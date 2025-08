7 oficinas del alguacil en Utah ahora tienen acuerdos con ICE. Esto es lo que debe saber

You can find an English-language version of the story here .

Algunos alguaciles en Utah están reforzando su cooperación con U.S. Immigration and Customs Enforcement (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos). En muchos casos, estas asociaciones, conocidas como acuerdos 287(g) , han formalizado una cooperación que ya existía. Sin embargo, en Utah County y otras comunidades, han enfrentado oposición de residentes y han generado preguntas sobre lo que esto significa para los miembros de la comunidad sin estatus legal.

Las únicas agencias en el estado que han firmado algún acuerdo 287(g) hasta ahora son siete oficinas del alguacil (Beaver, Kane, Sanpete, Tooele, Utah, Washington y Weber) y el Departamento de Correcciones de Utah . El Departamento de Policía de Ogden, el Departamento de Policía de West Valley City y la Patrulla de Caminos de Utah dijeron a KUER que no tienen planes de unirse al programa 287(g).

Incluso en ausencia de acuerdos, cuando se trata de investigaciones penales, las agencias locales de seguridad comparten información con ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés).

¿Qué hacen los acuerdos 287(g)?

Los acuerdos establecen una cooperación oficial entre las agencias del orden público e ICE, y existen tres modelos de participación.

El Modelo de Oficiales Delegados para Efectuar Órdenes de Arresto y el Modelo de Control en Cárceles se relacionan con personas que ya están detenidas en prisión o cárcel y no tienen estatus legal en Estados Unidos. Estos acuerdos no generan grandes cambios, dado que los alguaciles en Utah ya informan a ICE si tienen a alguien en la cárcel sin estatus legal.

El Modelo Grupo de Trabajo, sin embargo, podría afectar a personas en la comunidad. Después de firmar, una agencia selecciona a algunos oficiales para que completen una capacitación especial con ICE. Al finalizar, esos oficiales obtienen el poder de hacer cumplir algunas leyes de inmigración.

Hasta ahora, las oficinas del alguacil en los condados de Tooele, Utah, Washington y Weber han firmado el Modelo Grupo de Trabajo.

¿Qué cambia con un acuerdo del Modelo Grupo de Trabajo?

El Modelo Grupo de Trabajo otorga a los oficiales designados el poder de preguntar a cualquier persona sobre su estatus migratorio —y hacer arrestos, en algunos casos. Esos individuos capacitados tendrán acceso a información en las bases de datos de ICE, y eso es en lo que se está enfocando la Oficina del Alguacil del Condado de Weber, dijo el alguacil Ryan Arbon.

Sus agentes designados podrán verificar por sí mismos si una persona con la que se encuentran o que llevan a la cárcel está en el sistema de ICE, en lugar de esperar a que ICE lo revise después de que alguien sea fichado. Arbon dijo que esto solo afectará a personas con las que los agentes se encuentren durante operaciones normales de seguridad pública.

“No tenemos equipos organizados que estén saliendo a hacer redadas o inspecciones. No estamos haciendo eso”, dijo.

Si el oficial capacitado tiene razones para creer que alguien está en el país ilegalmente y representa un riesgo de fuga, también podría hacer un arresto. El alguacil de Weber no planea usar esos poderes —al menos por el momento.

“No lo estamos usando ahora, y en el corto plazo no planeamos usarlo completamente, principalmente porque no lo necesitamos”, dijo Arbon. “Pero a medida que cambien las situaciones, podríamos tener que hacerlo. Está en su lugar y podríamos usarlo, absolutamente.”

¿Qué pasa cuando un conductor es detenido en Utah?

La Patrulla de Caminos de Utah ha mantenido comunicación con otras agencias del orden público desde hace tiempo. Durante una parada de tráfico, los patrulleros buscan el nombre y la placa del conductor en el Sistema de Información de Justicia Criminal de Utah . Si encuentran una orden activa, contactan a la agencia que la emitió y pueden ejecutarla. En el caso de una orden de ICE, los patrulleros notificarán a ICE, pero a menos que haya una violación penal, solo detendrán a la persona el tiempo necesario para completar la acción que motivó la parada.

En una parada de tráfico local, probablemente la policía no sabrá si la persona detenida está en el país ilegalmente, dijo el jefe de policía de Ogden, Jake Sube. El Departamento de Policía de Ogden no participa en 287(g), por lo que no tiene autoridad para hacer cumplir leyes de inmigración. Los oficiales no hacen nada diferente si detienen a alguien con una tarjeta de privilegio para conducir en lugar de una licencia de conducir, dijo Sube.

Si un oficial ve una orden en el sistema para la persona detenida, seguirá las instrucciones de la orden, dijo Sube. Eso podría significar notificar a ICE sobre el encuentro, pero la policía no retendría a la persona más tiempo del necesario para completar la parada.

“Si realizamos paradas de tráfico, nuestro papel no es inmigración. No vamos a estar preguntando el estatus migratorio de las personas”, dijo Sube.

Debido a la participación del Condado de Weber en el Modelo Grupo de Trabajo 287(g), un agente del alguacil especialmente capacitado allí podría buscar en los archivos de ICE a una persona que haya sido detenida si sospechan que está en el país ilegalmente, dijo el alguacil Arbon. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si alguien no proporciona ninguna identificación.

“Tenemos que identificarlos. Así que esto nos permite, si creemos que esta persona puede ser de otro país, entonces podemos tener acceso limitado … al sistema de ICE, y luego podemos buscar a esta persona y ver si está en esa lista.”

Llevar un registro de qué agencias tienen cuáles poderes puede ser confuso. Y el abogado de inmigración Dan Black teme que algunos oficiales puedan preguntar a las personas sobre su estatus, incluso si eso va en contra de la política del departamento.

“Nuestro consejo para todos los que hablen con un oficial del orden en el estado de Utah durante una parada de tráfico es que respondan solo las preguntas que sean relevantes para la parada”, dijo, señalando que los conductores pueden pedir tener a un abogado presente para preguntas adicionales.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.