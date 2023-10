Guía del votante para la alcaldía de Ogden 2023: Lo que debe saber acerca de Taylor Knuth y Ben Nadolski

NADOLSKI — Ogden es una comunidad rica de diferentes religiones y nacionalidades. Me gustaría realizar una “Iniciativa de todas las Religiones y Naciones,” en donde nos involucremos con todas las creencias y nacionalidades en nuestra comunidad. Esto ha sido el tema de nuestra campana, así que me gustaría trabajar con la Comisión de Diversidad para continuar haciendo ese trabajo cuando esté en funciones. También me gustaría apoyar la iniciativa de Comisión de la Diversidad para conectar a niños de nuestros distintos vecindarios con acceso a programas de recreación y con cuotas que los niños puedan pagar. También, el programa Ogden Untamed ofrece a los niños de Ogden un nivel de juego competitivo a un nivel de pago recreativo. Siempre estamos buscando entrenadores, así que me encantaría ver a nuestros policías y bomberos entrenando a niños en ese programa y en los programas que se ofrecen en el nuevo Marshall White Center cuando esté terminado.

Hablando por experiencia propia, mi involucramiento a través del entrenamiento en aquellos programas ha ampliado mi punto de vista de las necesidades de nuestra comunidad y me presentó con las familias en la comunidad y de todo el espectro socioeconómico. Dichas experiencias hacen más probable que escuche y entienda diferentes perspectivas y voces mientras sirvo a nuestra comunidad.

[Nota del editor: Para contexto, de acuerdo con los datos del censo de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2022, Ogden es 63% blanco y 30% hispano, con otras razas y etnias en porcentajes de un solo dígito, mientras que el estado de Utah en su totalidad es 76% blanco, 15% hispano y otras razas y etnias con porcentajes un solo dígito. En términos de religión, de acuerdo con el Censo de Religión de los EE. UU., el 65% de la población de Utah pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y en la zona metropolitana de Ogden-Clearfield, el 63,75% de la población es seguidora de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.]