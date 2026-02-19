Ojo con esto: las tarifas están aumentando en 18 parques estatales de Utah este año

You can find an English-language version of the story here .

Acampar costará más este año en alrededor de una docena de parques estatales de Utah, mientras que media docena cobrarán más por permitir la entrada de autos o peatones por un día.

La mayoría de los presupuestos de los parques estatales provienen de tarifas, dijo Ally O’Rullian, portavoz de la División de Parques Estatales de Utah .

“Estos son sus parques estatales. Estas son sus tierras públicas. Queremos que ustedes estén ahí”, dijo. “Pero realmente tratamos de recordarles a las personas que estamos pagando la mayoría de nuestros costos operativos”.

Los parques a menudo aumentan los precios debido al incremento en los costos de servicios públicos o por reparaciones necesarias, dijo O’Rullian. A veces agregan comodidades, como instalar conexiones de agua o electricidad en campamentos que no las tenían, y necesitan cobrar por ellas, dijo.

Los líderes de los parques también comparan sus precios con los de campamentos privados cercanos y otros parques estatales.

“Nos gusta pensar en las comodidades que ofrecemos, y queremos tratar de ser, por supuesto, la mejor opción posible”, dijo O’Rullian.

La afluencia a los parques estatales más que se duplicó entre 2015 y 2025, pasando de 4.5 millones de visitas anuales a 12.2 millones. El desgaste causado por todos esos visitantes requiere mantenimiento, dijo O’Rullian.

Los aumentos de tarifas de este año para el uso diario y los campamentos individuales están mayormente entre los 5 y 10 dólares.

La Legislatura limita cuánto pueden cobrar los parques estatales. El plan de tarifas aprobado en 2025 fija un tope de 60 dólares por noche para residentes que acampan y 25 dólares para la entrada de residentes, pero muchos parques cobran menos. Esos topes no cambiarían bajo la propuesta actual para el próximo año fiscal. Algunos cambios de tarifas para 2026 ya se han implementado, mientras que otros tendrán lugar más adelante o cuando lleguen los nuevos letreros.

Pero incluso un pequeño aumento puede impedir que personas de bajos ingresos usen los espacios al aire libre, dijo Olivia Juárez, quien dirige el programa de tierras públicas de GreenLatinos . La organización sin fines de lucro se enfoca en temas que afectan a hispanos y latinos en Estados Unidos, incluido el acceso a la naturaleza.

Una investigación de 2017 de la Universidad Utah State encontró que personas de bajos ingresos viajaban a áreas recreativas gratuitas que estaban más lejos, en vez de acudir a lugares que cobraban una tarifa de 3 dólares, aunque la tarifa era solo una fracción del costo total del viaje.

A Juárez le preocupa que tarifas más altas para ingresar a los parques estatales desanimen a residentes de bajos ingresos que pueden beneficiarse de la recreación al aire libre.

“Creo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que sentimos una sensación de asombro y maravilla, y simplemente nos sentimos mejor cuando salimos afuera”, dijo Juárez.

La pobreza aumenta el riesgo de problemas de salud como la obesidad y el estrés crónico . Algunos médicos están recetando tiempo en la naturaleza , pero el acceso a espacios verdes varía según el vecindario.

“Las personas que realmente necesitan esa receta de naturaleza son las que deberían ser recibidas y, honestamente, apoyadas para poder llegar a nuestros parques estatales, así como a tierras públicas de todo tipo”, dijo Juárez.

Aunque Utah está lleno de espacios abiertos para acampar gratuitamente sin servicios , los campamentos desarrollados a menudo tienen comodidades como baños, agua potable, conexiones eléctricas y estructuras de sombra. Hay personal o anfitriones cerca para responder preguntas. Esos beneficios cuestan dinero, pero también hacen que estas áreas sean más accesibles para quienes son nuevos en las actividades al aire libre, dijo Juárez.

A pesar de la tarifa nocturna, Juárez dijo que muchas familias eligen acampar porque es mucho menos costoso que otras vacaciones.

“A lo largo de Estados Unidos, y definitivamente en mi cultura, acampar es algo que la gente hace porque es asequible”, dijo Juárez.

Para hacer más accesibles los viajes de un día a los parques estatales, a Juárez le gustaría que las bibliotecas de todo el estado prestaran pases de parque a los residentes, como lo hacen en Washington y California . Algunas bibliotecas solían ofrecerlos , pero ahora los pases solo pueden ser usados por quienes están registrados como titulares.

Otra sugerencia es el acceso gratuito a los parques estatales en ciertas fechas, como el Día de Martin Luther King, Jr. y el Día Nacional de las Tierras Públicas . La entrada gratuita, combinada con programas educativos para dar a conocer nuevas actividades a los visitantes, “crearía visitantes de por vida”, dijo Juárez.

No hay planes para implementar días gratuitos, según O’Rullian, pero los adultos mayores pueden comprar un pase anual con descuento, y los veteranos con discapacidades pueden entrar gratis.

“Los parques estatales no están aquí para ganar dinero”, dijo. “Los parques estatales están aquí para reinvertir en nuestras tierras públicas para que ustedes las disfruten”.

Y eso, dijo O’Rullian, requiere pagar al personal para administrar las casetas de cobro, atender los centros de visitantes y limpiar los baños.

Aquí está la lista completa de cambios de tarifas para 2026:

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.