Este abogado ha llevado cientos de casos de abuso infantil contra la Iglesia SUD

You can find an English-language version of the story here .

Más niños son víctimas de abuso sexual en Utah que el promedio nacional.

Investigaciones del Proyecto de Mujeres y Liderazgo de Utah en la Universidad Utah State encuentran que 1 de cada 7 niños son abusados en el estad o. A nivel nacional, la tasa es de 1 en 9.

El abogado Tim Kosnoff , con sede en el estado de Washington, cree que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene parte de responsabilidad en esto. Se especializa en casos de abuso infantil y es coanfitrión de un nuevo pódcast llamado Architecture of Abuse (La arquitectura del abuso). Una de las productoras ejecutivas del pódcast, Lindsay Hansen Park, es de Sunstone — una organización progresista sin fines de lucro en Utah que se enfoca en estudios sobre el mormonismo.

“El problema es extenso, y no está mejorando”, dijo Kosnoff.

Desde 1996, Kosnoff dijo que ha manejado más de 1,000 casos de abuso infantil relacionados con la Iglesia SUD, y la mayoría se resuelven mediante acuerdos. En su experiencia, estos juicios se vuelven más desfavorables para la iglesia durante el litigio. En su primer juicio, dijo que la iglesia ofreció $25,000 a dos niñas que estaban siendo abusadas por su padrastro, pero el jurado les otorgó $4.2 millones .

El hilo común en todos estos casos, dijo Kosnoff, es que la iglesia trata el abuso infantil como un pecado que debe abordarse mediante el proceso de arrepentimiento de la fe, en lugar de como un delito.

“Ellos creen que su clero, mediante el poder de discernimiento, tiene la capacidad de reformar al abusador de niños, al pedófilo, al violador de niños.”

Afirma que los líderes de la iglesia desalientan reportar el abuso a las autoridades.

La iglesia respondió por correo electrónico a la solicitud de comentarios de KUER destacando información en su sitio web. Las páginas públicas subrayan que la iglesia no tolera el abuso en ninguna forma , y dicen que el abuso debe ser reportado de inmediato a las autoridades legales .

El correo electrónico también señaló otras medidas de seguridad, como una capacitación obligatoria para todos los adultos que interactúan con menores y la presencia permanente de dos adultos en todas las actividades juveniles. Además, la iglesia tiene una línea de ayuda disponible las 24 horas para obispos y presidentes de estaca en Estados Unidos y Canadá. Dice que es para orientación en ayudar a las víctimas y cumplir con los requisitos de denuncia.

El sitio web de la iglesia también dice que tiene un proceso para llamar a líderes adultos que trabajen con menores . Afirma que deben recibir recomendaciones y pasar por un proceso de entrevistas, y que si hay “alguna indicación de que esa persona ha estado involucrada en conductas abusivas, esa persona queda descalificada para servir en cualquier capacidad con niños o jóvenes.”

También se supone que los líderes juveniles deben ser entrevistados al menos dos veces al año.

Para Kosnoff, “Eso suena como una política que está en papel, pero dudo que realmente se lleve a cabo en la práctica, y no he visto ninguna evidencia de ello.”

Señala que la iglesia tiene clero voluntario. A menudo, los obispos tienen trabajos de tiempo completo y familias.

“Y si la iglesia se lo tomara en serio, realmente pondría dinero detrás de esto. Ya sabes, tener un director de recursos humanos de tiempo completo en la estaca que haga una verificación completa,” dijo Kosnoff.

En su pódcast, reúnen a expertos para explorar por qué y cómo ha ocurrido el abuso dentro de la Iglesia SUD y para preguntar si puede actuar mejor.

“Y creemos que sí pueden.”

Esta entrevista ha sido editada por longitud y claridad.

Ciara Hulet: La redención y el perdón son una parte importante de la teología de los Santos de los Últimos Días. ¿La gente perdona demasiado rápido? ¿Hay lugar para el perdón para quienes han pagado por sus crímenes?

Tim Kosnoff: Bueno, el perdón no es algo a lo que un perpetrador, un infractor, tenga derecho. La decisión de perdonar le pertenece a la víctima, y con demasiada frecuencia, la iglesia presiona a las víctimas para que perdonen según el calendario de la iglesia, y a veces ni siquiera piden permiso. Simplemente lo hacen.

Lo he visto en mis casos donde los abusadores eran conocidos por la iglesia. Siempre es confidencial y secreto. Así que como miembro del barrio, podrías estar sentado en la reunión sacramental del domingo junto a alguien a quien no dejarías acercarse ni a mil millas de tu hijo. Y tu obispo, tu presidente de estaca, sabe sobre esta persona y no te ha advertido ni dicho nada porque está aconsejándolo. Y he tenido casos donde el perpetrador dice que se ha arrepentido y que no lo volverá a hacer, y eso es suficiente para devolverlo al programa de exploradores, o a los hombres jóvenes o, ya sabes, de nuevo donde tiene acceso a niños.

CH: ¿Los perpetradores son personas que trabajan con jóvenes en la iglesia, o obispos o presidentes de estaca?

TK: Bueno, todos los anteriores. No hay un perfil. Vienen de todos los ámbitos de la vida, de todas las demografías. Si construyes un sistema permisivo y abierto, como lo es la iglesia mormona, tendrás abusadores de niños. No sabemos estadísticamente cuán peor es el problema en esta área, pero te diré una cosa — la iglesia lo sabe gracias a su sólido sistema de registros. Pero hasta ahora, no hemos podido obtener esos registros en los casos contra la iglesia mormona. Creo que eso va a cambiar, y creo que esa puede ser una de las razones por las que la iglesia está más inclinada a resolver estos casos temprano.

CH: La iglesia instruye a los obispos y presidentes de estaca en Estados Unidos y Canadá a llamar a la línea de ayuda de la iglesia en cada caso de abuso que se les presente. En los casos en los que has participado, ¿cómo ha funcionado eso?

TK: Suena directamente en las oficinas del bufete de abogados Kirton McConkie en Salt Lake, sin importar desde dónde llames. Así que no estás recibiendo ayuda de un trabajador social. Estás yendo directamente a un abogado cuya responsabilidad ética es exclusivamente proteger los intereses de la iglesia mormona.

CH: ¿Qué cambios crees que podría hacer la iglesia para proteger a los niños?

TK: Uno, eliminar la línea de ayuda. Tener una instrucción permanente de que si tú, como obispo o presidente de estaca, tienes una sospecha razonable de que un niño ha sido abusado, lo refieras a las autoridades. Hay ciertas categorías que son reportadores obligatorios, pero cualquiera puede ser un reportador. Personalmente, creo que debería haber una obligación universal de reportar para todos, punto.