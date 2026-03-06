El invierno meteorológico se despide de Utah tal como llegó — con calor y clima revuelto

You can find an English-language version of the story here .

En el último día del invierno meteorológico, las temperaturas en Cedar City alcanzaron unos agradables 68 grados.

Eso puede ser ideal para tomar el sol o andar en bicicleta. Es menos ideal si tu negocio depende de una capa de nieve polvo en las montañas cercanas.

“El sentimiento general sobre la temporada de nieve ha sido de decepción, y especialmente después del año pasado”, dijo David Whitmore, dueño de la tienda de equipo Cedar Sports en Cedar City. “El año pasado fue realmente malo, pero la gente no perdió la esperanza hasta mediados de enero. Pero la gente este año perdió la esperanza en noviembre ”.

Cuando hay poca nieve, es perjudicial para el negocio de los deportes de invierno en Utah, que tuvo un impacto económico de 643 millones de dólares en 2023, según los datos más recientes disponibles. La sequía de nieve que cubre el Oeste este año no ayuda.

Las ventas en la tienda de Whitmore cayeron drásticamente en noviembre, dijo, ya que muchos centros de esquí de Utah —incluido el cercano Brian Head— retrasaron sus aperturas . Calcula que los alquileres de esquís anchos para nieve profunda han bajado un 90% esta temporada, aunque los clientes siguen buscando esquís más angostos para pistas pisadas. La tienda ha estado alquilando zapatos de escalada en roca durante todo el invierno, lo cual dijo que es inusual.

Para mantenerse a flote, Cedar Sports intensificó su mercadeo y alcance comunitario, y Whitmore dijo que han logrado recuperarse. Otros negocios de deportes de nieve con los que ha hablado no han tenido tanta suerte.

“La mayoría de las tiendas han bajado bastante”, dijo. “Si hicieras una encuesta de todas las tiendas en Utah, la mayoría estaría teniendo un año realmente difícil”.

El manto de nieve de Utah volvió a niveles históricamente bajos a inicios de marzo, después de un breve repunte por unos días de nieve en febrero.

A menos de un mes del punto máximo típico de la temporada de nieve en Utah, los niveles estatales están apenas al 62% de lo normal. Es una historia similar en toda la cuenca alta del río Colorado, donde el manto de nieve regional también está en un nivel históricamente bajo.

Uno de los principales culpables es el calor histórico que ha sofocado al estado.

“Cuando hace calor, es más común que la precipitación caiga como lluvia en lugar de nieve”, dijo Adrienne Marshall, hidróloga y profesora asistente en la Colorado School of Mines.

El invierno meteorológico va de diciembre a febrero. La temperatura promedio de Salt Lake City durante esos tres meses fue un récord de 40.7 grados. Eso es 2.2 grados más cálida que el máximo anterior de 2014-15 y 7.6 grados por encima del promedio histórico de la ciudad entre 1991 y 2020.

Una lista muy larga de ciudades de Utah se unió a Salt Lake en abrir el libro de récords, desde St. George hasta Provo y Duchesne. Alta Ski Area y Dinosaur National Monument también establecieron marcas altas.

Algunos de los récords anteriores habían permanecido durante décadas. Cedar City, Deseret y Scipio rompieron récords que habían estado vigentes desde 1978, 1934 y 1907, respectivamente.

Este es el último signo de cómo el cambio climático —que, coinciden los científicos, es impulsado por emisiones causadas por los seres humanos— está trayendo efectos locales a Utah. El período de dos años que comenzó en febrero de 2024 figura como el más cálido registrado en el estado.

Un invierno como este no es completamente sin precedentes en el Oeste, dijo Marshall, señalando datos similares de volumen de nieve de 1977, 2003 y 2024. Pero también podría ser un vistazo al futuro de Utah.

“Con el aumento de las temperaturas, esperamos ver más años en los que estemos viendo estas condiciones de nieve realmente bajas”, dijo Marshall. “Ciertamente es razonable esperar que los inviernos cálidos con poca nieve se vuelvan cada vez más frecuentes”.

