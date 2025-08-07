Con el alza de precios, los habitantes de Utah cultivan, recortan gastos o buscan ayuda

You can find an English-language version of the story here .

Los precios de los alimentos han seguido aumentando en todo el país en los últimos años, y los habitantes de Utah sienten la presión adicional.

A nivel nacional, aproximadamente la mitad de los adultos en Estados Unidos consideran que el costo de los alimentos es una fuente importante de estrés en sus vidas, según una encuesta de Associated Press y NORC en la Universidad de Chicago .

Y según el Instituto de Políticas Kem C. Gardner, la confianza del consumidor en Utah cayó un 4.8% en julio , la lectura más baja desde septiembre de 2024. Esa es la medida de cuánta confianza tienen las personas en la economía. En comparación con junio, una mayor proporción de habitantes de Utah reportó sentirse peor financieramente que hace un año.

Doral Vance, residente de West Jordan, dijo que los gastos en alimentos son cada vez más una carga, especialmente mientras trata de alimentar a tres hijos adolescentes.

“Hubo una buena parte de mi vida en la que no me preocupaba cuál iba a ser el número final cuando [el cajero] escaneaba el último artículo”, dijo. “Pero ahora es, es como esa sensación en el pecho, donde simplemente piensas, ‘Ay, OK, ¿de dónde vamos a sacar esto?’”

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los precios de los alimentos aumentaron un 23.6% entre 2020 y 2024 . Aunque el crecimiento de los precios se desaceleró en 2024 en comparación con el año anterior. Nicole Hull, quien vive en Plain City, dijo que eso la ha obligado a tomar decisiones difíciles en la tienda.

“No estás comiendo lo suficientemente saludable porque no puedes conseguir comida lo suficientemente barata para comer”, dijo. “Es más barato comprar Top Ramen (sopa de fideos instantánea) y macarrones con queso que comprar pollo, carne y verduras.”

Hull dijo que ha tomado medidas para tratar de aliviar el estrés, como conseguir por su cuenta esos artículos más caros. Está cultivando un huerto y tiene gallinas, tanto para huevos como para su carne.

Vance y su familia también han hecho cambios para compensar los costos de los comestibles.

“Definitivamente hemos prescindido de algunas cosas para poder comprar comida, porque hay que alimentar a esos niños en crecimiento”, dijo.

Otros están recurriendo a ayuda externa, como los bancos de alimentos . La demanda ha aumentado en la despensa Center of Hope Food Pantry en North Salt Lake, dijo Ranee Hollinger, vicepresidenta de la junta de Ladies of Charity, el grupo que opera la despensa.

“Ha subido de unas 250 familias al mes a más de 450 familias al mes solo en el último año más o menos”, dijo.

Ella cree que eso tiene mucho que ver con la presión de los precios de los alimentos. Hollinger agregó que la demografía de sus clientes también ha cambiado en los últimos meses, con más familias de clase media que acuden en busca de apoyo adicional.

“[Las familias] dicen que no podrían salir adelante sin nosotros”, dijo Hollinger. “Se acercan y me agradecen y dicen, ‘Gracias, no podríamos alimentar a nuestra familia sin venir aquí.’”