Nate Blouin promete retirarse de primaria en CD1 Utah si otros progresistas lideran

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La primaria demócrata para el nuevo 1.er Distrito Congresional de Utah tiene otro posible giro. El candidato y senador estatal Nate Blouin está encuestando a votantes para determinar si él, Liban Mohamed o Michael Farrell es el progresista más popular en la contienda.

“Si hay un candidato que parece poder ganar esta contienda en este momento, y no soy yo, me retiraré”, dijo Blouin a KUER.

Con el distrito ahora inclinado hacia el Partido Demócrata , Blouin dijo que esta es la oportunidad de Utah para enviar a un progresista a Washington. Para él, esto significa vencer al exrepresentante de la Cámara de Estados Unidos Ben McAdams, el moderado en la contienda. Pero después de un escándalo relacionado con sus publicaciones en línea y un revés en la convención en el que Mohamed ganó el apoyo de los delegados, Blouin podría ya no ser el principal favorito progresista, y el voto de tendencia izquierdista podría fragmentarse. Esto podría allanar el camino para una victoria de McAdams.

“Ben tiene una base sólida de apoyo que, ya sabes, probablemente no bajará de cerca del 40 %”, dijo Blouin. “Y eso deja una porción mucho más pequeña del electorado para que otras personas intenten ganar, y si se divide en dos o tres partes, es extremadamente difícil, sino imposible, ver cómo un progresista podría ganar en esa dinámica”.

Para Blouin, el historial de votación de McAdams en el Congreso no es lo suficientemente bueno para los demócratas de Utah.

“Ben McAdams votó en contra de proteger 400,000 acres de tierras públicas en Colorado. Fue el único demócrata en hacerlo”, dijo.

Ahora, a una semana de que se envíen las boletas y a solo un mes de la elección primaria del 23 de junio, Blouin dijo que quiere unirse con sus rivales progresistas para “avanzar” juntos y derrotar a McAdams. El primer paso, argumenta, es determinar qué candidato tiene el respaldo más fuerte.

Blouin dijo que la encuesta está siendo distribuida por la encuestadora externa Upswing a 400 votantes demócratas probables. Se espera que los resultados lleguen el 1 de junio.

Pero esto es política, y el plan de Blouin tiene salvedades. El secretario del condado de Salt Lake ha confirmado que las boletas ya están impresas, lo que significa que, independientemente de quién gane su encuesta, los nombres de los cuatro candidatos seguirán apareciendo en la boleta.

Blouin dijo que esto no es un problema porque, si no queda en primer lugar, se retiraría oficialmente de la contienda. Está instando a otros candidatos a hacer lo mismo.

“En esta etapa tardía, tenemos que encontrar una manera de avanzar para asegurarnos de presentar la mejor, mejor vía para derrotar a Ben McAdams”, dijo.

Sus rivales progresistas Liban Mohamed y Michael Farrell no están interesados en la encuesta de Blouin.

“Nuestra campaña se enfoca en ganar y servir a la gente”, dijo Mohamed.

Mohamed ha llevado a cabo una campaña de base que depende de donaciones de pequeñas cantidades, muchas provenientes de personas de la comunidad musulmana. Al igual que Blouin, ha sido respaldado por demócratas conocidos a nivel nacional, como la congresista Ilhan Omar.

Sean Higgins Liban Mohamed da su discurso en la Convención Demócrata de Utah, 25 de abril de 2026.

Describió la idea de Blouin como “audaz”, y dijo que ya hay un candidato que ha derrotado a McAdams en el gran escenario, y ese es él.

“Si el objetivo es simplemente derrotar a Ben McAdams, entonces es obvio que debemos respaldar al único progresista que lo ha logrado, no al progresista que ha perdido”, dijo.

Farrell respondió a las preguntas de KUER sobre la encuesta de Blouin por correo electrónico. Dijo que Blouin se había comunicado con él y con Mohamed sobre la propuesta, pero no aceptó esperar hasta después del debate del CD1 del 27 de mayo, organizado por la Comisión de Debates de Utah.

“No me sorprende que Nate haya seguido adelante sin que ni Liban ni yo lo apoyáramos o estuviéramos de acuerdo”, dijo Farrell.

“Nate sigue pensando que es el mejor candidato en esta contienda, pero ha demostrado una y otra vez que no es el caso”.

Blouin fue elegido al senado estatal en 2022 y ha sido una voz progresista dominante en la Legislatura en temas como el Gran Lago Salado y la política ambiental.

Ha sido respaldado por figuras políticas nacionales como el senador Bernie Sanders y el representante Ro Khanna, pero su campaña ha tenido sus desafíos. En abril, resurgieron publicaciones en línea de hace décadas pocos días antes de la convención demócrata. Blouin dijo que recurrió a sus aliados nacionales y les preguntó si debía retirarse de la contienda en ese momento.

“Esa fue una conversación seria que tuvimos, y, ya sabes, mi equipo y otras personas de la comunidad me dijeron ‘No, debes seguir adelante, porque nadie más ha construido el tipo de impulso que, francamente, puede resistir un golpe como el que recibimos’”, dijo.

Se mantuvo en la contienda y aumentó sus esfuerzos, incluso viajando a Los Ángeles para aparecer en la transmisión en Twitch del comentarista político de extrema izquierda Hasan Piker .

Ahora, está avanzando con esta encuesta.

Tanto McAdams como Blouin tienen reconocimiento de nombre, lo que significaría que una encuesta para determinar al progresista más popular probablemente favorecería a Blouin. Cuando se le preguntó sobre esto, Blouin dijo que así es como funcionan las contiendas.

“Si no tienes ese reconocimiento de nombre al entrar en la encuesta y te preocupa eso, entonces deberías estar muy preocupado por tus posibilidades en una elección”, dijo.

“No veo ninguna diferencia ahí”.

Mohamed dijo que estaba dispuesto a hablar con Blouin después del próximo debate, pero no dijo si se retiraría basándose en la encuesta.

Farrell dijo que estaba dispuesto a hacer lo mismo, pero que Blouin ha sido “reacio a aceptar cualquier cosa que no sean sus propios plazos autoimpuestos”.