El manto de nieve actúa como un enorme embalse natural, dijo Marshall, reteniendo agua hasta que la necesitamos en la primavera y principios del verano. Alrededor del 95% del suministro de agua de Utah proviene del deshielo.

Los inviernos con poca nieve tienden a tener un deshielo más temprano, dijo, lo que puede generar problemas para rellenar reservas vitales.

Las proyecciones federales esperan que el lago Powell —el segundo embalse más grande del país y un pilar del sistema del río Colorado — probablemente llegue a nuevos niveles históricamente bajos para finales de 2026, lo que podría amenazar la capacidad de la presa Glen Canyon de generar energía hidroeléctrica. Los embalses de Utah, aparte de Powell y Flaming Gorge, están alrededor de dos tercios de su capacidad, notablemente por detrás de donde estaban en esta misma época el año pasado.

El invierno cálido y seco también podría acelerar la temporada de incendios forestales en Utah, dijo Marshall, porque el suelo y la vegetación podrían secarse más temprano.

“Podríamos tener un período seco de verano más largo, y eso puede aumentar nuestro riesgo de incendios”, dijo Marshall. “Esa es una preocupación que tengo para este verano basándome en los datos que tenemos sobre las relaciones históricas entre nieve y fuego”.

El empeoramiento de los incendios forestales podría no ser la única razón para preocuparse por la calidad del aire, ya que el cambio climático hace que inviernos como este sean más comunes.

La falta de nieve en el suelo en el Valle de Salt Lake debería evitar que las condiciones de inversión invernal alcancen su punto máximo, dijo Heather Holmes, profesora asociada de la Universidad de Utah que estudia la contaminación del aire. Pero con menos tormentas invernales que limpien el ambiente, los contaminantes pueden permanecer durante períodos prolongados.

“Mientras más tiempo se mantenga la acumulación sin una tormenta, más se acumula. Y entonces empeora”, dijo Holmes. “Mientras esa estancación continúe, la calidad del aire generalmente sigue siendo mala”.

Ver esos impactos este año no es una sorpresa, dijo, porque la investigación científica ha señalado durante mucho tiempo que un clima cambiante podría perjudicar la calidad del aire.

Un estudio de la Universidad Stanford de 2014 advirtió que el impacto del calentamiento global en la atmósfera probablemente aumentará la cantidad de días con estancamiento del aire en el oeste de Estados Unidos. Otras investigaciones de 2009 y 2012 indicaron que los episodios de materia particulada podrían volverse más comunes desde California hasta el Medio Oeste para la década de 2050 a medida que cambia el clima.

Esta nueva realidad climática afectará a las personas en todo el Oeste, dijo Marshall, pero qué tan destructivos se vuelvan esos impactos depende al menos en parte de las acciones que tomen las comunidades y los responsables de políticas públicas.

Una estrategia para reducir el riesgo al suministro de agua de un área podría ser cambiar la gestión de los embalses. Algunos lugares en el Oeste están intentando un enfoque “informado por pronósticos”, dijo, en lugar de liberar agua automáticamente en anticipación a la temporada de inundaciones.

“Usarán el pronóstico del clima, y si no vienen grandes tormentas, podrían mantener los embalses más llenos de lo que normalmente harían”, dijo Marshall. “Luego, si no tienes grandes tormentas primaverales, puedes retener agua que de otra manera se habría liberado”.

Otras adaptaciones podrían incluir conservar más agua en ciudades y granjas y reforzar las medidas preventivas contra incendios forestales, como el aclareo de bosques para reducir combustible potencial. Aunque el calentamiento global pueda parecer un enemigo abrumador, dijo, las comunidades individuales también pueden hacer cosas para frenar el cambio climático.

“El futuro de nuestras condiciones de nieve no está predeterminado”, dijo Marshall. “Nuestras trayectorias futuras de emisiones no están escritas en piedra, y en la medida en que podamos reducir las emisiones, eso probablemente será beneficioso para nuestras condiciones de agua”.