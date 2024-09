Estas organizaciones quieren ayudar a los hispanos a confiar en los bancos

You can find an English-language version of this story here .

Granite Credit Union abrió su segunda sucursal bilingüe dentro de Rancho Market en Ogden en agosto. Forma parte de iniciativas locales que intentan alcanzar a la gente hispana, que tradicionalmente tiene menos probabilidades de tener cuentas bancarias.

Como inmigrante, Ileana McDonald entiende por qué hay una falta de confianza en los bancos dentro de la comunidad hispana.

“[Hay] instituciones financieras en nuestros países que no son protegidas ni aseguradas de ninguna manera, y a veces abren, toman los depósitos y desaparecen”, dijo McDonald, la directora de relaciones comunitarias para Granite Credit Union y una miembro del directorio de la Cámara de Comercio Hispana de Utah.

Esta falta de confianza hace que mucha gente no interactúe con los bancos. Según una encuesta del FDIC del 2021 , “No confiar en los bancos” era la segunda razón más común para que la gente no tuviera una cuenta con un banco o una cooperativa de crédito. El nueve por ciento de familias hispanas no tenían una cuenta de ahorro ni corriente.

McDonald dijo que cuando Granite pensaba en cómo llegar a la comunidad hispana, salió la idea de trabajar con Rancho Market. La cadena de supermercados vende comida y bienes a una clientela en gran parte hispana, mientras ofrece servicios de envíos de dinero y una ubicación de Cricket Wireless.

La primera sucursal bilingüe abrió en mayo en el Rancho Market en Rose Park en Salt Lake City.

Al pensar dónde abrir una segunda sucursal bilingüe, McDonald dijo que tenía sentido ponerlo en Ogden, debido a la gran población hispana. 29% de los residentes de Ogden se identifican como hispano , y el condado de Weber tiene el segundo porcentaje más alto de hispanos y latinos en el estado , al 18.6%.

Además del reto de llegar a la comunidad, “hay una falta de información sobre muchos productos financieros”, dijo Juan Carlos Pinto, ex banquero de JP Morgan Chase. Cuando trabajaba en un banco, veía que “mucha gente no sabía a veces la diferencia entre una tarjeta de débito con una tarjeta de crédito o una tarjeta prepagada. Me di cuenta de que hay mucha educación financiera que no está siendo seguida por los hispanos.”

Pinto lanzó Finanzas Utah el 18 de agosto para educar a los hispanohablantes sobre sus opciones bancarias.

Investigó lo que ofrecen varios bancos y agregó información de las noticias y su carrera bancaria para crear el sitio web. Sigue el modelo de Banqos.com , que lanzó para proveer información en español para usuarios de todo el país. Finanzas Utah sirve este estado específicamente.

“En Estados Unidos, es necesario que tengan un conocimiento financiero para así poder avanzar en su vida financiera”, dijo.

Pinto tiene planes de crear videos informativos y proveer clases de finanzas personales gratis o de bajo costo. “Podría aprender sobre varios temas financieros, no solo las cuentas bancarias, sino también el seguro, bienes raíces, préstamos, inversiones”, dijo.

Además de las dos nuevas sucursales bilingües, Granite Credit Union ofrece información en su sitio web en español .

Otras cooperativas de crédito también han estado esforzándose para alcanzar a las poblaciones de inmigrantes e hispanos. Desde el 2021, Mountain America Credit Union ha ofrecido ocho sucursales bilingües alrededor del estado, y tienen versiones en español de su sitio web y su app.

Las cooperativas de crédito Granite, Chartway , Security Service y Members First tienen el sello Juntos Avanzamos , que significa que sirven a los latinos y los inmigrantes porque tienen empleados bilingües y aceptan varias formas de identificación. Mountain America está solicitando la designación.

McDonald notó que la gente puede abrir cuentas con Granite incluso si no tiene un número de seguro social ni un número de identificación fiscal (ITIN).

“Venga con el ID que trae de su país y lo usaremos para identificarle”, dijo.

Abrir una cuenta bancaria ayuda a los clientes a hacer más que solo almacenar el dinero, como acceder a préstamos y construir crédito, dijo McDonald.

“Al final del día, solo queremos que sepan que pertenecen, que no necesitan ser marginados debido a su estatus migratorio.”