De DACA al asilo, cada vez es más difícil para los inmigrantes trabajar legalmente en Utah

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Hasta hace un mes, Alejandro Contreras llevaba una vida típica de Park City: esquiaba, practicaba ciclismo de montaña, trabajaba en recursos humanos y vivía en el condominio de su propiedad.

Contreras nació en Honduras y llegó a Estados Unidos a los 8 años de edad, lo que lo convierte en uno de aproximadamente 495,000 beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), según datos gubernamentales. A principios de marzo, no le dio mucha importancia cuando solicitó renovar su elegibilidad. En años anteriores, las renovaciones, que se realizan cada dos años, llegaban en una o dos semanas, dijo.

Pero, al igual que otros beneficiarios de DACA en todo el país, esta renovación está tardando mucho más que en años anteriores.

Su solicitud de respuesta acelerada fue rechazada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Incluso su empleador escribió una carta de apoyo, pero sin éxito. Cuando Contreras se comunicó con la oficina del senador Mike Lee a finales de junio, un miembro del personal le dijo que los servicios de inmigración estaban procesando renovaciones de DACA presentadas a principios de diciembre de 2025.

"He estado escuchando que USCIS probablemente no resolverá los casos de marzo hasta septiembre u octubre. Pero yo no tengo tanto tiempo", dijo.

Debido a que su caso sigue pendiente, Contreras perdió su trabajo en julio cuando venció su estatus, algo que entendía porque trabajaba en recursos humanos. Aun así, sentía que Estados Unidos lo estaba expulsando.

DACA permite que inmigrantes que califican vivan y trabajen en Estados Unidos. No es, ni conduce a, un estatus legal permanente. Aproximadamente 6,500 beneficiarios de DACA vivían en Utah en diciembre de 2025.

Contreras se sentía orgulloso de su trabajo. Contrató personal para un nuevo hotel y trabajó con empleados temporales que tenían visas de intercambio.

"Les enseñaba los valores estadounidenses, las formas estadounidenses de hacer las cosas, la manera de hablar, los modales y todo eso, porque crecí aquí", dijo.

Ahora vive de sus ahorros y se despierta cada día esperando alguna actualización. Dedica su tiempo a leer, practicar cómo doblar ropa y aprender vocabulario nuevo. Debido a que perdió el seguro médico que tenía por medio de su trabajo, dijo que canceló una limpieza dental de rutina. Al no poder renovar su licencia de conducir de duración limitada, depende de su novia para ir al supermercado.

"Espero que me aprueben para poder decirle a mi empleador: 'Oye, ¿el puesto sigue disponible? ¿Puedo regresar y reincorporarme?'"

Las cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración muestran que el tiempo promedio para una renovación de DACA es ahora de 2.8 meses. Contreras ha esperado cinco. En un comunicado, la agencia dijo a KUER que está "protegiendo al pueblo estadounidense mediante una revisión y evaluación más exhaustiva de todos los extranjeros".

Los tiempos de espera más largos para DACA no son la única forma en que se ha vuelto más difícil para los inmigrantes obtener autorización de trabajo en Estados Unidos. Con la aprobación de la Corte Suprema, la administración Trump puso fin este verano al Estatus de Protección Temporal para haitianos y sirios . El programa protege a las personas contra la detención relacionada con su estatus migratorio y les otorga elegibilidad para permisos de trabajo.

Las protecciones terminaron en 2025 para la mayoría de los beneficiarios venezolanos , quienes constituyen el segundo grupo más grande de latinos en Utah . Organizaciones de defensa están impulsando una nueva ronda de protección debido a los terremotos de junio que causaron la muerte de más de 5,500 personas.

Pero por ahora, muchos venezolanos en Utah perdieron sus empleos y la capacidad de vivir fuera de las sombras, dijo Jesler Molina, de la Alianza Venezolana de Utah .

"Desde restaurantes, manufactura y trabajo en los campos, hasta profesionales que son médicos e ingenieros; de todo", dijo.

Más allá del trabajo, Molina dijo que esto tiene efectos en cadena porque algunos residentes son propietarios de automóviles, viviendas y negocios.

Algunos han regresado a Venezuela, aunque desde los terremotos la gente tiene miedo de lo que encontrará cuando vuelva, dijo. Otros permanecen aquí tratando de encontrar una vía legal, como el asilo .

Pero el asilo, que puede conducir a un estatus permanente, es cada vez más difícil de obtener, ya que la administración Trump ha modificado el proceso. En la corte de inmigración de Utah , solo el 6% de los casos de asilo han sido aprobados en el año fiscal 2026, según el sitio de seguimiento judicial Mobile Pathways . Esa cifra no incluye a los solicitantes que recibieron otro tipo de beneficio migratorio.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.