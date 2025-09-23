La atención materna escasea en zonas rurales de Utah y Medicaid podría empeorar eso

You can find an English-language version of the story here .

Las familias en las zonas rurales de Utah tienen acceso limitado a atención de parto, y el problema podría empeorar.

Una nueva investigación del Kem C. Gardner Policy Institute muestra que siete condados de Utah, concentrados en el norte y el sureste, no tienen un hospital con servicios de parto. Para cinco de ellos, el lugar más cercano está a más de una hora de distancia en automóvil.

Los recortes al financiamiento de Medicaid bajo el amplio proyecto de ley federal de gastos aprobado este verano podrían poner en mayor riesgo a estas zonas. Una hoja informativa publicada en junio por National Partnership for Women & Families , una organización no partidista que trabaja para mejorar la vida de las mujeres, encontró que tres hospitales rurales de Utah con unidades de parto están en riesgo de cierre o reducción de servicios.

Sarah Coombs, directora de transformación del sistema de salud en la organización, dijo que los hospitales rurales dependen en gran medida de los pagos de Medicaid para mantenerse abiertos.

“Los servicios de atención materna son los primeros en sacrificarse cuando un sistema de salud enfrenta dificultades financieras”, dijo Coombs.

Las unidades de parto son difíciles de mantener para los hospitales, explicó. Los reembolsos de Medicaid por servicios de parto son bajos, y no hay suficientes proveedores en la fuerza laboral. La investigación del Kem C. Gardner Policy Institute encontró que 13 condados, en su mayoría rurales, no tienen obstetras ni ginecólogos, y 12 no cuentan con enfermeras parteras certificadas.

David Bradshaw es el único obstetra-ginecólogo que atiende en Carbon County y sus alrededores. Dijo que la mayoría de sus pacientes usan Medicaid, por lo que le preocupa continuar con las operaciones cuando esos fondos disminuyan.

“Eso pondría [a los pacientes] en una situación difícil porque muchos no pueden costear viajar a otro lugar”, dijo Bradshaw.

La mayoría de sus pacientes están a 30 o 40 minutos del hospital, pero algunas viven aún más lejos, y el clima puede restringir los viajes durante el invierno. Bradshaw dijo que las complicaciones médicas son un riesgo mayor cuanto más lejos esté una persona del hospital.

En general, un parto más rápido es beneficioso para la madre y el bebé, señaló.

“Si no se puede, si tienen que viajar una hora adicional, eso cambia mucho la situación.”

Bradshaw dijo que las madres necesitan atención inmediata si experimentan presión arterial alta, hemorragia o ruptura uterina durante el parto. Algunos bebés también tienen complicaciones de salud que requieren cuidados especiales, y dijo que el tiempo adicional de viaje podría poner en riesgo sus vidas.

La salud mental materna es otra preocupación, según Coombs. La investigación del Gardner Institute muestra que Utah ocupa el sexto lugar a nivel nacional en tasas de depresión entre mujeres de 18 a 44 años. Cuando las familias están lejos de los servicios de parto, Coombs explicó que las opciones de transporte y los costos adicionales de viaje generan ansiedad.

“Sin duda puede agravar la crisis de salud mental materna que ya enfrentan los estados, y ciertamente Utah la está enfrentando”, dijo.

Centers for Medicare & Medicaid Services anunció recientemente 50 mil millones de dólares en financiamiento para la atención médica rural en todo el país. Coombs no cree que esa ayuda sea suficiente. Dijo que no hay una comprensión real de las realidades que enfrentan las comunidades rurales.