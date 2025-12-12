Arresto de ICE en Utah se vuelve el último meme en redes sociales de la administración Trump

You can find an English-language version of the story here .

El arresto por parte de ICE de un entrenador juvenil de fútbol durante su entrevista para la tarjeta de residencia generó titulares y protestas en Salt Lake City. Cuando KUER preguntó a Inmigración y Control de Aduanas por qué Jair Celis fue arrestado, la declaración oficial fue que se había quedado más tiempo de lo permitido por su visa. Cuando The Salt Lake Tribune informó sobre su situación, ICE no respondió a sus consultas.

En cambio, más tarde recibieron una respuesta del Departamento de Seguridad Nacional en redes sociales .

Seguridad Nacional mencionó la “historia criminal” del hombre y lo llamó “SODOMITA Y ABUSADOR DE MENORES” en mayúsculas mientras convertía una captura de pantalla de la historia del Tribune en un meme. En toda la administración Trump, agencias y empleados de alto perfil han seguido el ejemplo del presidente en su enfoque hacia las redes sociales . ICE mismo comparte con frecuencia imágenes de las personas que arresta, junto con descripciones de los delitos que dice que han sido acusados o condenados, en X .

“Han adoptado un enfoque deliberadamente bombástico para la comunicación pública sobre la aplicación de la ley”, dijo Michael Kagan, quien dirige la clínica de inmigración en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

Los antecedentes penales podrían significar una acusación o una condena, dijo Kagan. La publicación de Seguridad Nacional no menciona ningún delito específico ni estatuto violado.

“Su intención, por supuesto, es poner a cualquiera que pueda defender a un inmigrante en una posición incómoda, porque ¿quién querría defender a un sodomita?”, dijo. “Pero exactamente ¿de qué estamos hablando? Eso no está muy claro”.

No cree que ICE esté inventando acusaciones, pero advierte contra tomar sus publicaciones al pie de la letra. En octubre, por ejemplo, tuvo un cliente que había sido absuelto de todos los cargos, según el Las Vegas Sun. La oficina de ICE en Salt Lake City aún publicó sobre los arrestos del hombre .

Los registros del tribunal de menores parecen ser la base de la publicación de Seguridad Nacional. Celis fue acusado de abuso sexual infantil en 2015. Documentos del tribunal de menores muestran que se le acusó de actos sexuales con una niña menor de 14 años que ocurrieron cuando él tenía 17. Él admitió el cargo o las acusaciones fueron consideradas ciertas. Una segunda acusación fue eliminada del documento.

El abogado Adam Crayk dijo al Tribune que las actividades sexuales fueron consensuadas .

ICE puede arrestar a cualquier persona que carezca de estatus legal. No hay requisito de que alguien sea acusado o condenado por un delito. En el caso de Celis, un portavoz de ICE dijo a KUER que la razón fue que se quedó más tiempo de lo permitido por su visa. Y el formulario del gobierno del día en que fue arrestado indica que sus verificaciones de antecedentes criminales dieron resultado negativo: un registro juvenil no habría aparecido.

Dado que ICE no necesita un motivo penal para realizar un arresto, Kagan ve la publicación en X como la manera del gobierno de difamar el nombre de Celis. De manera más amplia, las publicaciones en redes sociales son una forma en que la administración puede presentar su caso a personas que están indecisas sobre sus políticas.

“Quieren convencer a los votantes indecisos de que solo están persiguiendo a inmigrantes criminales, porque eso es lo más popular”, dijo.

Pero las cifras no respaldan esa narrativa. A nivel nacional, un tercio de las personas arrestadas por ICE bajo la segunda administración Trump no tenían antecedentes penales . Muchos de los que sí tenían antecedentes habían cometido delitos menores, como una infracción de tránsito.

En Utah, desde febrero hasta mediados de octubre, el 17% de las personas arrestadas por ICE no tenían antecedentes penales, mientras que otro 28% solo tenía cargos pendientes, según el análisis de KUER de datos gubernamentales proporcionados por el Proyecto de datos sobre deportaciones .

El apoyo a los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales está dividido según las líneas partidistas, según encuestas de agosto y septiembre del Instituto de Investigación de Religión Pública. El 61% de los republicanos está a favor, en comparación con el 26% de los independientes y el 12% de los demócratas.

Estar en el país sin un estatus migratorio válido es una infracción civil, no un delito penal.

Además de intentar convencer a votantes potenciales, Kagan dijo que el gobierno está hablando al público principal del presidente.

“También, creo, buscan confirmar las percepciones de partes de su base que ya perciben a los inmigrantes como depredadores”.

En respuesta a la publicación en X de Seguridad Nacional, los abogados de Celis están explorando sus opciones para una posible demanda por difamación.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.