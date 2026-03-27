El Concejo Municipal de Salt Lake City dice que el nombre de César Chávez en 500 South ‘debe retirarse’

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El Concejo Municipal de Salt Lake City quiere cambiar el nombre del tramo honorario de la 500 South conocido como César E. Chávez Boulevard.

“Su nombre debe bajar,” dijo el concejal Alejandro Puy durante una reunión del 24 de marzo. Sus colegas del concejo estuvieron de acuerdo.

A raíz de una investigación reciente de The New York Times , comunidades en todo el país con calles o feriados nombrados en honor a Chávez están reevaluando si mantener esos homenajes del fallecido líder sindical y reconocido activista. The Times encontró que Chávez presuntamente abusó sexualmente de dos menores y también violó a Dolores Huerta, su cofundadora de lo que se convertiría en United Farm Workers.

Los miembros del concejo quieren la opinión de la comunidad antes de decidir un nuevo nombre. El concejo también podría optar por no nombrarlo en honor a una persona. No delinearon un cronograma específico ni un proceso formal, pero dijeron que el cambio de nombre debe ser deliberado y guiado por la comunidad — no apresurado, pero tampoco prolongado durante años.

A nivel personal, Puy dijo que le gustaría que el nombre de Huerta sea el nuevo título honorario de la calle, destacando su trabajo como líder comunitaria y los logros del movimiento laboral.

La concejal Victoria Petro dijo que Chávez fue elegido originalmente “por la suposición de que representaba algo maravilloso de la contribución latina.”

“Este ha sido un marcador constante de la contribución de los latinos a la mejora de la vida de una persona de Salt Lake City,” dijo Petro. “Y ese es el recordatorio que me gustaría dejar aquí.”

La noticia de la investigación fue decepcionante y desgarradora para la concejal Erika Carlsen como latina. Al igual que Petro, también le gustaría que el nuevo nombre de la calle reconozca las contribuciones latinas.

La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, apoya reemplazar el nombre de Chávez, dijo Jennifer Bruno, directora ejecutiva del concejo.

Si el concejo sigue un proceso similar al que ha utilizado con nombres honorarios de calles anteriores, elaborará una propuesta, notificará a la comunidad y primero obtendrá comentarios. Luego, el concejo realizaría una votación.

Además de Salt Lake City, Ogden y West Valley también tienen tramos de carretera que llevan el nombre de Chavez. En las tres comunidades, las vías tienen nombres oficiales numerados, como la 30th Street en Ogden. Como título honorario, el nombre de Chávez aparece en los letreros de las calles, pero no en las direcciones postales individuales.

Después de que se publicara el reportaje de The New York Times, el Concejo Municipal de Ogden emitió un comunicado que decía que “estas acusaciones deben tomarse en serio.”

“Seguiremos monitoreando el desarrollo de esta situación delicada y consideraremos la opinión de la comunidad antes de que se tome una decisión,” continuó el comunicado.

En su sesión de trabajo del martes, el concejo indicó a la oficina del alcalde que retire el letrero con el nombre de Chávez mientras deciden cómo proceder.

Un portavoz de West Valley City no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de KUER.

El nombre de César Chavez aparece en calles, bibliotecas, escuelas y centros comunitarios en todo el Oeste. Su nombre está en una calle en Boise, un parque en Las Vegas, una escuela secundaria en Phoenix y en tres escuelas en Nuevo México. La ciudad de Denver actuó rápidamente para cambiar el nombre de un parque y un feriado municipal, mientras que los legisladores están trabajando para cambiar el nombre del Día de César Chávez en Colorado.