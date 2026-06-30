Los incendios forestales son caros. Si provocas uno, Utah y el gobierno federal te cobrarán

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Mientras los incendios forestales arden en Utah, la forestal estatal Jamie Barnes dijo que esta temporada no se parece a nada que los bomberos de Utah hayan visto antes.

“Son tiempos históricos, gente”, dijo el jueves mientras se encontraba en Popperton Park, cerca de la Universidad de Utah, donde el incendio Bonneville llegó a menos de 100 pies del Huntsman Cancer Institute este mes.

Ese incendio, que quemó 566 acres, es pequeño comparado con los del centro y sur de Utah . Con más de 240,000 acres totales quemados hasta ahora, esta temporada de incendios forestales ya ha superado con creces los 160,000 acres de 2025. Y apenas es junio.

Es difícil estimar cuánto le ha costado eso al estado hasta ahora, pero Barnes calcula que son más de 20 millones de dólares. El año de incendios de 2025 fue el más costoso registrado en Utah, con más de 191 millones de dólares en total. El gobierno federal posee casi dos tercios de las tierras de Utah y cubrió alrededor del 85% de la factura de incendios ese año.

Se espera que las subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias cubran el 75% de los costos para contener los incendios Iron y Cottonwood en los condados de Juab y Beaver, respectivamente. Estas subvenciones cubren la lucha contra incendios, pero no ayudan con la reconstrucción, y el dinero puede tardar años en llegar.

En general, los costos de supresión de incendios incluyen cosas como salarios de brigadas, equipo, uso de terrenos y alimentos y apoyo en campamentos, escribió el Servicio Forestal de Estados Unidos en un correo electrónico en respuesta a preguntas de KUER.

Y esos costos se acumulan. Una brigada de 20 personas cuesta alrededor de 11,000 dólares por día. Combatir incendios desde el aire solo aumenta ese costo: 2,100 dólares por hora para un helicóptero, 3,200 dólares por hora para un avión cisterna de un solo motor y 8,500 dólares por hora para uno pesado, según un portavoz del Servicio Forestal.

Mientras tanto, el estado tiene 120 millones de dólares reservados para combatir incendios y ayudar en la recuperación, dijo el gobernador Spencer Cox en la conferencia de prensa en la que anunció su orden de emergencia estatal sobre fuegos artificiales. Hizo la declaración junto a Barnes, socorristas y líderes cívicos.

Cox dijo que se cree que el incendio Iron, que obligó a evacuar Eureka, fue causado por fuegos artificiales.

“Obviamente eran fuegos artificiales ilegales, porque no se pueden encender en esta época del año de todos modos”, dijo.

Sin importar cómo comiencen, provocar incendios puede tener consecuencias legales. Por ejemplo, el condado de Salt Lake está imputando a un hombre que presuntamente inició un incendio en Memory Grove Park. La alcaldesa del condado, Jenny Wilson, pide a los residentes que denuncien a quienes usen fuegos artificiales y advierte que la primera infracción conlleva una multa de 1,000 dólares. Y el Departamento de Seguridad Pública de Utah está aumentando los patrullajes en áreas de alto riesgo, dijo el comisionado Beau Mason.

El estado tiene un abogado asignado para recuperar los costos de los incendios forestales, señaló Barnes. Pero obtener reembolsos es complicado porque las personas que provocan incendios no necesariamente tienen el dinero para pagar los daños.

“Es un equilibrio entre recuperar ese dinero y hacer responsable a esa persona”, dijo.

Dado que no hay una ley específica relacionada con iniciar incendios, es difícil determinar cuánto han pagado las personas.

Cuando hay tierras federales involucradas, interviene la Fiscalía de Estados Unidos. Melissa Holyoak, fiscal federal del Distrito de Utah, dijo a KUER en una entrevista que su oficina a menudo trata asuntos menores, como alguien que deja una fogata sin supervisión. Incluso si no se inicia un incendio, toman acciones legales debido al alto riesgo.

“Queremos asegurarnos, especialmente desde una perspectiva de disuasión, de que la gente realmente apague estos fuegos”, dijo Holyoak.

Procesar por incendio provocado es poco común porque es difícil demostrar la intención de iniciar un incendio, dijo Holyoak, señalando el incendio Palisades en California. Independientemente de si alguien lo hizo a propósito, Holyoak dijo que su oficina demandará para recuperar algo de dinero. Incluso si una persona no puede pagar, su seguro de vivienda podría hacerlo.

“Lamentablemente estamos recuperando centavos por cada dólar, pero sí logramos recuperar cantidades que ayudan”, dijo Holyoak.

Las investigaciones pueden tardar años, pero dijo que el alto costo hace que estos casos sean una prioridad.

Una vez que un incendio está en curso, a Holyoak le preocupa que los drones interfieran con los esfuerzos para combatirlo. Cuando vuelan drones, las aeronaves deben permanecer en tierra . Una condena por interferencia con drones podría conllevar hasta dos años de prisión, dijo. Si alguien resulta herido, la sentencia podría ser mucho más larga.

“Los incendios pueden continuar y crecer, y cada minuto cuenta en estos casos”.

Macy Lipkin es miembro de Report for America y trabaja para KUER en el norte de Utah.