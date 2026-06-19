Utah tuvo recorte federal del 11%, y el IRS vuelve a contratar en Ogden

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El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) está — una vez más — en plena contratación. La agencia busca cubrir 850 puestos en Ogden y realizará eventos el 22 y 23 de junio.

Incluso si logra llenar todos los puestos, habrá menos personal que cuando el presidente Donald Trump regresó al cargo y su Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, recortó drásticamente la agencia.

En general, la fuerza laboral civil federal de Utah era un 11% menor en abril de 2026 que en enero de 2025, según el Departamento de Servicios Laborales de Utah. Datos de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos muestran que el Departamento del Tesoro tuvo la mayor pérdida. Ha disminuido en 1,660 trabajadores, o un 20%.

Salvo unos pocos, todos los empleados del Tesoro en Utah trabajan para el Servicio de Impuestos Internos, que tiene un centro de procesamiento en Ogden y, hasta 2024, era el mayor empleador del condado de Weber.

Robert Lawrence, hablando como presidente del capítulo local del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro, dijo que el IRS necesita a los nuevos trabajadores. Pero señaló que esas contrataciones no serían necesarias si la agencia no hubiera recortado más de 20,000 puestos en todo el país.

“Soy un profesional, así que no puedo decir realmente cómo me siento al respecto, pero creo que el término profesional que me gustaría usar es completamente ineficiente y un desperdicio de dinero y tiempo”, dijo.

Ahora, añadió, el gobierno tendrá que invertir en capacitar a nuevas personas y se pierde conocimiento institucional. Mientras tanto, el personal que queda está sobrecargado.

“Las declaraciones de impuestos se están acumulando muchísimo ahora mismo y han tenido que mover a personas, por ejemplo de nuestros departamentos de TI (tecnología de la información) y de recursos humanos, personas que no hacen impuestos, y capacitarlas para hacer impuestos”, dijo.

Además, para mantener a la gente en sus puestos, dijo que los superiores están negando solicitudes médicas para trabajar desde casa y no permiten que los empleados tomen el tiempo libre que han ganado.

“El IRS está haciendo lo que cree que puede para que la gente se quede y trabaje, pero es un ambiente muy tóxico”, dijo.

Algunos trabajadores temen salir del edificio para almorzar en restaurantes locales o se sienten nerviosos de gastar dinero en general porque les preocupa perder su empleo. Muchos de quienes se jubilaron o aceptaron indemnizaciones aún no han recibido pagos, dijo Lawrence.

Él considera que todo esto tiene un impacto negativo en la economía.

Después del Tesoro, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, el Departamento de Agricultura y el Departamento del Interior fueron los que más empleados perdieron en Utah, aunque en una escala mucho menor, entre unos 140 y 250 en cada agencia.

Nate Lloyd, director de investigación económica del Instituto de Políticas Kem C. Gardner, dijo que es cierto que el estado siente un impacto desproporcionado cuando se recortan empleos federales, porque una proporción mayor que el promedio de su fuerza laboral está compuesta por civiles del gobierno federal.

“No solo les afecta a ellos, sino que afecta a nuestra economía, porque podrían tener que mudarse fuera del estado para encontrar un nuevo trabajo”, dijo. “Y tal vez algunos encontraron algo aquí y se quedaron, pero aun así, podrían haber encontrado algo con menor salario”.

En promedio, los empleos del gobierno federal pagan alrededor de 19,000 dólares más al año que los del sector privado en Utah, según el Instituto Gardner.

Quienes se quedan y tienen dificultades para encontrar trabajo podrían tener problemas para pagar la renta o los servicios públicos, y podrían reducir el gasto en restaurantes y tiendas locales. Pero es poco probable que los impactos se noten más allá de eso, dijo Lloyd, en parte porque otros sectores han crecido lo suficiente como para que la economía de Utah siga generando empleos.

Y el impacto no se distribuye de manera uniforme, añadió Lloyd, porque hubo más recortes federales en algunas partes del estado que en otras. El condado de Weber fue donde más trabajadores federales dejaron sus empleos, seguido por el condado de Salt Lake.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.