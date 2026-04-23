Vallas publicitarias en Utah dicen que plantas emiten menos radiación que bananas. ¿Cierto?

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“Las plantas nucleares emiten menos radiación que las bananas.”

Esa es la afirmación en las vallas publicitarias que forman parte de una campaña educativa y de apoyo público de 1.8 millones de dólares bajo la Operation Gigawatt (“Operación Gigavatio” en español) del gobernador Spencer Cox, una iniciativa para duplicar la producción de energía del estado para 2034. Es llamativa, pero ¿es cierta?

Es una referencia a la llamada “ dosis equivalente a la de una banana ”, una idea que existe desde hace décadas.

Vivir a menos de 50 millas de una planta de energía nuclear expone a una persona a 0.1 microsieverts de radiación al año, aproximadamente lo mismo que comer una banana, dijo Supathorn Phongikaroon, director del Programa de Ingeniería Nuclear de Utah en la Universidad de Utah. Esto se debe a que una pequeña fracción del potasio en las bananas es radiactiva.

Pero para Lexi Tuddenham, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro de salud ambiental HEAL Utah , se trata de una comparación de peras con manzanas — o de manzanas con bananas, en este caso. El cuerpo regula sus niveles de potasio, dijo, pero los subproductos de la fisión nuclear en los desechos nucleares pueden reemplazar otros elementos en el cuerpo y causar enfermedades.

“Se quedan en tus huesos y en tus músculos, e irradian a las personas desde dentro”, dijo.

Pero sus preocupaciones también tienen que ver con la elección.

“La gente elige comer bananas. No necesariamente elige, en la mayoría de los casos, vivir a lo largo de una ruta de transporte por donde se traslada combustible nuclear o desechos nucleares, donde podría haber un derrame”, dijo Tuddenham.

Las vallas publicitarias son omnipresentes a lo largo de las principales autopistas de Utah, como daría fe cualquier habitante de Utah que reconozca el nombre Julia Reagan . Como medio publicitario, tienen que llamar la atención, y la banana cumple esa función. Tim Kowalchik, director de investigación de la Oficina de Desarrollo Energético de Utah , dijo que el objetivo de las vallas publicitarias de la banana es educar al público sobre un tema políticamente cargado.

“Es un tema complicado, pero tienes que hacer una valla que tenga una declaración de una sola frase, así que, ¿cómo vas a comunicar eso al público de una manera que entiendan?”

Kowalchik dijo que es poco probable que las partículas de los desechos nucleares lleguen a las personas, ya que el combustible gastado se almacena en contenedores de concreto reforzado.

“La idea de que las partículas del combustible nuclear gastado vayan a, como, llegar hasta ti de alguna manera sería excepcional”, dijo.

Kowalchik dijo que la industria de la energía nuclear sí quiere interactuar con las comunidades locales. La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos puede celebrar reuniones públicas cerca de las instalaciones propuestas si los residentes lo desean, y el alcance comunitario es parte de la campaña educativa de Utah, dijo.

“Si es una preocupación real para ti, para tu comunidad, para tu público, pregúntenos, y nos encantaría ir a hablar y escuchar sus inquietudes y hacer lo que podamos para darles esa información, para abordarlas”, dijo.

Luego está el riesgo de un accidente. Las bananas no pueden derretirse, dijo Tuddenham. Las plantas nucleares sí pueden.

“Existe esta idea de que las plantas nucleares y las bananas deberían ser de alguna manera equivalentes, y eso hace una suposición completamente falsa de que nunca hay accidentes en las plantas nucleares, lo cual es manifiestamente falso”.

Martha Harris / KUER Una valla publicitaria que promueve la energía nuclear en plena naturaleza, a lo largo de una carretera en el norte de Utah, 6 de abril de 2026.

Los accidentes nucleares sí ocurren, pero Kowalchik dijo que no siempre son peligrosos. Si bien la radiación de la explosión de Chernóbil en 1986 mató a 28 trabajadores de la planta en un lapso de cuatro meses y está vinculada a un aumento del cáncer de tiroides en la zona más amplia, Kowalchik dijo que ese fue un caso excepcional.

“Three Mile Island, el peor desastre nuclear comercial en la historia de Estados Unidos, no condujo, hasta donde podemos decir, a una dosis generalizada de radiación para la población, ni para los trabajadores que estaban allí”, dijo.

Junto con la energía eólica y la solar, la energía nuclear causa menos muertes por unidad de electricidad que los combustibles fósiles cuando se consideran la contaminación del aire, las emisiones de gases de efecto invernadero y los accidentes.

No hay mucha investigación sobre cómo las dosis bajas de radiación afectan a las personas a lo largo del tiempo. El Estudio del Millón de Personas analiza, entre otros, a trabajadores de plantas nucleares y a profesionales médicos que trabajaron con radiación en el siglo XX. Hasta ahora, ha encontrado cierto riesgo de leucemia y de la enfermedad de Parkinson , pero poca evidencia de una conexión entre la exposición a la radiación y el daño cardíaco. La evidencia sobre si la exposición está relacionada con los cánceres de tumores sólidos es inconsistente.

Por otro lado, dos estudios recientes encontraron una correlación entre vivir cerca de plantas de energía y un mayor riesgo de cáncer. La metodología ha sido criticada , y los autores reconocieron que otros estudios “no encontraron asociaciones consistentes entre la proximidad residencial a plantas de energía nuclear y la incidencia o mortalidad general o específica por tipo de cáncer”.

Kowalchik considera que la investigación es mixta, pero Tuddenham está más convencida.

“La preponderancia de la evidencia que he visto, y de la que he hablado con muchos profesionales de la salud pública y con muchos profesionales de la salud, es que sí existe evidencia de impactos negativos en la salud por la exposición crónica a largo plazo a radiación de bajo nivel”, dijo.

Al mismo tiempo, existen argumentos, a menudo provenientes de la industria de la ciencia nuclear, de que pequeñas dosis de radiación son beneficiosas .

Si dependiera de él, Phongikaroon ampliaría la comparación de la valla publicitaria más allá de solo las bananas y una planta nuclear. Agregaría que un vuelo transcontinental expone a los viajeros al equivalente a la radiación de 400 bananas, y que una tomografía computarizada de tórax equivale a unas 100,000. Agregar más ejemplos ayudaría a que la gente lo entienda mejor, dijo.

Pero probablemente no cabrían.

“Son demasiadas palabras”, dijo.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.