorías como empleo, crecimiento y oportunidades económicas.

Pero para expertos como Steinbaum, es importante considerar seriamente cómo se sienten realmente las personas respecto a su relación con la economía y no centrarse solo en los grandes indicadores.

“Si un economista dice en la prensa que todo va bien y que cualquier problema económico que tengas en tu vida no es real o se debe a tus propios errores y malas decisiones, puedes sentirte tranquilo ignorándolo porque no sabe de lo que está hablando”, afirmó Steinbaum.

Otro indicador del descontento es el aumento de los precios de los bienes cotidianos. Por ejemplo, la ropa es más barata gracias a la globalización, pero los costos están aumentando debido a factores como la inflación, los aranceles y los mayores precios del combustible.

“Antes ocurría que sentías que estabas obteniendo una buena oferta en bienes de consumo tangibles, incluso si el costo de la educación y la atención médica estaba aumentando”, dijo Steinbaum. “Ahora tampoco obtienes buenos precios en los bienes de consumo tangibles”.

Son los aumentos en estos bienes relacionados con la calidad de vida los que a veces hacen que la economía se sienta peor que cuando los productos esenciales se encarecen. Steinbaum señaló que el precio de un par de zapatos nuevos puede ser menor que el alquiler, el seguro médico o los préstamos estudiantiles, “pero están aumentando igual que la vivienda, la atención médica y la educación”.

Feigenbaum, de la Universidad Utah State, ve otro factor que influye en los malos sentimientos de las personas respecto a la economía: la incertidumbre.

“No es probable que los precios vuelvan a bajar al nivel que tenían antes, a menos que tengamos una recesión severa”, dijo.

Hasta ahora, hay pocas señales de que una recesión sea probable este año, aunque comienzan a aparecer algunas grietas en el mercado laboral, con un desempleo que aumenta lentamente .

“Las personas que quieren un empleo ahora mismo con los salarios actuales pueden encontrar uno”, dijo. “Pero también estamos viendo que muchas personas abandonan la fuerza laboral porque, dados los precios, el salario real simplemente no es suficiente para motivarlas a trabajar”.

Aun así, los acontecimientos geopolíticos recientes, los aranceles de Estados Unidos y otras políticas han cambiado tantas cosas tan rápido que resulta difícil saber qué depara el futuro.

“Están ocurriendo muchas cosas en este momento que tienen a los economistas tan desconcertados como al público en general”, dijo Feigenbaum. “Si te sientes confundido, nosotros también nos sentimos confundidos”.